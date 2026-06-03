Thạc sĩ Thanh Hoa nghỉ việc ổn định, chuyển làm thợ xăm lông mày kiếm gần 400 triệu/tháng

Yoyo là người gốc Quảng Châu, tốt nghiệp cử nhân Đại học Truyền thông Trung Quốc và thạc sĩ Học viện Nghệ thuật & Thiết kế, Đại học Thanh Hoa. Cô từng làm việc tại một công ty lớn và thi đỗ kỳ thi công chức, nhưng cuối cùng lại trở thành nghệ sĩ xăm lông mày.

Năm 2025, hình ảnh một thạc sĩ Thanh Hoa ngồi tạo dáng chân mày cho khách hàng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Làn sóng chú ý giúp Yoyo có thêm nhiều khách hàng, đưa thu nhập của cô lên mức cao nhất là 100.000 NDT/tháng (gần 390 triệu đồng). Tuy nhiên, thay vì vui mừng, Yoyo lại cảm thấy áp lực bởi ngành dịch vụ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những tháng thu nhập của Yoyo giảm xuống chỉ còn 20.000 - 30.000 NDT (khoảng 77-116 triệu đồng). Hiện cô có 2 studio, một ở Bắc Kinh và một ở Quảng Châu, nơi cô là quản lý, đồng thời là nhân viên chăm sóc khách hàng và điều hành một nhóm nhỏ học viên.

Bất chấp thu nhập từ nghề xăm lông mày thiếu ổn định, YoYo cho biết vì cô đã chọn một ngành nghề có nhiều biến động nên phải chấp nhận được những thăng trầm. "Tôi có thể chấp nhận cả những lúc thành công lẫn thất bại và đối mặt với chúng một cách bình tĩnh", YoYo nói.

YoYo

Quyết định làm nghề phun xăm của Yoyo từng khiến mẹ của cô vô cùng thất vọng. "Con học ở những trường tốt như vậy, sao lại đi làm nghề này?", bà từng khóc và phản đối quyết liệt.

Tuy nhiên sau hơn 1 năm chứng kiến con gái làm việc nghiêm túc và tự gây dựng sự nghiệp riêng, gia đình đã thay đổi suy nghĩ. Hiện mẹ cô thường xuyên ghé studio để phụ dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh và hỗ trợ những việc lặt vặt.

"Mẹ tôi không còn lo lắng về nghề nghiệp của tôi nữa, mà chỉ quan tâm xem hôm nay tôi có mệt không và khách hàng có gây khó khăn gì cho tôi không", YoYo nói.

Không chỉ mẹ của YoYo, nhiều người từng lên tiếng cho rằng cô đang lãng phí việc học hành khi trở thành một nghệ sĩ xăm lông mày. Đáp lại, Yoyo nói rằng nếu mọi người chỉ nhận định rằng học hành chăm chỉ, vào được trường tốt và tìm được công việc hấp dẫn mới được coi là không lãng phí việc học, thì chắc chắn cô không đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, cô ấy tin rằng việc áp dụng kiến thức đã được học trên ghế nhà trường vào công việc thực tế không phải là lãng phí. Yoyo nhấn mạnh rằng việc tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa cho phép cô chọn làm việc trong lĩnh vực xăm lông mày, chứ không chỉ giới hạn ở một nghề nghiệp cụ thể.

Một số ý kiến khác nhận định, khoản đầu tư của cha mẹ YoYo vào việc học hành của cô là một sự lãng phí. Yoyo đã lên tiếng phản bạc: "Giáo dục thực sự không chỉ dựa trên việc học tập và làm việc, mà còn được đo lường bằng sự phát triển suốt đời của một người. Vào được một trường tốt và cuộc sống mà tôi trải nghiệm ở đó là những gì tôi theo đuổi vào thời điểm đó, mang lại cho tôi niềm vui. Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy kiếm tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, vì vậy tôi đã nỗ lực tiến về phía trước. Mỗi bước đi đều mang lại cho tôi niềm vui, và thế là đủ."

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