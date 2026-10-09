Nàng dâu cả gây sóng gió của nhà Beckham: Làm phim ế chỏng chơ, không kinh doanh vẫn giàu gấp 5 lần chồng, sống nhàn nhờ gia tộc tỷ phú

Đầu tháng 10/2026, David Beckham cùng các con có mặt ở Paris xem show của Victoria Beckham tại Tuần lễ Thời trang, nhưng con trai cả Brooklyn và vợ là Nicola Peltz Beckham thì vắng mặt. Theo TMZ, cặp đôi khi đó vẫn đang ở Paris, được bắt gặp dạo phố và đi chơi riêng cùng bạn bè thay vì đến ủng hộ mẹ.

Nicola Peltz diện áo crop top lông xù sành điệu và giày cao gót mũi nhọn cổ điển khi dạo phố đêm cùng Brooklyn Beckham. Ảnh TMZ

Đây không phải lần đầu họ bỏ qua những dịp quan trọng của gia đình, kể từ khi Brooklyn đăng chuỗi story dài hơn 800 chữ trên Instagram hôm 19/1, cáo buộc bố mẹ nhiều năm tìm cách "phá hoại" cuộc hôn nhân của mình.

Suốt gần một năm qua, Nicola bị báo chí Anh, Mỹ đặt vào trung tâm cuộc rạn nứt nhà Beckham. Nhưng có một câu hỏi ít được đặt ra hơn: Người phụ nữ 31 tuổi này thực ra làm gì để kiếm tiền?

Có tài sản, có dự án, nhưng không có công ty

Theo ước tính của Celebrity Net Worth, Nicola sở hữu khoảng 50 triệu USD, trong khi Brooklyn khoảng 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng). Nguồn thu của cô khá truyền thống với một diễn viên con nhà giàu: các vai diễn trong Transformers: Age of Extinction, Bates Motel, Welcome to Chippendales, cùng hợp đồng quảng cáo với các nhãn thời trang. Cô từng xuất hiện trong chiến dịch của Balenciaga, là gương mặt chiến dịch Thu Đông 2025/2026 của nhà mốt Ý Genny, và cùng Brooklyn đóng chiến dịch "Icons of Style" cho chuỗi thời trang Mỹ Express.

Ngoài các hợp đồng ấy, Nicola gần như không có hoạt động kinh doanh nào được công bố. Hai dấu ấn "tự thân" lớn nhất của cô đều nằm ngoài khái niệm làm ăn.

Dự án thứ nhất là Lola, bộ phim cô viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính, kể về một cô gái nghèo 19 tuổi ở vùng nông thôn Mỹ đầu thập niên 2000 cố gắng dành dụm tiền để đưa em trai thoát khỏi người mẹ độc hại. Phim mất gần 6 năm để hoàn thành, được hãng Vertical mua quyền phát hành Bắc Mỹ và ra mắt ngày 9/2/2024 theo hình thức chiếu rạp giới hạn song song với phát hành trực tuyến. Theo Box Office Mojo, doanh thu phòng vé được ghi nhận của Lola chỉ là 648 USD (khoảng 17 triệu đồng). Con số này không phản ánh toàn bộ nguồn thu, vì phần lớn khán giả xem phim qua nền tảng trực tuyến, nhưng giới phê bình cũng không nương tay. The Guardian mỉa mai việc con gái một tỷ phú làm phim về sự bần cùng, còn The Independent dẫn lại hàng loạt bài chê Lola là "dự án phù phiếm".

Dự án thứ hai là Yogi's House, trạm cứu hộ chó phi lợi nhuận ở Los Angeles mà Nicola lập năm 2022 cùng nữ diễn viên Emma Kenney và người đại diện truyền thông của mình, chuyên giải cứu những chú chó sắp bị tiêu hủy tại các trại quá tải ở California. Đầu năm 2025, khi cháy rừng tàn phá Los Angeles, Yogi's House gây quỹ được 59.444 USD (khoảng 1,56 tỷ đồng) để sơ tán chó bị ảnh hưởng, trong đó nhà Peltz góp 10.300 USD (khoảng 270 triệu đồng). Chính quỹ này về sau trở thành một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong tuyên bố của Brooklyn, khi anh viết rằng lần duy nhất vợ mình nhờ mẹ chồng hỗ trợ cứu chó trong vụ cháy rừng, Victoria đã từ chối.

Vài tháng sau tuyên bố ấy, tên Nicola biến mất khỏi website của Yogi's House, nơi giờ chỉ ghi Emma Kenney là nhà sáng lập, và cô cũng bỏ theo dõi tài khoản của tổ chức. Người phát ngôn của Nicola nói với Daily Mail rằng cô tự hào từng là đồng sáng lập và đang "cân nhắc những cơ hội khác" để tiếp tục hỗ trợ phúc lợi động vật. Một quỹ mang tên Peltz Beckham dành cho chó vô gia cư mà cặp đôi từng dự định ra mắt năm 2025, theo trang Kinship, đến nay vẫn chưa thành hình.

