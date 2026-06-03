Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất 2026

Giữa lúc thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào những cái tên mới, phiên bản Pro của thế hệ tiền nhiệm lại bất ngờ tỏa sáng, trở thành món hời công nghệ đáng săn đón nhất nhờ chất liệu Titan đặc trưng và mức giá giảm sâu.

Bước sang tháng 6/2026, giá bán của iPhone 16 Pro đã điều chỉnh về mức vô cùng hấp dẫn, dao động trong khoảng từ 18 đến 22 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB. Dù thị trường phần lớn chỉ còn các dòng máy xách tay do lượng hàng VN/A trở nên khan hiếm, sức hút của thiết bị này vẫn không hề hạ nhiệt. So với việc đập hộp một chiếc iPhone 17 Pro mới cứng, người dùng có thể tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng nhưng vẫn nghiễm nhiên sở hữu một thiết bị có sức mạnh ngang ngửa và thiết kế thậm chí còn có phần sang trọng hơn.

Điểm làm nên giá trị cốt lõi của iPhone 16 Pro ở thời điểm hiện tại chính là hệ khung viền Titan siêu bền bỉ và đẳng cấp. Trong bối cảnh Apple được cho là đã quay trở lại với chất liệu nhôm trên thế hệ iPhone 17 Pro để tối ưu chi phí sản xuất, iPhone 16 Pro nghiễm nhiên trở thành thiết bị cao cấp hiếm hoi giữ lại được chất liệu đắt đỏ này.

Kết hợp với màn hình kích thước 6.3 inch lý tưởng, chiếc máy mang lại cảm giác cầm nắm vừa vặn, không quá cồng kềnh như bản Pro Max nhưng vẫn đem tới không gian hiển thị rộng rãi. Tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED với tần số quét 120Hz, hỗ trợ Dolby Vision cùng độ sáng đỉnh lên tới 2000 nits giúp mọi khung hình đều trở nên sống động. Trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và khả năng hiển thị xuất sắc ngay cả dưới ánh nắng gắt giúp thiết bị này đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nặng ký như Galaxy S26 Ultra.

Khả năng nhiếp ảnh trên iPhone 16 Pro vẫn là một thế mạnh đáng gờm khi được thừa hưởng trọn vẹn những nâng cấp sáng giá nhất. Điểm nhấn nằm ở ống kính tele hỗ trợ zoom quang học 5x, một tính năng vốn từng là đặc quyền của dòng Pro Max. Bên cạnh đó, camera góc siêu rộng cũng được nâng cấp lên độ phân giải 48MP, mang lại những bức ảnh phong cảnh sắc nét đến từng chi tiết. Sự xuất hiện của nút điều khiển camera mới giúp người dùng dễ dàng thao tác, chụp ảnh nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết với nhiều chức năng được gán sẵn, biến chiếc điện thoại thành một cỗ máy nhiếp ảnh thực thụ bỏ túi.

Ẩn chứa bên trong lớp vỏ Titan bóng bẩy là sức mạnh đáng nể từ con chip Apple A18 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Với CPU 6 lõi và GPU 6 lõi, kết hợp cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu rộng, iPhone 16 Pro dư sức xử lý mượt mà mọi tác vụ từ làm việc đến giải trí với các tựa game đồ họa nặng. Nhiều bài kiểm tra hiệu năng thực tế đã chứng minh sức mạnh của con chip này hoàn toàn có thể tiệm cận với dòng chip M1 trên máy tính Mac. Đây chính là lời khẳng định đanh thép cho sự bền bỉ và giá trị sử dụng lâu dài của thiết bị.

Trong bối cảnh các thế hệ iPhone mới ngày càng ít sự nâng cấp đột phá về thiết kế, iPhone 16 Pro nổi lên như một "vì sao sáng" đã đạt tới đỉnh cao về độ hoàn thiện. Lớp vỏ Titan siêu tối ưu, màn hình xuất sắc, camera chuyên nghiệp cùng hiệu năng AI mạnh mẽ biến đây trở thành chiếc điện thoại xứng đáng để người dùng Việt xuống tiền nhất ở thời điểm hiện tại.