Nam nghệ sĩ SN 1976 nói cuộc sống chưa vợ con tuổi 50

Mới đây, chương trình Vitamin hạnh phúc đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Đình Toàn, người thay thế NSƯT Thành Lộc làm giám đốc nghệ thuật sân khấu kịch IDECAF.

Nam nghệ sĩ chia sẻ quan điểm nghệ thuật: "Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc và thái độ tích cực khi tham gia các dự án.

Nghệ sĩ Đình Toàn

Nhưng tôi thừa nhận không phải lúc nào tôi cũng vui vẻ hay tràn đầy năng lượng. Tôi cũng là con người với nhiều chuyện trong cuộc sống. Điều quan trọng là tôi biết đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu khi đã nhận lời tham gia một công việc.

Tôi không thể lúc nào cũng vui hoặc lúc nào cũng có thật nhiều năng lượng. Nhưng khi đã nhận lời làm công việc đó thì tôi phải cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Nếu chưa sẵn sàng, tôi có thể cân nhắc trước khi nhận, còn khi đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm với công việc.

Theo tôi, trách nhiệm không chỉ nằm ở việc đến đúng giờ hay hoàn thành phần việc được giao. Đó còn là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu nhân vật, phối hợp với đồng nghiệp và chủ động đóng góp để sản phẩm chung đạt chất lượng tốt nhất.

Tôi đặc biệt đề cao bầu không khí làm việc tích cực. Với tôi, một ekip có sự thấu hiểu, sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo điều kiện để mỗi người phát huy khả năng sáng tạo. Những góp ý trong quá trình tập luyện hay ghi hình không nên được xem là sự áp đặt, mà là cơ hội để cùng nhau tìm ra cách thể hiện thú vị hơn.

Không chỉ làm diễn viên, tôi còn đảm nhận công việc đạo diễn sân khấu, qua đó tôi có thêm góc nhìn về quá trình sáng tạo và sự phối hợp giữa các thành viên trong một tác phẩm.

Theo tôi, khi làm việc trong môi trường tập thể, mỗi người đều có thể đóng góp ý tưởng để giúp phân đoạn hoặc tình huống trở nên hấp dẫn hơn. Sự sáng tạo không nhất thiết chỉ đến từ người giữ vai trò đạo diễn.

Đôi khi, một đề xuất nhỏ từ diễn viên cũng có thể giúp cảnh diễn trở nên sinh động, miễn là ý tưởng ấy phù hợp với tinh thần chung của tác phẩm".

Về cuộc sống độc thân tuổi 50, Đình Toàn nói: "Sau những giờ làm việc, tôi thường dành thời gian nghỉ ngơi tại nhà, xem phim, đọc sách hoặc tìm hiểu cách làm những món đồ thủ công.

Khi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi cũng thích đi du lịch để thay đổi không khí và tái tạo năng lượng. Với tôi, niềm vui đôi khi đến từ những hoạt động rất bình dị, miễn là bản thân có thời gian thư giãn và tìm lại sự cân bằng sau lịch trình bận rộn".

Về lời khuyên cho đàn em, Đình Toàn nói: "Tôi cho rằng mỗi người có hoàn cảnh, lựa chọn và cách nhìn cuộc sống riêng. Điều quan trọng là tìm được điều khiến bản thân hạnh phúc mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh.

Riêng với những người lựa chọn nghề diễn viên, tôi nhấn mạnh tình yêu nghề phải đi cùng tinh thần trách nhiệm.

Trước hết, các bạn phải cảm thấy yêu công việc này. Khi đã lựa chọn diễn xuất làm nghề nghiệp của mình thì phải có trách nhiệm với công việc, từ việc nghiên cứu vai diễn, chuẩn bị thật tốt cho phần thể hiện đến cộng tác với mọi người. Khi đã nhận lời tham gia một dự án, mình cần ưu tiên hoàn thành tốt vai trò của mình".