Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lãng phí một “mỏ vàng” có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô điện, đủ sản xuất pin cho hàng trăm triệu xe

Ảnh minh họa

Theo nhóm nghiên cứu từ Trường Mỏ Colorado (CSM), trong quá trình khai thác vàng, đồng hay kẽm, nhiều mỏ tại Mỹ đã loại bỏ hàng triệu tấn “chất thải” – là đá và vật liệu còn sót lại.

Tuy nhiên, chính trong những đống chất thải này lại chứa lượng lớn lithium, coban, mangan, germani, neodymium, yttrium và nhiều nguyên tố đất hiếm khác. Đây là những vật liệu quan trọng để sản xuất pin ô tô điện, tấm pin mặt trời, thiết bị điện tử, radar hay hệ thống vũ khí hiện đại.

Các ước tính cho thấy lượng lithium bị bỏ phí hàng năm tại Mỹ đủ để sản xuất pin cho khoảng 10 triệu xe điện, trong khi lượng mangan thải ra có thể phục vụ tới 99 triệu xe. Chỉ riêng việc thu hồi 10% coban từ chất thải cũng có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu pin ô tô điện trong nước.

“Chỉ cần thu hồi một tỷ lệ nhỏ thôi cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, thậm chí giảm đáng kể hoặc loại bỏ nhu cầu nhập khẩu,” tác giả chính Elizabeth Holley nhấn mạnh.

Hiện nay, Mỹ nhập khẩu phần lớn lithium, coban và các nguyên tố hiếm từ Trung Quốc, Úc hay Cộng hòa Dân chủ Congo. Nếu tận dụng nguồn tài nguyên bị bỏ quên này, Mỹ không chỉ giảm phụ thuộc bên ngoài mà còn có thể chuyển mình thành nước xuất khẩu, tạo ra hàng nghìn việc làm mới trong khai thác, chế biến và sản xuất xe điện.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận thách thức lớn: việc chiết xuất khoáng chất từ chất thải mỏ là quy trình phức tạp, tốn kém và cần nhiều nghiên cứu bổ sung. “Giống như lấy muối ra khỏi bột bánh mì,” Holley ví von, nhấn mạnh cần có chính sách và công nghệ phù hợp để đảm bảo tính khả thi kinh tế.

Nghiên cứu đã phân tích 54 mỏ đang hoạt động trên khắp nước Mỹ, trong đó có mỏ Red Dog (Alaska) giàu germani và các mỏ Stillwater, East Boulder (Montana) giàu niken. Một cơ sở dữ liệu toàn diện về sản lượng và thành phần khoáng chất đã được xây dựng, mở ra hướng đi mới cho ngành khai thác cũng như nền kinh tế Mỹ trong kỷ nguyên xe điện.