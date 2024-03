Nắng nóng gia tăng ở TPHCM và Nam bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua (3/3), nắng nóng thu hẹp hơn ở các tỉnh miền Đông với cường độ nắng nóng giảm so với ngày trước đó.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 36 độ C, một số trên 36 độ C như Trị An – Đồng Nai: 36.7 độ C, Phước Long-Bình Phước: 36.4 độ C.

Dự báo hôm nay (4/3) và ngày mai, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Đông và có nơi ở miền Tây. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất khu vực miền Đông từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Miền Tây có nơi 35 - 36 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h - 16h.

Tại TPHCM , hôm nay (4/3) tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Dự báo trong tuần này, nắng nóng có xu hướng mở rộng và gia tăng cường độ trên khu vực TPHCM và Nam bộ.

Trong tuần này, nắng nóng có xu hướng mở rộng và gia tăng cường độ trên khu vực TPHCM và Nam bộ. (Ảnh minh họa: Duy Anh)

Cũng theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ , trong khoảng giữa tuần đầu tháng 3, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh và tác động mạnh đến thời tiết khu vực Nam bộ trong khoảng từ ngày 3 - 6/3. Từ ngày 7 - 10/3, áp thấp nóng suy yếu, không khí lạnh tăng cường lệch Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ hoạt động mạnh gần như suốt tuần.

Dự báo thời tiết khu vực Nam bộ trong tuần đầu của tháng 3 sẽ có nắng nóng và không mưa. Riêng ngày 5 - 7/3, có khả năng có mưa rào nhỏ vài nơi với vũ lượng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất phổ biến từ 34 - 36 độ C ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam; 33 - 35 độ C ở miền Tây.

Nhiệt độ trung bình trong tuần sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, dao động từ 28.5 - 30 độ C. Tổng lượng mưa trên khu vực trong tuần thấp hơn TBNN, phổ biến trong khoảng từ 0 - 5mm.