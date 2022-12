Nam sinh TP. HCM chia sẻ cách học khác biệt, giúp em đỗ học bổng trường top đầu nước Mỹ

Vũ Trường Giang, 22 tuổi, quê tại TP. HCM vừa tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Massachusetts Amherst – một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất nước Mỹ. Điều đặc biệt là em hoàn thành chương trình Đại học chỉ trong vòng 3 năm, thay vì 4 năm như các bạn khác. Trường Giang đạt điểm tuyệt đối GPA 4.0/4.0, ra trường với tấm bằng xuất sắc. Hiện tại, nam sinh đang làm việc tại một công ty thực phẩm lớn tại Mỹ.

Nam sinh Vũ Trường Giang tốt nghiệp Đại học Massachusetts Amherst sau 3 năm học tập.

GIÀNH HỌC BỔNG CAO NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU



Trường Giang là cựu học sinh lớp chuyên Sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM). Chính những bài giảng thú vị của thầy cô giáo trên lớp đã khiến em thêm yêu thích các môn học. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc chương trình học lớp 11, nam sinh quyết định sang Mỹ học lớp 12 theo chương trình học bổng trao đổi. Việc đi du học từ sớm giúp em làm quen với môi trường, văn hóa, nâng cao khả năng ngôn ngữ. Từ đó tạo tiền đề cho quá trình học Đại học sau này.

Thời gian đầu mới sang Mỹ, Trường Giang gặp không ít khó khăn, thách thức. Thời tiết ở khu vực em sinh sống khác biệt lớn so với Việt Nam. Những ngày trời đông lạnh giá, nhiệt độ có thể xuống đến -19 độ C. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nam sinh đã thích nghi được. Khó khăn thứ hai mà em gặp phải tự mình làm các thủ tục, giấy tờ liên quan để "apply" học Đại học. Đó là một hành trình dài nhưng may mắn, em nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và các anh chị khóa trên.

Với thành tích nổi bật ở bậc THPT, Trường Giang là một trong số ít sinh viên quốc tế nhận được học bổng của trường Đại học Massachusetts Amherst. Học bổng của em là 14.000 USD/năm (khoảng 347 triệu đồng/năm) – mức giá trị cao nhất được trao. Lên Đại học, nam sinh tiếp tục giữ vững phong độ, luôn đứng top đầu lớp về thành tích học tập.

Trường Giang (ngồi hàng đầu) chụp cùng các bạn cùng lớp Đại học.

Nam sinh TP. HCM chia sẻ: "Em xác định sẽ ra trường càng sớm càng tốt để tiết kiệm thời gian học tập. Ngay từ khi học cấp 3, em đã hoàn thành AP (advance placement) – một trong những chương trình Đại học của bên Mỹ. Vì vậy, quá trình học Đại học của em diễn ra khá nhanh và thuận lợi. Em tốt nghiệp sau 3 năm, thay vì 4 năm như các bạn".



Chia sẻ về mẹo học tập, nam sinh cho biết em không học theo cách truyền thống là chăm chỉ chép bài trên lớp. Khi thầy cô giảng, em sẽ tập trung lắng nghe, tư duy và đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức. Đối với em, đây là cách học vừa tiết kiệm thời gian vừa mang lại hiệu quả cao. Em cũng không học tập theo kiểu máy móc, đặt nặng học thuộc lòng lý thuyết mà sẽ trau dồi kiến thức một cách tự nhiên bằng thực hành nghiên cứu.

Một mẹo học thú vị nữa của Trường Giang là luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. "Trong tuần, em luôn cố gắng giải quyết hết bài tập hay công việc riêng để có thời gian rảnh vào cuối tuần. Thời gian cuối tuần, em sẽ làm những điều mình yêu thích như nấu ăn, đi xem phim, cùng bạn bè đi chơi,…", Trường Giang hào hứng chia sẻ.

Nhờ những phương pháp học tập thông minh đã giúp nam sinh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc, đạt điểm GPA tuyệt đối là 4.0/4.0. Em lọt vào top 1% những người điểm cao nhất của Đại học Massachusetts Amherst. Bên cạnh đó, em còn có nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành nổi tiếng. Với thành tựu nổi bật đã giúp Trường Giang có cơ hội việc làm tốt, không lo lắng vấn đề cạnh tranh xin việc như các bạn khác.

Trường Giang nằm trong top 1% sinh viên đạt GPA cao nhất của trường.

THỰC TẬP TẠI CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM



Sau khi tốt nghiệp Đại học, Trường Giang phân vân giữa việc học tiếp lên Tiến sĩ hay đi làm tại doanh nghiệp. Cuối cùng, nam sinh chọn đi làm để trau dồi kiến thức cùng kỹ năng thực tiễn. Vượt qua 500 ứng viên, Trường Giang là một trong số ít người trúng tuyển vào Beyond Meat – công ty hàng đầu về chế biến thực phẩm chay. Vị trí công việc của em là nghiên cứu phát triển sản phẩm.

"Thịt chay" của Beyond Meat được làm 100% từ thực vật với hình dạng, màu sắc, hương vị và khả năng "chảy máu" không khác gì những miếng thịt cao cấp. Nhưng đáng lưu ý là sản phẩm mang đến lợi ích cho cả người dùng và môi trường. Để tạo hương vị quen thuộc với người dùng, Beyond Meat đã thuê những chuyên gia sinh học chất lượng nhất thị trường để tìm ra phân tử tạo nên "chất thịt". Sau đó, họ lại tìm kiếm chiết xuất từ thực vật có cấu tạo tương tự để thay thế.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển tại một công ty lớn, nam sinh đã rất vui mừng, hạnh phúc. Theo em, ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng thì nhà tuyển dụng cần ở ứng viên những kỹ năng mềm như: Kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, kỹ năng giao tiếp, cách sắp xếp thời gian,…

"Kỹ năng là điều quan trọng hơn điểm GPA thông thường. Đây là điều các bạn trẻ cần lưu ý. Khi nhận được câu hỏi trong quá trình phỏng vấn, bạn nên chú trọng vào việc giải quyết vấn đề, hơn là trình bày lý thuyết suông. Như vậy sẽ gây được ấn tượng mạnh, được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị những câu hỏi khéo léo dành cho nhà tuyển dụng. Điều này thể hiện sự tự tin, thế chủ động của bạn", nam sinh nhấn mạnh.

Càng đi sâu vào công việc, Trường Giang càng cảm thấy thích thú, đam mê. Em cùng đồng nghiệp được giao nhiều dự án quan trọng, mang giá trị thiết thực. Như gần đây, em mới hoàn thành việc chế xuất thực phẩm từ thực vật. Đây chính là đồ chay phiên bản cao cấp được đông đảo mọi người đón nhận. Công ty đưa ra những yêu cầu rất khắt khe về mặt chất lượng và hình thức. Thành phẩm cuối cùng không những phải đẹp mắt, giống thật mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh, mang đến giá trị về sức khỏe cho người sử dụng.

Trường Giang hạnh phúc chia sẻ: "Nếu mình thích công việc hiện tại thì mỗi ngày, việc đi làm sẽ giống như đi chơi, đơn giản và không hề áp lực. Khi tâm trạng thoải mái thì chắc chắn hiệu quả công việc được nâng cao. Em cảm thấy bản thân may mắn khi chọn được ngành học và công việc yêu thích, phù hợp".

Trong 2-3 năm tới, Trường Giang tiếp tục làm công việc liên quan đến thực phẩm để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Sau đó, nam sinh sẽ học chương trình Tiến sĩ để lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu hơn.

