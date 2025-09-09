Nam sinh viên ở Cần Thơ bị lừa “bắt cóc online” đòi chuộc 300 triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa giải cứu thành công một nam sinh bị lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online".

Theo điều tra, trưa 7/9, chị B.K.T (42 tuổi, ngụ phường Hưng Phú) trình báo con trai là Đ.K.T.K (19 tuổi, sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Cần Thơ) bị nhóm đối tượng khống chế, yêu cầu gia đình nộp 300 triệu đồng tiền chuộc.

Trước đó, lúc 15h ngày 6/9, K nhận cuộc gọi từ số lạ, đối tượng tự xưng cơ quan công an, cáo buộc K liên quan vụ án ma túy. Chúng yêu cầu K tham gia nhóm Zalo.

Khi được giải cứu, K. đang rất hoang mang, lo sợ.

Đến 7h ngày 7/9, Zalo tên Hưng trong nhóm nhắn tin cho K yêu cầu hợp tác, nếu chống đối sẽ bị bắt đi tù từ 2 đến 7 năm và "xã hội đen" sẽ truy lùng. Sợ hãi, K đồng ý làm theo chỉ dẫn của Hưng sau đó đi đến khách sạn SV (đường 30/4, phường Tân An, TP Cần Thơ) thuê phòng, cắt toàn bộ thông tin liên lạc với gia đình.

Quá trình ở trong phòng, các đối tượng yêu cầu K tự quay phim gửi cho các đối tượng thể hiện sự run sợ. Do bị áp lực khống chế của các đối tượng, K đã thực hiện việc quay phim và chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Đến 14h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân An kịp thời giải cứu K trong tình trạng hoảng loạn, với tâm lý hoang mang, tại khách sạn SV, đồng thời giải thích thủ đoạn lừa đảo để ổn định tinh thần cho nạn nhân và gia đình.

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã giải cứu nhiều sinh viên bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và giải cứu nhiều trường hợp bị các nhóm lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… dọa nạt để chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo, khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt…, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook tài khoản ngân hàng...

Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe theo yêu cầu của các số điện thoại lạ tự xưng cơ quan chức năng; khi có tình huống bất thường cần nhanh chóng báo cho công an nơi gần nhất.