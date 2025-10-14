Nam Long: Làm gì để doanh nghiệp hưởng lợi từ tăng trưởng xanh?

Tăng trưởng xanh: Xu thế toàn cầu, cơ hội cho doanh nghiệp

Từ các hội nghị COP đến những diễn đàn kinh tế quốc tế, phát triển bền vững được xác định là trụ cột của phục hồi và tăng trưởng. Theo báo cáo của McKinsey & Company, các quỹ đầu tư ESG trên toàn cầu đang quản lý hơn 35.000 tỷ USD. Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những điểm đến tiềm năng nhất của dòng vốn này nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu chuyển đổi xanh lớn và thị trường đang dần hoàn thiện về mặt chính sách.

Theo các chuyên gia, tăng trưởng xanh mang đến cả cơ hội và thách thức. Doanh nghiệp nào đi trước trong chuyển đổi xanh sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn bền vững, xây dựng niềm tin với khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Ngược lại, chậm chuyển đổi đồng nghĩa với nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc chơi toàn cầu.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã xác định tăng trưởng xanh là định hướng phát triển quốc gia, với loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và khuyến khích đô thị bền vững. ESG vì thế trở thành kim chỉ nam cho nhiều doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, những tổ chức kiên trì theo đuổi ESG không chỉ tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng, mà còn trở thành điểm sáng trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong dòng chảy ấy, Tập đoàn Nam Long nổi bật như một trong những doanh nghiệp bất động sản kiên định với ESG từ sớm và nay tiếp tục được ghi nhận bằng cột mốc quan trọng.

Đơn cử, tại lễ trao giải "Ngôi sao xanh" thuộc sự kiện "Phát triển bền vững 2025: Kỷ nguyên mới cho phát triển Kinh tế Xanh" do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức, Nam Long được vinh danh là top 22 doanh nghiệp tiên phong. Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong lan tỏa cảm hứng xanh, phát triển bền vững và khẳng định trách nhiệm dài hạn với xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc đầu tư Tập đoàn Nam Long chia sẻ: "Với Nam Long giải thưởng gắn với yếu tố xanh đặc biệt có ý nghĩa, ghi nhận hành trình hơn 10 năm kiên định với công trình xanh. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi xanh đồng thời lan tỏa xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành bất động sản, đóng góp cho nền kinh tế và kế hoạch chung của Chính phủ đến 2050".

Bà cũng cho biết thêm, ngành bất động sản vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau dịch Covid-19 và xử lý nhiều vướng mắc pháp lý. Trong bối cảnh đó, cân đối nguồn lực giữa chuyển đổi xanh và hiệu quả kinh doanh là thách thức không nhỏ. Hơn nữa, thị trường hiện vẫn thiếu tiêu chí cụ thể để định nghĩa doanh nghiệp ‘xanh’.

Danh hiệu này cũng nối dài chuỗi thành tích mà Tập đoàn liên tiếp đạt được, từ Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh, đến giải Quản trị doanh nghiệp xuất sắc (CSA 2025) và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Những dấu ấn này cho thấy hệ thống quản trị minh bạch, bền vững mà Nam Long là nền tảng và chiến lược kinh doanh quan trọng. .

Hưởng lợi từ tăng trưởng xanh: Tập đoàn Nam Long làm gì?

Không dừng lại ở danh hiệu, Tập đoàn lựa chọn hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững bằng các hành động cụ thể. Trong hơn 30 năm hình thành và phát triển, tập đoàn chủ động tích hợp ESG vào chiến lược vận hành, coi đây là kim chỉ nam cho mọi quyết định dài hạn.

Năm 2024, Tập đoàn Nam Long phát hành Báo cáo phát triển bền vững độc lập lần thứ 2, tham chiếu GRI Standards 2021 của Hội đồng Chuẩn mực Báo cáo Bền vững Toàn cầu, đồng thời lồng ghép 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc. Số liệu về tài chính, môi trường và xã hội đều được kiểm chứng độc lập, khẳng định tính minh bạch trong quản trị và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lĩnh vực môi trường, Tập đoàn kiên trì với định hướng "đô thị xanh" thông qua nhiều hành động cụ thể. Tính đến năm 2024, tập đoàn đã trồng mới hơn 10.800 cây xanh, chăm sóc hơn 22.000 cây lâu năm, đồng thời giảm 21% năng lượng tiêu thụ so với năm trước. Những dự án tích hợp như Waterpoint, Mizuki Park hay Izumi City đều dành hàng chục hecta, chiếm khoảng 70% diện tích cho mảng xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Ở khía cạnh xã hội và kinh tế, Nam Long duy trì những đóng góp thực chất. Năm 2024, tập đoàn đã nộp hơn 1.153 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, duy trì quỹ thưởng gần 23 tỷ đồng cho người lao động. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền vẫn được kiên trì phát triển, giúp hàng nghìn gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, đồng thời giải quyết một trong những bài toán cấp bách của quá trình đô thị hóa.

Về quản trị, Tập đoàn xây dựng hệ thống nhiều lớp từ Hội đồng quản trị, kiểm toán nội bộ đến bộ phận quản lý rủi ro. Theo đó, ở mỗi đơn vị thành viên, KPI định lượng về ESG sẽ được áp dụng , đưa các cam kết bền vững thành tiêu chí vận hành cụ thể.

Hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Nam Long tiếp tục tiên phong trong việc kiến tạo các đô thị xanh, bền vững, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng và các doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh tại Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng sống đô thị, mà còn đồng hành cùng mục tiêu phát triển xanh của đất nước trong kỷ nguyên mới.