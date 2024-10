Nam Tân Uyên (NTC) có Chủ tịch HĐQT mới

Ngày 4/10 vừa qua, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Hữu Phước. Ông Phước đã có đơn từ nhiệm vị trí với lý do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã: GVR) – tức cổ đông lớn của NTC - có quyết định về việc ông Phước không còn là người đại diện vốn của GVR tại NTC.

Đồng thời, cổ đông NTC cũng bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm ông Trần Quốc Thái và ông Lê Duy Thanh. HĐQT NTC sau đó đã họp và thống nhất bầu ông Thái trở thành Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty.

Theo thông tin công bố, ông Trần Quốc Thái (SN 1975), hiện đang là Phó Trưởng Ban phụ trách Ban phát triển và quản lý KCN của GVR, đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Công nghiệp An Điền - công ty con của GVR.

Ông Trần Quốc Thái (nguồn: GVR)

Còn ông Lê Duy Thanh (SN 1986) hiện là Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư của GVR, bên cạnh đó là Thành viên HĐQT CTCP Cao su Mang Yang Rattanakiri - công ty con của GVR và CTCP EVN Quốc tế (mã: EIC) - công ty liên kết của GVR.

Về tình hình kinh doanh của NTC, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 doanh thu thuần tăng gần 5% lên gần 124 tỷ đồng. Tuy nhiên lãi ròng gần 131 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu tài chính sụt giảm mạnh do cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài thấp hơn đáng kể so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2024, NTC đặt chỉ tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh cao kỷ lục 563 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2023 và mục tiêu lãi sau thuế hơn 278 tỷ đồng, giảm 7%. So với kế hoạch, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 22% kế hoach doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Trên thị trường, cổ phiếu NTC chốt phiên 7/10 đạt 184.500 đồng/cp.