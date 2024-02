Nàng hậu dính nghi vấn sắp trở thành cổ đông của Miss Grand International: Trước khi đăng quang đã là chủ tịch, có thu nhập "khủng" ở tuổi 26

Mới đây trên trang cá nhân, bà Teresa - Phó Chủ tịch Miss Grand International đã chia sẻ hình ảnh hội ngộ với Thùy Tiên khi nàng hậu sang Thái Lan sau Tết Nguyên đán. Không chỉ chính thức nối lại tình xưa sau ồn ào rạn nứt trước đó, bà Teresa còn chia sẻ dòng trạng thái úp mở chuyện nàng hậu này sắp trở thành cổ đông của tổ chức Miss Grand International: "Look who's here Thùy Tiên, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (Tạm dịch: Nhìn xem ai đây, Thùy Tiên đó. Chúc mừng Tết Nguyên đán và cổ đông tới đây của Miss Grand International).

Thông tin này khiến người hâm mộ rần rần và đồng loạt để lại bình luận chúc mừng. Nhiều người còn dự đoán rằng Thùy Tiên đã đầu tư mua cổ phần của cuộc thi Miss Grand International và sắp chuẩn bị nắm giữ vai trò cổ đông của sân chơi sắc đẹp lớn nhất tại Thái Lan. Nếu thông tin này chính xác thì đây được xem là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chân dài sinh năm 1998 này.



Trước đó, nàng hậu này cũng có một chặng đường đầy thăng hoa khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Sở hữu loạt thành tích đáng nể tại các cuộc thi nhan sắc

Dù còn khá trẻ nhưng sự nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến nhiều người đẹp phải ngưỡng mộ. Nàng hậu này từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ khác nhau và gặt hái được những thành tích nhất định.

Theo đó, Thùy Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017 và đoạt ngôi vị Á khôi 1. Đến năm 2018, cô tiếp tục tỏa sáng với Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái. Cùng năm đó, người đẹp 9X đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản. Tuy không đạt được thứ hạng cao, nhưng lần “mang chuông đi đánh xứ người” này cũng là cơ hội để Thùy Tiên trau dồi thêm nhiều kỹ năng và hoàn thiện bản thân.

Đến năm 2021, người đẹp 9X tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Grand International 2021 và xuất sắc chiến thắng ngôi vị Hoa hậu sau hành trình 20 ngày chinh chiến trên đất Thái. Chiếc vương miện Miss Grand International đầu tiên được mang về đầy thuyết phục bởi sự tự tin, bản lĩnh và khát khao mãnh liệt của mỹ nhân này.



Làm chủ tịch ở tuổi 23, có mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước

Không chỉ được biết đến là một nàng hậu xinh đẹp, ứng xử khôn khéo. Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn là một cô gái tài giỏi, bản lĩnh ở nhiều vai trò khác nhau, đặc biệt là kinh doanh.

Tại đấu trường Miss Grand International 2021, người đẹp 9X từng cho biết mình đang điều hành một đơn vị phân phối nước hoa Pháp tại Việt Nam đó chính là Adopt. Sau khi trở về từ Thái và nhận được sự ủng hộ từ khán giả, Thuỳ Tiên tiếp tục đẩy mạnh, phát triển việc kinh doanh của mình và gặt hái được những thành công nhất định với lĩnh vực này.

Có thể nói ở tuổi 26, Thùy Tiên là một trong những nàng hậu kiếm tiền khủng nhất sau đăng quang. Chưa nói đến công việc kinh doanh, việc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 và trở thành nàng hậu có nhiệm kỳ rực rỡ nhất lịch sử cuộc thi này cũng đã giúp cô thu về tiền khủng.



Ông Nawat - Chủ tịch của Miss Grand International đã khoe rằng chỉ ba tháng sau khi nhận vương miện, Thùy Tiên kiếm được khoảng 100 triệu baht (tương đương 70 tỷ đồng). Con số này được dự đoán là sẽ còn tăng lên vì đột nhận diện và độ hot của nàng hậu này chưa bao giờ giảm.

Thậm chí vào cuối năm 2023, trên một diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện bài đăng cho biết Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 đang sở hữu số tiền hơn 10 triệu USD (tương đương khoảng 242 tỷ đồng) từ khi đăng quang đến thời điểm đó. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được người đẹp 9X lên tiếng phủ nhận.

Dù chưa bao giờ chính thức lên tiếng tiết lộ về thu nhập của mình, song với tần số xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí trong nước lẫn quốc tế, trình diễn "mòn gót giày" tại các show thời trang và nắm giữ trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo, chắc chắn, số tiền mà Hoa hậu Hoà bình Quốc tế Thùy Tiên kiếm được sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

(Tổng hợp)