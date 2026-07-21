Nam ca sĩ U60 đình đám một thời phải mượn áo để lên sân khấu khi đi hát ở Hà Nội

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có một đêm diễn đầy máu lửa tại Hà Nội. Sau đêm diễn, "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời bất ngờ chia sẻ về chiếc áo phông đen "trễ nải" anh mặc trong đêm diễn.

Đàm Vĩnh Hưng phải mượn áo của dancer.

Theo nam ca sĩ chia sẻ, do ngôn ngữ giữa miền Nam và miền Bắc khiến có sự khác biệt nên anh và ban tổ chức hiểu nhầm một vài chuyện. Chính vì vậy mà Đàm Vĩnh Hưng chỉ đem theo một bộ duy nhất cho phần xuất hiện của mình và "không kịp trở tay" trước sự thay đổi của kịch bản.

"Kịch bản thay đổi (do 2 bên hiểu sai) truớc giờ lên sân khấu 5 phút thế là Mr Đàm không trở tay kịp, xuống sân khấu với chiếc sơ mi trắng không thể nào ướt hơn, anh ấy bảo trợ lý chạy xem gần đây có cửa hàng áo quần nào còn bán không? Kết quả là không có!", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Trước tình thế cấp bách, Đàm Vĩnh Hưng may mắn được một dancer cho mượn chiếc áo phông đen "trễ nải".

"Đảo mắt nhìn quanh, Mr Đàm nói: Xin ban tổ chức cái áo đen của ekip tổ chức xem sao! Trong lúc trợ lý chạy đi và mang về 3 cái các size, thì một chú dancer trong Vũ Đoàn Bước Nhảy nói anh thử áo này xem! Tui cầm lên và quyết định sẽ mặc chiếc áo đó!", nam ca sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên sau khi mặc vào dù vừa vặn nhưng Đàm Vĩnh Hưng giật mình vì chiếc cổ khoét sâu anh phải bảo trợ lý đưa thêm sợi dây chuyền để tạo cảm giác kín đáo hơn "yên tâm bước ra chơi với đời!".

Dưới chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhiều người dành lời khen ngợi cho khả năng ứng biến nhanh của nam ca sĩ: "Nhờ vậy mà ba Hưng có dịp trổ tài khả năng biến hóa khôn lường"; "Đàm Vĩnh Hưng xử lý tình huống quá tuyệt vời! Nhanh, gọn, đẹp"; "Một cú xoay sở ngoạn mục và kết quả tuyệt vời"; "Quả áo viral khắp Threads luôn chú ạ"...

Ngoài chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng còn đính kèm clip anh hit đất 30 cái trước khi quay lại sân khấu dù phần trình diễn trước đó anh đã nhảy cực sung cùng khán giả Hà Nội.