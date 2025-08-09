Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem

09-08-2025 - 14:17 PM | Lifestyle

Sáng 9/8, Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trông không khí hào hùng của những ngày tháng Tám.

Sáng 9/8, Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mở màn bằng màn diễu hành hoành tráng của các đoàn nhạc trong nước và quốc tế.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh các dàn nhạc, phần xuất hiện của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đặc biệt là khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khiến đông đảo người dân và du khách thích thú.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 1.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 2.

Lực lượng kỵ binh - Cảnh sát cơ động tham dự chương trình

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 3.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 4.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 5.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 6.

Clip: NXH

Màn trình diễn đặc sắc từ các chiến sĩ nhạc binh

Tham gia nhạc hội có 2 đoàn nhạc của Việt Nam: bao gồm Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 7.

Các nữ chiến sĩ quân nhạc xinh đẹp

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 8.

Những màn trình diễn mãn nhãn

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 9.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 10.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 11.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 12.

 6 đoàn nhạc nước ngoài tham dự nhạc hội 

Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 13.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 14.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 15.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 16.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 17.

Đoàn trống hội Nhật Bản biểu diễn tại chương trình

Người dân 'đội nắng' nô nức chứng kiến cảnh tượng đặc biệt

Chị Đỗ Hồng Hạnh (30 tuổi) cho biết, hôm qua xem trên mạng, chị thấy nhiều người livestream, chụp ảnh buổi tổng duyệt Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 tại Việt Nam với lượng khán giả khá đông, nhưng chị không ngờ hôm nay lượng người đến xem còn đông hơn rất nhiều.

"Tôi đến từ sớm đã thấy rất đông người có mặt sớm hơn để chọn vị trí đẹp chờ xem biểu diễn. Dù thời tiết nắng nóng, mọi người vẫn hào hứng, nhiệt tình cổ vũ cho các đoàn biểu diễn," chị chia sẻ.

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 18.

Chị Đỗ Hồng Hạnh cùng gia đình

Sáng Hà Nội hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân nô nức "đội nắng" đi xem- Ảnh 19.

Clip: NXH

Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.

Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Theo Nhóm PV

Đời sống Pháp luật

Nhà hát hồ Gươm

