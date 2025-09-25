Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lãng phí một “mỏ vàng” có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô điện, đủ sản xuất pin cho hàng trăm triệu xe

25-09-2025 - 11:14 AM | Thị trường

Mỹ đang bỏ phí khối lượng khổng lồ khoáng sản quý hiếm – vốn có thể đóng vai trò chiến lược trong ngành công nghiệp ô tô điện và năng lượng tái tạo.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lãng phí một “mỏ vàng” có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô điện, đủ sản xuất pin cho hàng trăm triệu xe- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo nhóm nghiên cứu từ Trường Mỏ Colorado (CSM), trong quá trình khai thác vàng, đồng hay kẽm, nhiều mỏ tại Mỹ đã loại bỏ hàng triệu tấn “chất thải” – là đá và vật liệu còn sót lại.

Tuy nhiên, chính trong những đống chất thải này lại chứa lượng lớn lithium, coban, mangan, germani, neodymium, yttrium và nhiều nguyên tố đất hiếm khác. Đây là những vật liệu quan trọng để sản xuất pin ô tô điện, tấm pin mặt trời, thiết bị điện tử, radar hay hệ thống vũ khí hiện đại.

Các ước tính cho thấy lượng lithium bị bỏ phí hàng năm tại Mỹ đủ để sản xuất pin cho khoảng 10 triệu xe điện, trong khi lượng mangan thải ra có thể phục vụ tới 99 triệu xe. Chỉ riêng việc thu hồi 10% coban từ chất thải cũng có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu pin ô tô điện trong nước.

“Chỉ cần thu hồi một tỷ lệ nhỏ thôi cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, thậm chí giảm đáng kể hoặc loại bỏ nhu cầu nhập khẩu,” tác giả chính Elizabeth Holley nhấn mạnh.

Hiện nay, Mỹ nhập khẩu phần lớn lithium, coban và các nguyên tố hiếm từ Trung Quốc, Úc hay Cộng hòa Dân chủ Congo. Nếu tận dụng nguồn tài nguyên bị bỏ quên này, Mỹ không chỉ giảm phụ thuộc bên ngoài mà còn có thể chuyển mình thành nước xuất khẩu, tạo ra hàng nghìn việc làm mới trong khai thác, chế biến và sản xuất xe điện.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận thách thức lớn: việc chiết xuất khoáng chất từ chất thải mỏ là quy trình phức tạp, tốn kém và cần nhiều nghiên cứu bổ sung. “Giống như lấy muối ra khỏi bột bánh mì,” Holley ví von, nhấn mạnh cần có chính sách và công nghệ phù hợp để đảm bảo tính khả thi kinh tế.

Nghiên cứu đã phân tích 54 mỏ đang hoạt động trên khắp nước Mỹ, trong đó có mỏ Red Dog (Alaska) giàu germani và các mỏ Stillwater, East Boulder (Montana) giàu niken. Một cơ sở dữ liệu toàn diện về sản lượng và thành phần khoáng chất đã được xây dựng, mở ra hướng đi mới cho ngành khai thác cũng như nền kinh tế Mỹ trong kỷ nguyên xe điện.

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới: Nhập khẩu gạo tăng gấp 200 lần vẫn không thể giảm giá, người dân chỉ ưa chuộng gạo nội địa

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800%

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800% Nổi bật

Không phải Thái Lan, làn sóng sầu riêng đang bùng nổ tại quốc gia Đông Nam Á: Công ty bất động sản, dầu cọ đổ xô đi trồng sầu riêng, giá bán tăng gần gấp 4 lần

Không phải Thái Lan, làn sóng sầu riêng đang bùng nổ tại quốc gia Đông Nam Á: Công ty bất động sản, dầu cọ đổ xô đi trồng sầu riêng, giá bán tăng gần gấp 4 lần Nổi bật

Những điều cần biết về biển số ô tô theo luật mới từ 2025

Những điều cần biết về biển số ô tô theo luật mới từ 2025

11:12 , 25/09/2025
Vượt Trung Quốc, Mỹ chi hơn 2.100 tỷ để nhập một “sản vật” của Việt Nam, hơn 40 quốc gia cũng đặt hàng

Vượt Trung Quốc, Mỹ chi hơn 2.100 tỷ để nhập một “sản vật” của Việt Nam, hơn 40 quốc gia cũng đặt hàng

10:32 , 25/09/2025
Công an điều tra vụ sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu

Công an điều tra vụ sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu

09:55 , 25/09/2025
Giá bạc biến động nhẹ sau khi đạt đỉnh

Giá bạc biến động nhẹ sau khi đạt đỉnh

09:41 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên