Nam Long chốt ngày chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 20/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 20/10/2025 đến ngày 17/11/2025.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 7/10/2025, cổ phiếu NLG đang giao dịch ở mức 39.500 đồng/cổ phiếu. Qua đó, mức giá chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn tới 36,7% so với thị giá cổ phiếu NLG.

Theo kế hoạch, Nam Long ước tính sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán dự kiến được phân bổ như sau:

Nguồn: NLG

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Nam Long sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Được biết, phương án phat hành này đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 19/3/2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây Nam Long vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty CP Nam Long VCD (VCD) tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, HĐQT Nam Long phê duyệt việc ký kết hợp đồng bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho nghĩa vụ trả nợ của VCD tại ACB. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm: nợ gốc tối đa 400 tỷ đồng, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí, các khoản phải trả khác theo các văn kiện tín dụng ký giữa VCD và ACB.

Thời hạn bảo lãnh đến ngày VCD và/hoặc Nam Long hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với АСB theo Hợp đồng cấp tín dụng được ký giữa VCD và ACB.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 30,4% kế hoạch doanh thu và 29,6% chỉ tiêu lợi nhuận.



