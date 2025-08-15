Né thuế quan của Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc đổ xô đến nền kinh tế đông dân thứ 4 thế giới, tuyên bố chỉ cần đứng vững tại đây là đã chiếm được một nửa thị trường khu vực

Gao Xiaoyu là nhà sáng lập công ty tư vấn bất động sản công nghiệp PT Yard Zeal Indonesia tại Jakarta. Gần đây, ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty Trung Quốc mong muốn mở rộng hoạt động hoặc đặt nhà máy tại Indonesia nhằm tránh mức thuế nhập khẩu trên 30% của Mỹ.

Hiện Indonesia chịu mức thuế quan 19% của Mỹ, bằng với Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Nhưng Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, có lợi thế hơn nhờ tiềm năng thị trường tiêu dùng lớn.

"Dạo này chúng tôi khá bận, họp từ sáng đến tối", ông Gao nói. "Các khu công nghiệp cũng rất bận rộn".

Quý 2/2025, GDP Indonesia tăng 5,12%, vượt kỳ vọng. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng theo quý nhanh nhất trong 2 năm.

Zhang Chao, một nhà sản xuất Trung Quốc bán đèn pha xe máy tại Indonesia, cho biết: "Nếu bạn có chỗ đứng mạnh mẽ tại Indonesia, về cơ bản bạn đã chiếm được một nửa thị trường Đông Nam Á". Indonesia hiện là,thị trường xe máy lớn thứ 3 thế giới.

"Luôn có sự cộng hưởng... khi các tập đoàn Trung Quốc dễ dàng thành lập chi nhánh tại Indonesia", Mira Arifin, giám đốc khu vực Indonesia của Bank of America, chia sẻ. "Indonesia có nguồn nhân lực dồi dào, dân số trẻ năng động. Yếu tố này khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng tại đây".

Trong 6 tháng đầu 2025, đầu tư từ Trung Quốc và Hồng Kông vào Indonesia đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,2 tỷ USD. Tổng vốn FDI tăng 2,58% lên 432,6 nghìn tỷ rupiah (26,56 tỷ USD). Chính phủ Indonesia kỳ vọng sẽ có đón nhiều vốn đầu tư hơn vào nửa cuối năm.

Thị trường tiêu dùng lớn

Dù vẫn còn nhiều thách thức tại Indonesia như rào cản về quy định, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng yếu kém và chuỗi cung ứng công nghiệp chưa hoàn chỉnh, thị trường tiêu dùng khổng lồ của nước này vẫn là yếu tố hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tại khu công nghiệp Subang Smartpolitan rộng hơn 2.700 ha ở Tây Java, các giám đốc điều hành cho biết nơi đây đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ các nhà đầu tư Trung Quốc.

Abednego Purnomo, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Suryacipta Swadaya, đơn vị điều hành Subang Smartpolitan, cho biết: "Điện thoại, email và WeChat "nóng máy" vì lượng yêu cầu từ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng vọt sau khi Mỹ áp thuế hơn 30% với hàng hóa từ Trung Quốc.

"Thật trùng hợp là tất cả bọn họ đều đến từ Trung Quốc".

Các công ty từ nhà sản xuất đồ chơi, dệt may đến nhà sản xuất xe điện đang tìm kiếm địa điểm, đặc biệt là ở Tây Java. Đây là tỉnh đông dân nhất Indonesia và có cảng biển nước sâu Patimban.

Theo ông Gao từ công ty tư vấn đất đai, nhu cầu của Trung Quốc đã đẩy giá bất động sản công nghiệp và kho bãi tăng từ 15-25% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2025. Đây là mức tăng nhanh nhất trong 20 năm.

Rivan Munansa, trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp và hậu cần tại chi nhánh Indonesia của công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Colliers International, cho biết các công ty Trung Quốc đang rất muốn chuyển đi và công ty nhận được yêu cầu về đất công nghiệp "gần như mỗi ngày" trước khi thỏa thuận thuế quan được ký kết.

"Hầu hết (các công ty Trung Quốc) đều đang tìm kiếm cơ hội ngay lập tức. Vì vậy, họ muốn có đất và một tòa nhà tạm thời có thể sử dụng ngay lập tức, giống như một chương trình cấp tốc vậy", Rivan nói.

Zhang cho biết anh đã đăng ký thuê một tòa nhà văn phòng 4 tầng mới ở Jakarta vào tháng 5 với giá thuê hàng năm là 100.000 nhân dân tệ (13.936 USD), tăng 43% so với năm ngoái.

"Mức thuế (với Indonesia) chỉ 19% thấp hơn mức dự đoán của tôi", ông Zhang nói. Ông cho biết thêm biên lợi nhuận ròng ở Trung Quốc có thể chỉ đạt 3% nhưng ở Indonesia có thể được 20-30%.

Ngoài ra, nhóm tiêu dùng tại Indonesia ngày càng mở rông, với chi tiêu hộ gia đình chiếm hơn một nửa GDP.

"Indonesia có 1 lợi thế nổi bật. Ngoài việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Indonesia còn mang đến điều mà ít quốc gia nào trong khu vực có thể làm được, đó là thị trường nội địa lớn", Marco Foster, giám đốc khu vực ASEAN tại công ty tư vấn Dezan Shira & Associates, nhận định.

Tham khảo: Reuters﻿