Nam đạo diễn từng kiếm 13 tỷ/ tháng giờ xuất hiện với ngoại hình khác lạ, gầy gò sau đột quỵ

Mới đây, loạt hình ảnh đạo diễn Phước Sang xuất hiện trên phim trường Làm giàu với ma thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trên phim trường, Phước Sang di chuyển khá khó nhọc, cần có người đỡ khi bước qua bậc cửa. Êkíp đã sắp xếp nhân viên túc trực hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Trí nhớ không còn tốt như trước nên anh phải nỗ lực tập trung để thuộc lời thoại. Dù vậy, nam diễn viên vẫn chủ động pha trò, tạo không khí vui vẻ cho mọi người. “Anh ấy luôn giữ tinh thần lạc quan và tìm cách nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực”, Trung Lùn chia sẻ.

Đạo diễn Phước Sang xuất hiện gầy gò, đi đứng khó khăn trong lần trở lại với màn ảnh.

Đầu tháng 3/2024, nam diễn viên bị đột quỵ não và được cấp cứu, điều trị tại khoa Tim mạch Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Trước đó, anh vốn mang nhiều bệnh nền và từng trải qua một lần tai biến. Sau ba tháng hồi phục phần nào, anh xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương, cùng diễn viên Việt Trinh và biên kịch Châu Thổ.

Hiện nghệ sĩ sống cùng các con tại TP Thủ Đức (TP.HCM). Phước Sang chia sẻ rằng tình yêu thương của các con là động lực giúp anh chống chọi bệnh tật. Trong thời gian anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đến trường, con trai lớn – tên gọi thân mật là Đôla, 17 tuổi – đều tắm rửa, chăm sóc vệ sinh cho bố. Buổi tối ở nhà, cậu lại đút cơm, sắp mền gối, nhắc bố ngủ và uống thuốc đúng giờ. Chính sự chăm sóc của gia đình khiến anh thêm trân trọng cuộc sống, kiên trì tập vật lý trị liệu với hy vọng sớm bình phục.

Đạo diễn Phước Sang từng là "ông trùm" của điện ảnh Việt một thời.

Phước Sang, sinh năm 1969 tại TP.HCM, là em trai của đạo diễn Lưu Huỳnh. Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã tham gia biểu diễn kịch câm và kịch hài trong đội kịch của Nhà Văn hóa quận 6. Sau này, anh sáng lập nhiều sân khấu hài kịch và thành lập hãng phim mang tên mình.

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Phước Sang từng được xem là "ông trùm" của điện ảnh Việt, đặc biệt nổi tiếng với danh xưng "vua phim Tết" khi liên tiếp sản xuất và tham gia nhiều bộ phim ăn khách.

Những tác phẩm tiêu biểu của anh gồm Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009) và Hello cô Ba (2012) . Đáng chú ý, Khi đàn ông có bầu đã mang về cho anh doanh thu 13 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy một tháng công chiếu.

Nam diễn viên Lê Tuấn Anh – người bạn thân thiết – từng kể rằng Phước Sang sở hữu khối bất động sản rộng “thẳng cánh cò bay”. Bản thân Phước Sang cũng thừa nhận đã đầu tư tới 1.000 tỷ đồng vào lĩnh vực nhà đất.

Vì kinh doanh thua lỗ, Phước Sang mất trắng tất cả.

Thế nhưng, giấc mơ ấy nhanh chóng khép lại khi anh rơi vào cảnh vỡ nợ vì bất động sản. Cuối năm 2012, Phước Sang và Kim Thư xác nhận đã ly hôn, các con sống cùng mẹ. Anh thừa nhận chính cú trượt ngã này đã khiến bản thân và gia đình rơi vào cảnh lao đao, tan vỡ.

Sau thời gian dài “ở ẩn”, đến năm 2017, anh trở lại với nghệ thuật nhưng không còn gây tiếng vang như trước. Để duy trì cuộc sống và từng bước vực dậy sự nghiệp, Phước Sang nhận cả những vai diễn nhỏ.

Phước Sang và Kim Thư ly hôn sau nhiều sóng gió. Giờ đây, cả hai đều có cuộc sống mới.

Trong quãng thời gian rời xa ánh hào quang, đầu năm 2013, anh từng bị tai biến và phải nhập viện điều trị. Nam nghệ sĩ vẫn mang nhiều bệnh như cao huyết áp, xương khớp và từng nhiều lần cấp cứu.

Đầu năm 2024, Phước Sang bị đột quỵ lần thứ ba, phải nhập viện cấp cứu và sụt đến 30kg. Hiện anh sống ở Thủ Đức (TP.HCM) cùng con trai, được con chăm sóc. Trải qua nhiều biến cố, nam diễn viên chọn buông bỏ muộn phiền, trân trọng hiện tại và ấp ủ trở lại với điện ảnh từ con số 0. Về đời tư, anh được cho là đã kết hôn và có thêm một con gái, nhưng ít chia sẻ về gia đình.