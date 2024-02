Năm con rồng, đầu tư gì?

Kinh tế trong năm con Rồng

Thìn là Rồng - một con giáp vô cùng quan trọng trong tâm thức người châu Á. Không ít người quan tâm, liệu năm con Rồng nền kinh tế có khác gì so với các năm của các con giáp khác?

Điểm khác đầu tiên là các hãng bán lẻ tại Mỹ năm nay đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm có "hình rồng". Con rồng khó khắc hoạ hơn các con giáp khác vì nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng nó cũng bắt mắt nếu đi cùng các sản phẩm bán lẻ.

Những năm gần đây, Tết Nguyên đán đã trở nên giống với ngày Giáng sinh ở phương Tây - một sự kiện tiêu dùng lớn. Vì thế có ít nhất có 15 thương hiệu hạng sang đã có những thiết kế riêng để thu hút người tiêu dùng cho năm con rồng.

Trang Bloomberg phân tích thêm con Rồng còn là biểu tượng may mắn nhất trong 12 con giáp của người Á. Thế nên, nhiều nhãn hàng xa xỉ đã nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, khắc hoạ hình rồng ở trên mặt đồng hồ, quần áo, hộp quà, túi hay cả vỏ rượu… Người mua có thể để dùng hoặc tặng và tất nhiên, các món quà này thường có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Với các hãng bán lẻ, có thêm một dịp lễ để ra mắt sản phẩm mới cũng tốt cho việc kinh doanh. Thế nhưng, việc quan tâm ảnh hưởng từ con giáp tới tình hình kinh tế, giờ cũng được không ít học giả, chuyên gia kinh tế quan tâm.

Trang Economist của Anh cho biết, nhìn lại lịch sử từ năm 1.900 tới năm con Rồng gần đây nhất thì cả 9 năm chỉ số Công nghiệp Dow Jones của Mỹ đều tăng trung bình 7,7% giá trị. Năm con Rồng, so với 12 con giáp khác là năm tăng trưởng tốt thứ 2, chỉ sau năm con Thỏ (quan niệm của người Trung Quốc), tức năm con mèo của người Việt.

Còn về kinh tế nói chung, trang tin của NBC có bài "Năm Rồng có thể là may mắn, nhưng chỉ xảy ra nếu chúng ta đối xử tốt với nhau". Cụ thể theo bài báo, năm Giáp Thìn nghĩa là rồng gỗ (vì giáp thuộc hành mộc). Mà gỗ, theo quan niệm Đạo giáo là sự trở lại của trạng thái tự nhiên, ở đây với con rồng nghĩa là trở lại với lòng tốt.

Một Giáo sư tại Đại học San Francisco bình: "Năm rồng gỗ được coi là năm có tiềm năng vô hạn về thịnh vượng. Về lâu dài, đây cũng có thể là năm mà xung đột lớn có thể được giải quyết, nếu con người có thể tập trung vào sự đồng cảm.

Đồng tiền kỷ niệm hình rồng hút khách

Năm Rồng được coi là một năm có nhiều may mắn, tài lộc. Bởi vậy cũng không ngạc nhiên khi một trong số những món đồ lưu niệm được nhiều người săn lùng trong năm nay đó là các đồng tiền kỷ niệm hình rồng. Nổi tiếng nhất là đồng 2 USD mạ vàng do công ty Merrick Mint của Mỹ chế tác, mỗi năm in hình con giáp của năm âm lịch đó. Năm nay, ngay sau khi ra mắt đồng tiền in hình Rồng đã nhanh chóng cháy hàng tại cả trang chủ của Merrick Mint lẫn các trang thương mại điện tử như eBay.

Nhiều đồng tiền kỉ niệm khác của năm nay cũng rất được yêu thích như đồng 10 pataca hình rồng do Cơ quan Tiền tệ Macao (Trung Quốc) phát hành, đồng xu vàng 12 con giáp có mặt hình rồng của Hong Kong (Trung Quốc), hay bộ đồng tiền xu hình rồng với 10 mệnh giá khác nhau do Singapore phát hành. Dù không có giá trị trong lưu thông nhưng chúng vẫn được xem như những món quà lưu niệm hấp dẫn, hướng tới một năm thịnh vượng cho người sở hữu.

Ảnh minh họa

Những lời khuyên của giới đầu tư trong năm con Rồng

Với giới đầu tư, đặc biệt là tại châu Á, họ cũng có rất nhiều kỳ vọng vào những khoản đầu tư, những loại tài sản sinh lời trong năm Thìn. Cùng với đó, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều lời khuyên thú vị về đầu tư tài chính.

Quỹ đầu tư East Spring khuyên các nhà đầu tư hãy cưỡi Rồng để chạm tới mục tiêu bằng cách không nóng vội và tiếp tục giữ vững tâm lý ngay cả khi thị trường có dấu hiệu bất ổn. Theo East Spring, biểu tượng Rồng tượng trưng cho những cơ hội tiềm ẩn nên rất có thể những cổ phiếu trước giờ tăng trưởng khiêm tốn lại trở thành bạn đồng hành sinh lời cho các nhà đầu tư trong năm nay.

Tại khu vực châu Á, thị trường chứng khoán năm nay sẽ dõi theo chặt chẽ diễn biến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Trùng hợp là năm con Rồng cũng có ý nghĩa rất lớn đối với văn hoá của nền kinh tế tỷ dân này khiến một số chuyên gia phân tích có tâm lý lạc quan.

Bà Sylvia Liang - Chuyên gia tài chính tại UBSnhận định: "Dự báo về thị trường trong vòng 5 năm tới của chúng tôi cho thấy các cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng 8,2% mỗi năm. Mức này cao hơn nhiều so với mức trung bình của cổ phiếu toàn cầu hoặc cổ phiếu doanh nghiệp Mỹ".

Đó là chứng khoán, còn vàng thì sao? Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, bất kể là năm con gì đi chăng nữa, thị trường vàng tại nhiều quốc gia châu Á luôn khá sôi động khi nhiều người mua vàng tích trữ đầu năm hay để lấy may. Nhưng đặc biệt trong năm Rồng này, theo các chuyên gia Bloomberg, vàng sẽ là loại tài sản trú ẩn được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân chính là vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được dự đoán sẽ bước vào một chu kỳ giảm lãi suất trong năm nay và năm sau. Cũng như các biến động địa chính trị.



Một tài sản nữa mà nhiều người quan tâm là bất động sản. Theo công ty tư vấn bất động sản ERA của Singapore, năm con rồng này vẫn có thể sẽ chứng kiến thị trường bất động sản khá trầm lắng đầu năm, sau đó có thể sẽ sôi động hơn khi các ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất.