NCB muốn tăng vốn điều lệ gấp hơn 2 lần trong năm nay

Năm 2023, NCB đã đạt và vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về quy mô hoạt động với các chỉ tiêu trọng yếu như Tổng tài sản, Huy động. Cụ thể Tổng tài sản đạt 96.265 tỷ đồng, tương ứng 102% so với kế hoạch. Huy động đạt 80.043 tỷ đồng, tương ứng 103% kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu Dư nợ cho vay chưa đạt so với kế hoạch. Năm 2023 dư nợ cho vay là 55.344 tỷ đồng, chỉ đạt 96% kế hoạch đề ra. Đối với chỉ tiêu Lợi nhuận trước trích lập theo phương án cơ cấu lại, kế hoạch là lãi 16 tỷ tuy nhiên thực tế thực hiện không đạt con số đó.



Về lý do dư nợ cho vay không tăng trưởng đạt kế hoạch, NCB cho biết các TCTD nói chung, NCB nói riêng phải tuân thủ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm do NHNN giao. Năm 2023, NHNN đã chấp thuận NCB tăng trưởng tín dụng tối đa với mức thấp hơn Kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và NCB đã sử dụng hết hạn mức được NHNN giao.

NCB chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao chủ yếu xuất phát từ việc nguồn thu từ phí và dịch vụ sụt giảm nghiêm trọng do khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là niềm tin của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm. Ngoài ra, nguồn thu từ tín dụng không đạt được kỳ vọng cũng một phần xuất phát từ việc dư nợ cho vay không đạt kế hoạch do bị giới hạn về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN giao và việc tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với dự kiến.

Năm 2024, NCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% so với năm 2023 lên 105.892 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 16,27% lên 64.344 tỷ đồng. Việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cho vay khách hàng có thể tăng/giảm tùy thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN giao. Huy động khách hàng dự kiến tăng 7,51% lên 86.050 tỷ đồng. Về lợi nhuận, NCB cho biết cam kết dùng toàn bộ nguồn thu để thực hiện nghĩa vụ theo phương án cơ cấu lại.

Đáng chú ý, NCB có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Căn cứ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và uỷ quyền HĐQT thực hiện theo Nghị quyết 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023, HĐQT NCB đã xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng thực hiện trong năm 2024, lập hồ sơ đề nghị và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. NCB đang tiếp tục triển khai các nội dung tăng vốn theo trình tự quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, NCB dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức 5.601 tỷ đồng lên 11.801 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 111% vốn điều lệ ngân hàng tại thời điểm chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.