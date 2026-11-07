Trung Quốc liệt kê 3 loại rau củ được ví như “kháng sinh tự nhiên”: Việt Nam có đầy

Người xưa có câu “thuốc bổ không bằng thực phẩm bổ”. Khi thời tiết chuyển lạnh, số người bị cảm lạnh, ho cũng tăng lên, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều dễ mắc bệnh. Không chỉ mặc đủ ấm, chúng ta còn có thể bổ sung một số loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày để hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn. Trong dân gian, những loại rau củ này thậm chí còn được gọi là “penicillin (1 loại kháng sinh) tự nhiên”.

Một số loại rau củ có vị cay nồng đặc trưng. Mùi vị này chủ yếu đến từ các hợp chất chứa lưu huỳnh như allicin, vốn được biết đến với khả năng kháng khuẩn. Một số loại khác lại giàu vitamin C – dưỡng chất có mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch. Khi trời lạnh, sức đề kháng của cơ thể có thể suy giảm, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để bổ sung những loại rau này vào thực đơn.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), dưới đây là 3 loại rau được ví như “penicillin tự nhiên”, nên ăn thường xuyên khi trời lạnh để tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hành tây

Hành tây được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại rau”. Loại củ này có quanh năm, giá thành phải chăng và dễ dàng tìm mua. Hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh như allicin – thành phần được biết đến với đặc tính kháng khuẩn. Bên cạnh đó, loại rau này còn giàu quercetin và nhiều loại vitamin. Ăn hành tây thường xuyên khi trời lạnh được cho là có thể hỗ trợ cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Hành tây có thể chế biến theo nhiều cách như ăn sống, trộn salad hoặc xào. Trong đó, hành tây xào trứng là món ăn quen thuộc, dễ làm. Khi được xào mềm, hành tây có vị ngọt tự nhiên, kết hợp với trứng tạo nên món ăn thơm ngon, dễ ăn, kể cả với trẻ nhỏ.

Tỏi

Tỏi được dân gian gọi là “penicillin mọc từ lòng đất”. Cách ví von này xuất phát từ việc tỏi chứa allicin – một hợp chất tự nhiên nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn. Tỏi cũng là thực phẩm có giá trị trong cả dinh dưỡng và y học cổ truyền. Khi trời lạnh, thêm vài tép tỏi vào món ăn không chỉ giúp tăng hương vị mà còn được cho là hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, allicin khá nhạy cảm với nhiệt độ cao và có thể bị phá hủy nếu nấu quá lâu. Vì vậy, nếu muốn giữ lại nhiều hợp chất này hơn, nên cho tỏi băm vào món ăn gần thời điểm tắt bếp.

Tỏi nguyên tép cũng có thể kết hợp với thịt bò để chế biến món ăn thơm ngon. Trang tin Sohu gợi ý món thịt bò sốt tiêu đen với tỏi: thịt bò được ướp gia vị, xào nhanh trên lửa lớn rồi kết hợp với tỏi nguyên tép đã chiên vàng.

Bông cải xanh

Bông cải xanh được mệnh danh là “vua của các loại rau” nhờ giá trị dinh dưỡng nổi bật. Đây là loại rau giàu vitamin C, đồng thời cung cấp chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng. Đặc biệt, bông cải xanh còn chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như sulforaphane, có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, khi thời tiết chuyển lạnh, đây là loại rau đáng được bổ sung vào thực đơn.

Bông cải xanh có thể kết hợp với nấm hương để tạo thành món ăn thanh nhẹ. Nấm hương có vị ngọt tự nhiên, trong khi bông cải xanh giòn mềm. Khi xào cùng nhau, hai nguyên liệu tạo nên món ăn có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon mà không quá nhiều dầu mỡ.

Cách chế biến khá đơn giản: bông cải xanh được ngâm nước muối loãng, rửa sạch và chần sơ; nấm hương cũng được làm sạch, thái lát rồi chần qua. Sau đó, phi thơm tỏi băm, cho nấm vào xào trước rồi thêm bông cải xanh, nêm gia vị vừa ăn.

Bổ sung rau củ vào thực đơn khi trời lạnh

Khi thời tiết trở lạnh, cảm lạnh và ho thường xuất hiện nhiều hơn. Thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới tìm cách điều trị, mỗi người có thể chú ý hơn đến chế độ ăn uống hằng ngày. Hành tây, tỏi và bông cải xanh đều là những loại rau quen thuộc, dễ mua và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Thường xuyên thay đổi cách chế biến để bổ sung những thực phẩm này vào bữa ăn gia đình là một cách giúp cơ thể nhận được thêm các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ duy trì sức khỏe cho cả người lớn và trẻ nhỏ.