Nam diễn viên phim giờ vàng giải nghệ vì bệnh tật: Được vợ 4 kém 12 tuổi yêu thương, chăm sóc

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, Tùng Dương nay chọn cuộc sống chậm rãi vì sức khỏe không còn cho phép tiếp tục guồng quay nghệ thuật khắc nghiệt như trước.

Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Tùng Dương là quãng thời gian dài đối diện bệnh tật, hôn nhân đổ vỡ và cảm giác chông chênh của tuổi trung niên. Nhưng cũng chính ở giai đoạn tưởng chừng nhiều mất mát nhất, anh lại tìm được bến đỗ bình yên bên người phụ nữ hiện tại.

Từ gương mặt quen thuộc màn ảnh đến quyết định rời xa nghiệp diễn

Diễn viên Tùng Dương từng là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Anh tham gia nhiều bộ phim giờ vàng VTV như Dòng sông phẳng lặng, Những người độc thân vui vẻ, Ngõ lỗ thủng, Nhà có nhiều cửa sổ, Hoa cỏ may, Khi đàn chim trở về ..., ghi dấu bởi vẻ ngoài nam tính, phong trần cùng lối diễn tự nhiên.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương được đánh giá là gương mặt có màu sắc riêng, đặc biệt phù hợp với những vai diễn gai góc, từng trải. Không chỉ đóng phim, anh còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác như viết kịch bản, hỗ trợ sản xuất.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp vẫn còn nhiều dự định dang dở, Tùng Dương buộc phải dừng lại vì tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút. Anh gặp nhiều vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp và thần kinh.

Sau thời gian dài làm việc cường độ cao, sinh hoạt thiếu điều độ, cơ thể Tùng Dương bắt đầu phát tín hiệu báo động. Việc thức khuya, ăn uống thất thường và áp lực nghề nghiệp khiến sức khỏe anh xuống dốc nhanh chóng.

Nam nghệ sĩ từng thừa nhận có giai đoạn bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, bi quan. Anh cảm thấy mình thất bại khi vừa trải qua những đổ vỡ hôn nhân, vừa không thể tiếp tục theo đuổi công việc yêu thích như trước.

Dù vậy, Tùng Dương không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Thay vì xuất hiện trước ống kính với lịch quay dày đặc, anh chuyển sang viết kịch bản - công việc nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giúp giữ kết nối với nghề. Ngoài ra, anh còn bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Ba lần đổ vỡ hôn nhân và cái kết bình yên bên người vợ thứ tư

Nếu sự nghiệp của Tùng Dương từng nhiều thăng trầm, thì chuyện tình cảm của anh cũng trải qua không ít sóng gió. Nam diễn viên đã đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại bên bà xã Mai Huế.

Sau nhiều năm biến động, Tùng Dương của hiện tại sống chậm rãi hơn. Anh tận hưởng niềm vui giản dị bên gia đình, điều mà trước đây nam diễn viên từng nghĩ rất khó có được.

Tùng Dương có bốn con gái với ba người vợ cũ. Anh hiện sống cùng con gái út từ cuộc hôn nhân trước và con riêng của vợ. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là cách anh và vợ đối xử công bằng với các con, không phân biệt con chung hay con riêng.

Sau khi kết hôn với Mai Huế, cuộc sống của Tùng Dương thay đổi đáng kể. Người vợ thứ tư không chỉ chăm sóc gia đình, mà còn đồng hành cùng anh trong hành trình cải thiện sức khỏe. Mỗi lần Tùng Dương đi khám định kỳ, bà xã đều ở bên động viên. Cô còn khuyến khích chồng tập thể dục, đi bộ và luyện dịch cân kinh để tăng cường thể chất.

Từ một người sống thất thường, ăn uống ngủ nghỉ thiếu khoa học, Tùng Dương giờ đã quen với những bữa cơm gia đình đúng giờ và nếp sinh hoạt điều độ. Sau 3 năm kết hôn, sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt.

Không chỉ yêu thương chồng, Mai Huế còn giữ quan hệ hòa nhã với vợ cũ và các con riêng của Tùng Dương. Cô từng xuất hiện trong buổi thôi nôi cháu ngoại của chồng và chụp ảnh thân thiết cùng Hoa Thúy - người vợ thứ hai của nam diễn viên.

Chính sự bao dung và tinh tế của người vợ hiện tại đã giúp nam diễn viên cảm nhận rõ hơn giá trị của gia đình sau nhiều năm biến động. Với Tùng Dương, hạnh phúc lúc này không nằm ở sự nổi tiếng hay vật chất, mà là những ngày tháng bình yên bên người thân yêu.

Sau tất cả những biến cố về sức khỏe và tình cảm, nam diễn viên giờ đây chọn cuộc sống nhẹ nhàng, tránh xa áp lực. Anh không còn chạy theo lịch làm việc dày đặc, mà ưu tiên chăm sóc bản thân, tận hưởng thời gian bên gia đình và tiếp tục làm nghệ thuật theo cách phù hợp với sức khỏe của mình.