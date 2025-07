Nam ca sĩ Việt nổi tiếng "lo sốt sắng" khi con riêng của vợ chuẩn bị đoàn tụ với bố đẻ

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về việc con trai riêng của vợ – bé Will – sẽ sang Mỹ sống cùng bố ruột sau nhiều năm sống chung với gia đình nam ca sĩ tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, anh viết: "Con trai ở với mẹ Kim ba Phúc tới năm 17 tuổi thì theo ba sang Mỹ rồi. Gia đình 5 người giờ chỉ còn 4, cả nhà sẽ nhớ con lắm. Ba mẹ biết đây là hành trình con cần đi – để học tập, trưởng thành và vững vàng hơn trong sự nghiệp con chọn.

Cuối tháng này cả nhà Phúc tiễn em ra sân bay, lo sốt sắng nào là đồ dùng, bánh trái để con đem sang, rồi tập quen dần ở đất Mỹ. Hành trang ba mẹ chuẩn bị hết, luôn tự tin lên nha con trai!".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc sức khỏe, may mắn đến Will và không giấu được sự ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành mà Ưng Hoàng Phúc dành cho con riêng của vợ.

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2012, đến năm 2014 mới công khai mối quan hệ.

Gia đình Ưng Hoàng Phúc.

Trước khi đến với Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng – bé Will. Nam ca sĩ cho biết, khi bắt đầu mối quan hệ, anh không hề biết Kim Cương đã có con. Tuy nhiên, khi biết chuyện, anh không do dự mà quyết định chấp nhận và vun đắp mối quan hệ với bé Will.

Anh từng chia sẻ trên Thanh Niên: "Mình nghĩ con của người mình yêu, sau này nếu là vợ mình thì cũng là con của mình nên chỉ làm theo trái tim thôi. Thời điểm đó Will chỉ mới 4 tuổi, còn rụt rè lắm. Mình chọn cách chơi với bé, tiếp xúc mỗi ngày một chút và bé dần có tình cảm, thương mình".

Cặp đôi đăng ký kết hôn và về sống chung vào năm 2015. Đến cuối năm 2018, cặp đôi tổ chức một đám cưới hoành tráng sau khi đã có một con trai chung. Năm 2019, gia đình họ chào đón thêm một bé gái, hoàn thiện tổ ấm với ba đứa trẻ.

Dưới sự quan tâm và chăm sóc của Ưng Hoàng Phúc, Will từ một cậu bé rụt rè đã trở nên gắn bó và thân thiết với anh. Nam ca sĩ luôn dành thời gian chơi đùa, trò chuyện và dạy dỗ bé như con ruột. Anh hạn chế quát mắng, thay vào đó là sự bao dung và hướng dẫn bằng tình yêu thương.

Trong cách nuôi dạy con, anh cũng cố gắng cư xử công bằng, không phân biệt con chung – con riêng, thậm chí thường rầy con ruột trước để các con không cảm thấy bị đối xử khác biệt.