Nam Việt (ANV) báo lãi gấp hơn 5 lần trong năm 2022

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 1.144 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán tăng ít nên lãi gộp đạt 235 tỷ đồng – tăng 15,3% so với quý 4/2021.

Trong kỳ, ANV thu về 36 tỷ đồng doanh thu tài chính – tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 38,6 tỷ đồng lên hơn 69 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN được cắt giảm, hoạt động khác lãi gần 13 tỷ đồng nên kết quả ANV lãi sau thuế 106,5 tỷ đồng – tăng 97% so với quý 4/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, mặc dù sản lượng bán và giá bán cá tra đông lạnh giảm nhưng sản lượng và giá bán chả cá tăng dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 235 tỷ đồng tăng 31,3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng 149% và chi phí tài chính tăng 77% so với cùng kỳ do ảnh hưởng biến động tỷ giá ngoại tệ.

Luỹ kế cả năm 2022, ANV đạt 4.896 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 40% so với năm ngoái, LNST đạt gần 674 tỷ đồng – cao gấp 5,2 lần so với năm 2021, EPS cả năm 2022 đạt 5.300 đồng.

Được biết sau nửa đầu năm kinh doanh thuận lợi, ANV đã điều chỉnh và thông qua kế hoạch doanh thu của năm 2022 là 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 6% và 38,9% so với kế hoạch đã trình trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này, ANV chỉ hoàn thành được 94% mục tiêu về doanh thu và 77,3% mục tiêu về lợi nhuận.

ANV là doanh nghiệp hàng đầu cá tra tại Việt Nam với công nghệ nuôi trồng khép kín hiện tại, cùng chi phí sản xuất cạnh tranh. Với lợi thế tự chủ nguồn nguyên liệu với giá thành thấp, ANV hiện sở hữu 250 ha vùng nuôi truyền thống và 600 ha vùng nuôi công nghệ cao Bình Phú. Vùng nuôi cung cấp 370.000 tấn cá/năm.

Dự kiến 2023, vùng nuôi Bình Phú sẽ tăng sản lượng khai thác giúp ANV nâng tỷ lệ tự chủ lên 100% nguồn con giống để phát triển nuôi cá thương phẩm, phục vụ chế biến xuất khẩu cải thiện biên lợi nhuận.

Trên thị trường, cổ phiếu ANV có nhịp tăng khá mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11, trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thị giá ANV đang dừng ở mức 30.500 đồng/cổ phiếu, tăng 60% sau hơn một tháng.