Nam Long bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu phát hành nhằm triển khai dự án Waterpoint

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) vừa phê duyệt việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long với Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC). Đây là lô trái phiếu được phát hành để huy động vốn triển khai dự án Waterpoint tại Long An.



Theo đó, phía NLG dùng gần 12,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,4% vốn tại CTCP Nam Long VCD để bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ vào cuối năm 2022, mà IFC hiện là trái chủ.

Với sự điều chỉnh này, lượng cổ phần tại Nam Long VCD được dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu tăng từ 68% vốn điều lệ lên 73,5% vốn điều lệ.

Nghị quyết này của NLG cũng tiết lộ về giá trị hiện tại của tài sản bảo đảm của lô trái phiếu nói trên. Theo báo cáo định giá phát hành ngày 23/8/2024 của Công ty TNHH PwC, tài sản đảm bảo có giá trị 3.343 tỷ đồng.

Nam Long VCD được thành lập năm 2011, là chủ đầu tư khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là dự án quy mô lớn nhất của NLG hiện nay.

Báo cáo thường niên mới nhất của NLG cho biết, trong năm 2018, họ đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác Nhật (Southgate Urban Development Co., Ltd) và các nhà đầu tư trong nước nhằm phát triển khu đất gần 165 ha thuộc dự án Waterpoint. Hiện nay, ông lớn bất động sản này đang tiếp tục phát triển giai đoạn 2 cho khu đất còn lại.

Cũng liên quan đến dự án này, hồi cuối tháng 9/2024, HĐQT Nam Long đã quyết định thành lập hai pháp nhân mới nhằm tiếp nhận chuyển nhượng các khu đất thuộc dự án Khu dân cư Nam Long An Thạnh – Đô thị Vàm Cỏ Đông.

Dự án đô thị Vàm Cỏ Đông, còn được biết đến với tên thương mại là khu đô thị tích hợp Waterpoint, trải dài bên bờ sông Vàm Cỏ Đông với chiều dài 5,8 km.

Hai pháp nhân mới gồm: Công ty TNHH Lộc An Thạnh (vốn điều lệ 128 tỷ đồng và thuộc quyền sở hữu của NLG) và Công ty TNHH Phúc An Thạnh (vốn điều lệ 68 tỷ đồng, do Công ty TNHH Nam Long Commercial Property nắm quyền sở hữu).

Cả hai công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đều đặt trụ sở tại Khu thương mại dịch vụ lô MC5, Đường D1, Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.