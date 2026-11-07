Nam sinh đi xe buýt nhận iPhone 17, góp ý nâng cao chất lượng

“Em chưa bao giờ nghĩ rằng thói quen di chuyển quen thuộc ấy lại mang đến cho mình niềm vui lớn đến thế này”, Trần Thanh Lượng, sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản lý và Kinh doanh vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (UTH), chia sẻ sau khi nhận thưởng.

Hình ảnh Lượng cùng phần thưởng là chiếc iPhone 17.

Chiều 6/11, tại Bến xe buýt Sài Gòn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM trao thưởng cho 10 sinh viên có số lượt sử dụng xe buýt hợp lệ cao nhất từ ngày 1 đến 15/10/2026. Dẫn đầu danh sách, Lượng nhận một chiếc iPhone 17 phiên bản 256 GB.

Nam sinh cho biết khi nhận thông báo được thưởng, em vừa bất ngờ vừa xúc động. Đến lúc cầm quyết định trao thưởng, cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên.

Đi xe buýt để học nghề

Với Lượng, xe buýt còn là “phòng thí nghiệm thực tế” gắn với chuyên ngành đang theo học.

Để khảo sát chất lượng dịch vụ, phục vụ học tập và làm báo cáo tốt nghiệp, nam sinh đã trải qua hàng trăm chuyến xe trên các tuyến 88, 89, 13, 70… Những ghi nhận này được em đối chiếu với các tuyến quen thuộc phục vụ nhu cầu đi học của sinh viên như 43, 93, 08.

Ngoài những chuyến đi khảo sát, Lượng thường xuyên sử dụng xe buýt để đi làm, đi chợ và đến nơi học kỳ doanh nghiệp. Các tuyến 06, 29, 99, 53, 56, 14, 19, 52… trở thành một phần trong lịch trình sinh hoạt của nam sinh năm cuối.

Việc di chuyển bằng xe buýt với Lượng như một thói quen hàng ngày.

Theo Lượng, từ khi thành phố triển khai các chính sách miễn, hỗ trợ giá vé, tần suất đi xe buýt của em tăng hơn 70%. Việc di chuyển bằng phương tiện công cộng giúp em giảm áp lực chi phí, bớt căng thẳng khi phải tự chạy xe máy giữa dòng phương tiện đông đúc.

Không gian trên xe cũng giúp Lượng tránh những cơn mưa, nắng thất thường. Từ nhu cầu đi lại hằng ngày đến yêu cầu học tập, mỗi hành trình đều cho em thêm cơ hội quan sát cách một dịch vụ vận tải vận hành.

Mong chờ xe thuận tiện, an toàn hơn

Đi nhiều, khảo sát nhiều, Lượng cũng ghi nhận những bất tiện mà hành khách gặp phải.

Theo nam sinh, một số điểm dừng chỉ có trụ hoặc ô sơn, thiếu nhà chờ có mái che khiến người đi xe phải chờ dưới mưa nắng. Có nơi, ô tô đỗ hoặc hàng rong lấn chiếm khu vực đón trả khách, gây khó khăn cho xe buýt khi tấp vào lề.

Lượng còn băn khoăn về những điểm đón ở khu vực vắng, thiếu camera giám sát trên các tuyến em từng đi. Đây là điều khiến em lo ngại khi sinh viên phải chờ xe vào buổi tối.

Tuyến 88 khu vực vắng vẻ thường có nguy cơ cướp giật cao, điểm đón chỉ ô sơn, xung quanh không có camera hay nhà chờ.

Tuyến 89 điểm dừng “ Chung Cư Gia Đạt “ bị xe con lấn chiếm toàn bộ điểm đón.

Từ trải nghiệm của mình, nam sinh mong thành phố tiếp tục hỗ trợ người sử dụng giao thông công cộng, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng điểm dừng, nhà chờ để việc đi xe buýt thuận tiện và an toàn hơn.

Chương trình trao thưởng hướng đến khuyến khích sinh viên sử dụng xe buýt, thực hiện định danh khi đi xe và hình thành thói quen di chuyển xanh. Với Lượng, phần thưởng bất ngờ đến từ chính những hành trình vốn đã gắn bó với việc học và cuộc sống mỗi ngày.