Nam diễn viên đình đám mở xe cà phê trên đường Bùi Đình Tuý, phường Bình Thạnh

Hoà Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Hiệp, sinh năm 1982, tốt nghiệp Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu được chú ý từ bộ phim Vòng Xoay Số Phận (2002), sau đó liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Trong giai đoạn phim truyền hình Việt phát triển mạnh, Hòa Hiệp gây chú ý với hình ảnh nam diễn viên có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành. Hoà Hiệp từng tham gia Mùi Ngò Gai, Nghề Báo, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Hoa Dại... Trong đó, Cổng Mặt Trời là một trong những tác phẩm để lại dấu ấn rõ nét nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Sau Cổng Mặt Trời, Hòa Hiệp tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim như Ông Trùm, Trần Trung Kỳ Án, Nghiệp Sinh Tử... Bên cạnh truyền hình, anh còn hoạt động ở sân khấu, tham gia chương trình truyền hình, làm MC và góp mặt trong các chương trình dành cho thiếu nhi như Ngày Xửa Ngày Xưa.

Hoà Hiệp để lại nhiều dấu ấn với khán giả với vai Vỹ trong Cổng Mặt Trời

Diện mạo sáng và đôi mắt hí thương hiệu của Hoà Hiệp tạo nên hình ảnh quen thuộc với khán giả

Nếu màn ảnh giúp tên tuổi Hòa Hiệp đến gần đông đảo khán giả thì sân khấu lại trở thành một phần nghề nghiệp được anh duy trì trong thời gian dài. Tại Mai Vàng 2008, với vai Thắng trong vở Nước Mắt Người Điên, Hoà Hiệp được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên kịch nói được yêu thích nhất.

Thời gian gần đây, Hoà Hiệp kết hợp cùng Ốc Thanh Vân trong vở diễn Người Vợ Ma ở sân khấu kịch Hồng Vân. Đến năm 2026, anh tiếp tục trở lại sân khấu Hồng Vân với Kỳ Án 292 sau hơn một thập kỷ. Bên cạnh đó, Hoà Hiệp còn học hỏi và phát triển thêm vai trò đạo diễn sân khấu.

Hoà Hiệp kết hợp cùng Ốc Thanh Vân trong vở diễn nổi tiếng Người Vợ Ma

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn kinh doanh. Trước đó, Hòa Hiệp từng có nhiều năm bán hàng online, livestream để có thêm nguồn thu nhập.

Ban đầu, khi bị bàn tán rằng nghệ sĩ hết thời mới phải đi bán hàng online, anh cũng chạnh lòng, buồn tủi. Nhưng sau đó, Hoà Hiệp nhận thấy rằng nghệ sĩ nào cũng chỉ có thời, nên phải tận dụng tên tuổi, sức lực của mình để làm việc kiếm tiền. Bên cạnh đó, anh cũng muốn tạo công ăn việc làm cho nhiều người xung quanh.

Hiện nay, ngoài đi diễn, Hòa Hiệp còn bắt tay vào việc kinh doanh cà phê với một xe cà phê trên đường Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Hoà Hiệp mở xe cà phê buôn bán thêm

Về cuộc sống riêng tư, tháng 5/2025, Hòa Hiệp gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay bạn đời, đồng thời xác nhận đã kết hôn. Được biết vợ anh là một Việt kiều thuộc thế hệ 9x, hiện sinh sống ở nước ngoài. Cả hai đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh tên Louis, thời điểm công khai nhóc tỳ này được gần 1 tuổi.

Nam diễn viên từng cho biết do khoảng cách địa lý, hai vợ chồng không thường xuyên ở cạnh nhau. Dẫu vậy, anh vẫn hạnh phúc khi được tận hưởng niềm vui làm cha, nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc bên con trai trên mạng xã hội. Danh tính và diện mạo của vợ Hòa Hiệp vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.

Thế nhưng chỉ khoảng 3 tháng sau khi công bố gia đình nhỏ, Hòa Hiệp gây chú ý khi đăng tải trạng thái chất chứa tâm trạng. Anh viết: "Làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ. Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước.

Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có - bởi chỉ cần con khôn lớn khoẻ mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng. Ba yêu con trai Louis của ba".