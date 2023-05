Nam Sách Central Point thu hút nhà đầu tư tại cửa ngõ Tây Bắc Hải Dương

Tiềm năng từ vị trí cửa ngõ



Huyện Nam Sách là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Hải Dương, đầu mối trung chuyển, giao lưu kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương với Bắc Ninh, hành lang phát triển dọc QL5, QL18 và QL37; đồng thời là đô thị vệ tinh của thành phố Hải Dương.

Theo Quyết định số 461/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 10/02/2022 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng xây dựng thị trấn Nam Sách mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và phấn đấu xây dựng toàn huyện Nam Sách đạt các tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030; xây dựng Nam Sách theo hướng đô thị xanh - thông minh - hiện đại.

Đón đầu định hướng phát triển Nam Sách theo hướng đô thị xanh – thông minh – hiện đại, Nam Sách Central Point kiến tạo một không gian sống xanh, trong lành, hiện đại và đa tiện ích cho cư dân tại Hải Dương. Khu đô thị sở hữu vị trí đắt giá, "trung tâm của trung tâm" huyện Nam Sách, kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện với thành phố Hải Dương và một số huyện thị lân cận, có tiềm năng phát triển vô cùng lớn trong tương lai.



Nam Sách Central Point nằm gần nhiều khu công nghiệp lớn đang được quy hoạch của tỉnh Hải Dương như: Khu công nghiệp An Phát 1, An Phát 2… do đó được thừa hưởng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Kết hợp cùng tiện ích nội – ngoại khu đa dạng như quảng trường rộng gần 2ha, công viên, hồ điều hoà, trường học, bệnh viện… khu đô thị đảm bảo các nhu cầu an sinh xã hội của cư dân.

Pháp lý vững vàng, hút nhà đầu tư

Nam Sách Central Point được đầu tư xây dựng bởi Liên minh Công ty TNHH Hoàng Thanh & Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh, là 2 chủ đầu tư uy tín với nhiều dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả tại tỉnh Hải Dương. Dự án đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng tiện ích, đủ điều kiện bán hàng.

Ngày 23/04/2023, Liên minh Công ty TNHH Hoàng Thanh & Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức sự kiện bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những khách hàng đầu tiên của dự án.

Phát triển theo định hướng mô hình đô thị xanh hiện đại, dòng sản phẩm chính của Nam Sách Central Point là đất nền liền kề và biệt thự. Đất nền liền kề Nam Sách Central Point đa công năng, vừa để ở vừa để tự khai thác kinh doanh hoặc cho thuê, đem lại dòng tiền ổn định cho chủ nhà. Đồng thời cũng là dòng sản phẩm có tính thanh khoản tốt tại thị trường Hải Dương trong thời điểm hiện tại, thu hút nhiều nhà đầu tư tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Những khách hàng đầu tiên nhận bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Nam Sách Central Point

Ông Nguyễn Văn Hùng, một trong những chủ sở hữu đầu tiên của các lô liền kề tại dự án Nam Sách Central Point chia sẻ: " Là một người con của Hải Dương, bản thân tôi rất mong muốn được sinh sống trong một khu đô thị xanh và hiện đại, đảm bảo cho gia đình và trẻ con có không gian nghỉ ngơi tốt. Dự án Nam Sách Central Point có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của gia đình chúng tôi. Vợ chồng con trai tôi có thể buôn bán tại tầng 1 và tầng 2, vợ chồng chúng tôi có thể sinh sống tại các tầng trên, vừa thích hợp để ở vừa để kinh doanh. Dự án cũng có nhiều tiện ích để vợ chồng tôi cùng con cháu có thể vui chơi và giải trí như công viên, khu vui chơi cho trẻ con…".



Tiên phong phát triển theo mô hình đô thị xanh hiện đại, sở hữu những ưu thế về vị trí và hạ tầng giao thông kết nối, Nam Sách Central Point (khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách) chính là thỏi nam châm hút nhà đầu tư tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Hải Dương.

Khu Đô Thị Nam Sách Central Point

Chủ đầu tư: Liên Danh công ty TNHH Hoàng Thanh & Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh

Hotline: 0782 434 434

Website: namsachcentralpoint.vn



Fanpage: facebook.com/namsachcentralpoint