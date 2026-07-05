Nam nghệ sĩ Việt vừa tìm được cơ hội đổi đời: Hot nhờ 1 bản hit rồi gặp khó nhiều năm, ra album ít được quan tâm

Mới đây, OSAD là cái tên được nhiều khán giả nhắc đến khi xuất hiện trong một chương trình thực tế âm nhạc. Sau nhiều năm khá im ắng so với thời điểm tạo nên hiện tượng với Người Âm Phủ , sự trở lại của nam rapper nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ở màn trình diễn mới nhất, OSAD mang đến ca khúc Đang Yêu , tiếp tục phát huy hình ảnh trẻ trung, gần gũi vốn gắn liền với mình. Tiết mục nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu dễ nghe, năng lượng tươi sáng và sự tự nhiên trên sân khấu. Bên cạnh phần trình diễn cá nhân, anh cũng cho thấy sự hòa nhập tốt trong các tiết mục tập thể, tạo nên màn kết hợp cân bằng giữa giọng hát và rap cùng các đồng đội.

OSAD khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia một chương trình thực tế (Ảnh: OSAD)

Việc được nhắc đến trở lại cũng khiến nhiều khán giả nhìn lại hành trình gần một thập kỷ của OSAD - nam rapper từng sở hữu một trong những bản hit nổi bật nhất Vpop nhưng cũng nhiều năm mang theo định kiến "rapper ăn may".

OSAD tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội trước khi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Thời gian đầu hoạt động trong giới underground, OSAD lựa chọn phong cách rap tình cảm với ca từ gần gũi, giai điệu dễ nghe, khác với màu sắc gai góc mà nhiều rapper cùng thời theo đuổi.

“Cái bóng” của bài hát Người Âm Phủ vẫn là quá lớn (Ảnh: OSAD)

Năm 2018, OSAD có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi phát hành Người Âm Phủ. Ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, phủ sóng rộng khắp các nền tảng nghe nhạc và trở thành hiện tượng của giới trẻ. Câu hát "Ba giờ anh còn chưa ngủ..." được chia sẻ rộng rãi, xuất hiện dày đặc trong các video, ảnh chế và nội dung do người dùng sáng tạo. Chỉ sau một sản phẩm, OSAD từ một rapper underground trở thành cái tên được đông đảo công chúng biết đến.

Ca khúc Người Âm Phủ đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube (Ảnh: OSAD)

Thành công của Người Âm Phủ mang đến cho OSAD nhiều cơ hội biểu diễn và hợp tác. Tuy nhiên, hiệu ứng quá lớn của bản hit đầu tiên cũng vô tình tạo nên áp lực không nhỏ. Mọi sản phẩm phát hành sau đó đều bị đặt lên bàn cân so sánh với ca khúc đã làm nên tên tuổi anh.

Trong những năm tiếp theo, OSAD liên tục giới thiệu các sản phẩm như Yêu Sắc Yếu, Em Có Thể, Là Vì... đồng thời thử nghiệm nhiều hướng đi mới trong âm nhạc. Dù vẫn duy trì hoạt động đều đặn, những ca khúc này đều chưa thể tạo nên sức lan tỏa tương tự Người Âm Phủ.

Cũng từ đây, nam rapper bắt đầu đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng thành công của OSAD chỉ đến từ một ca khúc bắt đúng xu hướng, từ đó gắn với anh những định kiến như "hiện tượng mạng" hay "rapper ăn may". Đây cũng là cái mác theo OSAD trong nhiều năm, bất chấp việc anh vẫn không ngừng sáng tác và phát hành sản phẩm mới.

Tưởng chừng khởi đầu suôn sẻ sẽ giúp cho OSAD có được nền tảng tốt để nam ca sĩ tiến xa hơn nhưng thực tế lại không như vậy (Ảnh: OSAD)

Một trong những dấu mốc gây chú ý nhất trong sự nghiệp OSAD là màn "beef" với MCK vào năm 2021. Thời điểm đó, cả hai liên tục có những màn đối đáp thông qua các bản diss, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng hip-hop. Những màn đáp trả qua lại không chỉ tạo nên nhiều cuộc tranh luận mà còn giúp OSAD cho thấy khả năng viết lyric, gieo vần và đối đáp, qua đó phần nào thay đổi nhận định rằng anh chỉ phù hợp với những bản rap tình yêu.

Đến năm 2022, những căng thẳng giữa hai rapper dần khép lại. MCK chia sẻ MV Yêu Sắc Yếu của OSAD trên mạng xã hội, trong khi OSAD cũng dành lời khen cho Chìm Sâu. Động thái này khiến nhiều khán giả bất ngờ, đồng thời khép lại một trong những màn "beef" được quan tâm của rap Việt.

OSAD và MCK đã từng có màn battle rap nảy lửa

Sau nhiều năm chủ yếu phát hành các đĩa đơn, cuối năm 2025, OSAD giới thiệu album đầu tay O_O, dự án được thực hiện cùng producer onionn. sau khoảng một năm rưỡi ấp ủ. Album đánh dấu bước chuyển trong tư duy làm nghề của nam rapper khi không còn chỉ tập trung vào những ca khúc đơn lẻ mà hướng đến một dự án mang tính kể chuyện, phản ánh những trải nghiệm và góc nhìn trưởng thành hơn sau nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, O_O không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Ra mắt trong bối cảnh thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, album của OSAD gần như bị lu mờ trên đường đua Vpop. Dù được một bộ phận khán giả đánh giá cao về sự chỉn chu trong khâu sản xuất và định hướng âm nhạc, dự án vẫn chưa đủ tạo nên cú hích để giúp nam rapper vượt qua cái bóng của Người Âm Phủ.

Album đầu tay của OSAD cho thấy góc nhìn đa dạng của anh chàng không chỉ trong mỗi tình yêu mà còn cả trong cuộc sống (Ảnh: OSAD)

Đến năm 2026, sự xuất hiện trong chương trình thực tế âm nhạc giúp OSAD một lần nữa trở thành cái tên được công chúng nhắc đến. Gần một thập kỷ kể từ bản hit đưa mình đến gần đông đảo khán giả, nam rapper vẫn chưa có thêm một sản phẩm tạo nên sức ảnh hưởng tương tự. Thế nhưng, thay vì biến mất sau ánh hào quang của một ca khúc, OSAD vẫn lựa chọn kiên trì với âm nhạc, tiếp tục sáng tác, phát hành sản phẩm và tìm kiếm những cơ hội mới để khẳng định bản thân. Hành trình của anh vì thế không chỉ là câu chuyện của một hiện tượng từng gây sốt mạng xã hội, mà còn là nỗ lực bền bỉ để từng bước vượt qua định kiến "rapper ăn may" đã theo mình suốt gần một thập kỷ.

Ảnh: FBNV