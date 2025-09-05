Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh 2003 ở Hà Nội gọi điện nhờ gia đình chuyển khoản 150 triệu đồng, vài phút sau bị công an đưa đi

05-09-2025 - 18:43 PM | Kinh tế số

Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.

Nam sinh 2003 ở Hà Nội gọi điện nhờ gia đình chuyển khoản 150 triệu đồng, vài phút sau bị công an đưa đi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo. Cụ thể, vào khoảng 19h30’ ngày 29/8/2025, Công an phường Từ Liêm nhận được tin trình báo của gia đình anh L (SN 2003) về việc anh bị các đối tượng bắt cóc, nhắn tin đòi chuộc 150 triệu đồng.

Đồng thời gia đình nhận được điện thoại của anh nói bị đánh đập, phải chuyển tiền ngay. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và tìm thấy anh L đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức.

Anh L khai nhận bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi gọi về gia đình thông báo việc bị bắt cóc, phải chuyển tiền để chuộc về. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh L đã bình tĩnh lại.

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn Thành phố bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, giới trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới

Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới Nổi bật

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR Nổi bật

Chiêu lừa cũ nhưng vẫn khiến hàng loạt nạn nhân 'bốc hơi' trăm triệu đồng: Người mất 50 triệu, 200 triệu, có nạn nhân 'bay' hơn 300 triệu mới chỉ sinh năm 2007

Chiêu lừa cũ nhưng vẫn khiến hàng loạt nạn nhân 'bốc hơi' trăm triệu đồng: Người mất 50 triệu, 200 triệu, có nạn nhân 'bay' hơn 300 triệu mới chỉ sinh năm 2007

17:43 , 05/09/2025
Vì sao dùng AI cho mọi việc có thể dẫn đến thảm họa? Đây là điều bạn cần nhắc nhở con mình về AI!

Vì sao dùng AI cho mọi việc có thể dẫn đến thảm họa? Đây là điều bạn cần nhắc nhở con mình về AI!

17:21 , 05/09/2025
Nữ sinh 2003 chuyển khoản 120 triệu đồng trả nợ tiền thuê nhà, chủ nhà xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Nữ sinh 2003 chuyển khoản 120 triệu đồng trả nợ tiền thuê nhà, chủ nhà xác nhận đủ nhưng lại báo công an

17:14 , 05/09/2025
Vì sao lừa đảo biết chính xác số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của người dùng?

Vì sao lừa đảo biết chính xác số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của người dùng?

16:55 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên