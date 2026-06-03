Nam NSƯT đình đám: "Tôi phải đối mặt với áp lực kinh khủng"

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Đại Nghĩa. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ mang đến hai bức ảnh ghi lại tạo hình của vai diễn Cá Mặt Ngu trong vở kịch thiếu nhi đình đám Na Tra Đại Náo Thủy Cung vào năm 2006.

Anh nói: "Tính đến thời điểm hiện tại, dấu mốc ấy đã trôi qua 20 năm nhưng tình cảm của khán giả dành cho nhân vật này của tôi vẫn vẹn nguyên.

Đây là vai diễn để đời giúp tôi bước đến gần hơn với công chúng, tạo nên một hiện tượng thấy mặt đặt tên mà cho đến tận bây giờ, nhiều bạn nhỏ ngày ấy nay đã làm cha, làm mẹ vẫn gọi tôi bằng cái tên Cá Mặt Ngu.

MC Đại Nghĩa

Trước khi có được sự bùng nổ này, tôi vốn đã là một diễn viên được khán giả biết đến nhưng sự nghiệp vẫn thiếu một cú hích lớn. Chỉ từ sau thành công ngoài mong đợi của vai diễn Cá Mặt Ngu, cuộc đời làm nghề của tôi đã chuyển sang một chương hoàn toàn khác.

Tôi liên tục nhận được lời mời phỏng vấn từ các cơ quan báo chí và chương trình truyền hình, chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao thực lực được săn đón bậc nhất lúc bấy giờ.

Ít ai biết, nhân vật này ban đầu trong kịch bản chỉ là một vai nhỏ xuất hiện thoáng qua chứ không hề đậm nét. Tiền thân của Cá Mặt Ngu bắt nguồn từ những buổi đi ăn đêm của các anh em nghệ sĩ sân khấu kịch IDECAF tại một quán ăn có hồ hải sản chứa con cá mặt quỷ.

Vì ngoại hình xù xì, mắc cười của con cá mà anh Thành Lộc đã liên tục trêu ghẹo tôi giống. Từ chất liệu thực tế đó, chú Thanh Phương đã chấp bút đưa nhân vật Cá Mặt Ngu (con của Cá Mặt Quỷ) vào kịch bản và đo ni đóng giày riêng cho tôi.

Tôi đã thổi vào nhân vật sự ngô nghê, hồn nhiên và dễ thương, tạo nên hàng loạt tình huống oái oăm, bất ngờ cho vở diễn. Tuy nhiên, thành công vang dội này không phải của riêng tôi mà là thành quả từ sự tương tác, góp ý của cả một tập thể lớn.

Tới giờ, tôi vẫn xúc động khi nhớ lại sự hỗ trợ từ các đàn anh, đàn chị như Thành Lộc (vai Na Tra), Hồng Ánh (vai Cụ Rùa), Hữu Châu, Thanh Thủy.

Đặc biệt, đoạn hát Hồ Quảng nổi tiếng: "Sòn ni non séo san sòn nà ni nó seo hờ hớ hơ hờ hờ hơ hơ hớ hơ hờ hơ hờ hơ nỗi đau" là do anh Bạch Long tìm kiếm giúp tôi, và hai chữ "...nỗi đau" đầy hài hước ở cuối câu hát chính là mấu chốt quan trọng là do anh Hữu Châu chỉ dạy tôi.

Lúc mới vào nghề, tôi nghĩ rất khó để tìm kiếm một cơ hội may mắn vì xung quanh anh lúc đó tại sân khấu IDECAF là rợp cả một bầu trời sao. Nơi đây được ví như một thánh đường nghệ thuật quy tụ những tên tuổi gạo cội, tài năng bằng thực lực.

Việc được sống, xem các đàn anh đàn chị tập luyện và biểu diễn mỗi ngày đã giúp tôi thầm lặng học hỏi, tiếp thu những tinh túy để biến thành cái chất của riêng mình.

Uống nước nhớ nguồn và khiếm tốn chính là kim chỉ nam giúp tôi không bị ngủ quên trên chiến thắng.

Sau đỉnh cao của Cá Mặt Ngu, tôi phải đối mặt với áp lực kinh khủng khi buộc bản thân phải thành công tương tự hoặc hơn thế ở những vai diễn tiếp theo. Dù sau này tôi có nhiều vai diễn xuất sắc không kém, nhưng tôi luôn trân trọng việc khán giả nhớ đến Cá Mặt Ngu như một dấu ấn thanh xuân rực rỡ nhất.

Đối với tôi, vị trí hiện tại không chỉ là danh vọng mà là trách nhiệm. Vì đã lớn lên và nhận được quá nhiều vinh quang từ nơi này, tôi tự nhận thấy bản thân có sứ mệnh truyền trao lại kinh nghiệm, kiến thức lẫn cái tâm làm nghề cho thế hệ trẻ. Đó cũng là lý do tôi đồng ý tham gia giảng dạy tại IDECAF Academy - một cách để tôi tri ân, trả ơn cho cái nôi đã tạo nên một Đại Nghĩa thành công của ngày hôm nay".