Doanh nghiệp duy nhất trong nhà lại mang dấu ấn của bố chồng

Nếu tìm một doanh nghiệp thực sự trong gia đình nhỏ này, đó là Cloud23 của Brooklyn. Hãng tương ớt cao cấp ra mắt tháng 9/2024 với hai vị, phân phối độc quyền tại toàn bộ hệ thống siêu thị Whole Foods ở Mỹ với giá 34,99 USD (khoảng 920.000 đồng) cho bộ hai chai. Trả lời CNBC, Brooklyn cho biết anh mất ba năm nghiên cứu sản phẩm và khẳng định đây không phải thương hiệu "chỉ gắn tên cho có". Cloud23 sau đó có mặt thêm ở chuỗi siêu thị cao cấp Erewhon và trên Amazon.

Trớ trêu ở chỗ, thương hiệu được kỳ vọng chứng minh Brooklyn có thể tự đứng trên đôi chân mình lại mang đậm dấu ấn của người bố mà anh đã cắt liên lạc. Con số 23 là số áo của David Beckham thời khoác áo Real Madrid và LA Galaxy, còn pháp nhân đứng sau Cloud23 có tên Buster Hot Sauce Inc., trong đó "Buster" là biệt danh David đặt cho con trai từ nhỏ. Nicola thường xuyên xuất hiện bên chồng ở các sự kiện của Cloud23, nhưng không có thông tin công khai nào cho thấy cô nắm cổ phần hay giữ vai trò điều hành.

Việc kinh doanh của Brooklyn cũng không thoát khỏi áp lực truyền thông. Tháng 8/2026, một video quảng bá Cloud23 trên TikTok, trong đó anh lội ra biển múc nước để luộc mì, bị cư dân mạng chế giễu là "câu phẫn nộ" và đặt câu hỏi về vệ sinh.

Khi người thừa kế không cần đến lợi nhuận

Để hiểu vì sao con dâu nhà Beckham không vội làm kinh doanh, phải nhìn về phía bố đẻ của cô. Nelson Peltz, 84 tuổi, là đồng sáng lập quỹ đầu tư Trian Fund Management, nổi tiếng với vai trò "nhà đầu tư chủ động" chuyên mua cổ phần để gây sức ép lên ban lãnh đạo các tập đoàn như Procter & Gamble, Heinz hay Mondelēz, đồng thời là chủ tịch không điều hành của Wendy's, Sysco và Madison Square Garden. Forbes ước tính tài sản của ông khoảng 1,5 đến 1,6 tỷ USD (khoảng 39.500 đến 42.000 tỷ đồng). Trong khi đó, cả gia đình Beckham được Sunday Times Rich List định giá khoảng 500 triệu bảng Anh (khoảng 17.500 tỷ đồng).

Hai gia đình đại diện cho hai mô hình làm giàu rất khác nhau. "Thương hiệu Beckham" là một cỗ máy kinh doanh dựa trên sự hiện diện: hợp đồng quảng cáo, nhãn thời trang của Victoria, các khoản đầu tư của David, và hình ảnh một gia đình kiểu mẫu luôn sát cánh trên thảm đỏ. Theo Daily Mail, riêng David được dự báo kiếm khoảng 125 triệu bảng (khoảng 4.400 tỷ đồng) trong năm 2026, mức cao nhất sự nghiệp. Chính Brooklyn từng thừa nhận trong tuyên bố hồi tháng 1 rằng vợ chồng anh đã "có mặt ở mọi show thời trang, mọi bữa tiệc, mọi hoạt động báo chí" để duy trì hình ảnh "gia đình hoàn hảo". Với nhà Beckham, xuất hiện là một phần của công việc.

Nhà Peltz thì ngược lại. Một bài chân dung trên tạp chí New York hồi tháng 4 nhận định rằng trong cuộc so kè giữa "giới tài phiệt" và "người nổi tiếng", Brooklyn đã đặt cược vào phía tài phiệt, và rằng nhà Peltz giàu đến mức có thể tự chi trả cho mọi thứ, nên đánh giá của giới phê bình, thành công tài chính hay sự yêu mến của công chúng đều không quyết định được những người thừa kế của Nelson sẽ làm gì với cuộc đời mình. Một bộ phim thu 648 USD tiền vé, nhìn từ góc này, không phải thất bại kinh doanh, vì nó chưa bao giờ phải là một khoản đầu tư cần sinh lời.

Đây là đặc quyền mà phần lớn những người khởi nghiệp không có: được làm điều mình thích mà không bị thị trường phán xét. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Khi không có áp lực doanh thu, cũng không có phản hồi nào đủ mạnh để buộc một dự án phải tốt lên, và mọi nỗ lực tự thân đều dễ bị nhìn qua lăng kính "con nhà giàu chơi cho vui". Chuyên gia truyền thông Mark Borkowski nhận xét với Daily Mail rằng nhà Peltz là những doanh nhân lão luyện và hoàn toàn có thể tận dụng thương hiệu cá nhân của Brooklyn để xây dựng thứ gì đó mang tên Peltz, theo cách Hoàng tử Harry từng tận dụng danh xưng hoàng gia sau khi rời nước Anh.

Còn Nicola, trong cuộc phỏng vấn với Elle đầu năm nay, cô nói sự nghiệp diễn xuất vẫn là "ưu tiên tuyệt đối", và bố mẹ cô đón nhận Brooklyn "như một người con trai nữa". Với một người không cần chạy vạy kiếm tiền, câu hỏi thực sự có lẽ không phải cô kinh doanh gì, mà là cô muốn được công chúng nhìn nhận bằng điều gì, ngoài cái tên của bố đẻ và gia đình chồng.