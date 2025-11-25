Nền kinh tế 1.200 tỷ USD chuẩn bị mở thêm 2 “quán nhậu”, nâng tổng số điểm bán đồ uống có cồn lên… 3: Tại sao điều này thu hút sự chú ý?

Ả Rập Saudi, nền kinh tế hơn 1.200 tỷ USD, dự kiến mở thêm hai cửa hàng bán đồ uống có cồn, trong đó có một điểm phục vụ nhân sự nước ngoài, không theo đạo Hồi đang làm việc tại tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco, Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu kế hoạch.

Việc mở cửa hàng mới tại tỉnh miền Đông Dhahran và một cửa hàng dành riêng cho giới ngoại giao tại thành phố cảng Jeddah được xem là bước tiến tiếp theo trong quá trình mở cửa xã hội do Thái tử Mohammed bin Salman dẫn dắt.

Năm ngoái, vương quốc – nơi được coi là cái nôi của Hồi giáo – lần đầu tiên sau 73 năm khai trương một cửa hàng bán rượu dành riêng cho các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi tại thủ đô Riyadh.

Một trong ba nguồn tin trao đổi với Reuters cho biết, cửa hàng ở Dhahran sẽ được đặt trong khu nhà thuộc sở hữu Aramco và phục vụ những nhân viên không theo đạo Hồi làm việc tại tập đoàn này. Hai nguồn tin khác cũng cho biết một cửa hàng thứ ba dành cho giới ngoại giao tại Jeddah – nơi tập trung nhiều lãnh sự quán nước ngoài – đang được chuẩn bị.

Tăng trưởng GDP của Ả rập Xê út qua từng năm.

Cả hai cửa hàng đều được kỳ vọng mở cửa trong năm 2026, dù hiện chưa có thời gian cụ thể. Văn phòng truyền thông chính phủ chưa phản hồi về thông tin này. Aramco cũng từ chối bình luận.

Sau khi Riyadh mở cửa hàng đầu tiên trong tòa nhà kín đáo ở khu ngoại giao – nơi một số nhà ngoại giao gọi vui là “booze bunker” (hầm rượu) – chưa có thay đổi chính thức nào về quy định được công bố.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin, đối tượng được phép mua hàng tại đây mới được mở rộng, bao gồm cả những người không theo đạo Hồi sở hữu “Tư cách Cư trú Cao cấp” (Saudi Premium Residency) – nhóm thường là doanh nhân, nhà đầu tư lớn hoặc người có tài năng đặc biệt.

Trước đó, rượu chỉ được tiếp cận thông qua đường ngoại giao, thị trường chợ đen hoặc tự sản xuất tại nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Kuwait, hầu hết các nước vùng Vịnh đều cho phép tiêu thụ rượu với mức độ hạn chế nhất định. Điều này cho thấy sự cởi mở hơn của thế giới Hồi giáo với đồ uống có cồn.

Dưới thời Thái tử Mohammed bin Salman, Saudi Arabia đã dần nới lỏng nhiều quy định từng được xem là không thể thay đổi: từ cho phép phụ nữ lái xe (2017), giảm quyền lực của cảnh sát tôn giáo, đến mở cửa rạp chiếu phim và tổ chức các sự kiện âm nhạc, lễ hội.

Những thay đổi này nhằm thu hút khách du lịch và các tập đoàn quốc tế trong bối cảnh Saudi muốn đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Hồi tháng 5, một báo cáo từ một blog về rượu vang (sau đó được nhiều hãng quốc tế trích dẫn) nói rằng Saudi có kế hoạch cho phép bán rượu tại các điểm du lịch trước thềm World Cup 2034. Báo cáo này đã bị một quan chức Saudi bác bỏ, nhưng vẫn gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội – bởi Quốc vương Saudi cũng giữ danh hiệu “Người bảo hộ Hai Thánh địa Hồi giáo”.

Trong khi các hoạt động giải trí được mở rộng nhanh chóng, những thay đổi liên quan đến rượu vẫn được giới lãnh đạo tiến hành rất thận trọng.

Saudi hiện đang đẩy mạnh lĩnh vực du lịch, nổi bật là dự án Red Sea Global – nơi 17 khách sạn hạng sang dự kiến khai trương trước tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, các khu nghỉ dưỡng siêu sang này vẫn tuyệt đối “không rượu”.

Khi được Reuters hỏi về khả năng nới lỏng quy định rượu để thu hút du khách quốc tế, Bộ trưởng Du lịch Ahmed Al-Khateeb nói: “Chúng tôi hiểu rằng nhiều du khách quốc tế muốn thưởng thức đồ uống có cồn khi đến Saudi, nhưng cho đến giờ, chưa có gì thay đổi.”

Khi được hỏi liệu “chưa thay đổi” có nghĩa là trong tương lai gần sẽ thay đổi hay không, ông chỉ trả lời: “Tùy bạn diễn giải.”