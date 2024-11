Nền kinh tế lớn nhất thế giới sắp công bố báo cáo lạm phát then chốt trong tuần này: Fed liệu có tiếp tục cắt giảm lãi suất tháng 12?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố lần lượt vào thứ Tư (13/11) và thứ Năm (14/11). Dữ liệu được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố cắt giảm 0,25% lãi suất vào ngày 7/11.

Số liệu mới về lạm phát có thể khiến ngân hàng trung ương duy trì chu kỳ nới lỏng. Điều này đồng nghĩa thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có động lực tăng. Ngược lại, một con số nóng hơn dự đoán có thể khiến chứng khoán sụt giảm.

Chiến lược gia trưởng Art Hogan tại B. Riley Wealth Management cho biết thị trường chứng khoán đang phụ thuộc một phần vào động thái điều chỉnh lãi suất của Fed. “Và tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì thay đổi có thể làm đảo lộn mọi thứ”, ông nói.

Hiện tại, các nhà đầu tư lạc quan rằng Fed đang trên đà trở lại trạng thái trung lập, nghĩa là lãi suất mục tiêu của Fed sẽ ở mức không cao cũng không thấp. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang dự đoán 64% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25% vào tháng 12. Lãi suất chuẩn được dự đoán sẽ ở trong khoảng 3,5% - 4% vào cuối năm 2025.

Dù vẫn còn lo ngại, chỉ số CPI tháng 10 có thể không làm thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư về triển vọng lãi suất. Theo các nhà kinh tế được FactSet thăm dò, CPI tháng 10 dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát lõi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 0,3% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các nhà kinh tế ước tính PPI tháng 10 sẽ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền kinh tế Mỹ vẫn đang mạnh mẽ. Fed Atlanta dự báo tăng trưởng GDP thực là 2,5% trong quý 4. Mặc dù vậy, vẫn có những lo ngại bao gồm quyết định gia hạn cắt giảm thuế vào năm sau.

Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc liệu mức thuế quan do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thổi bùng lạm phát hay không. Bên cạnh đó, quyết tâm của ông Trump trong việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ có gây tổn hại đến năng suất trong nước hay không.

Chiến lược gia Hogan nói: “Hiện tại, thị trường dường như tập trung vào những tác động tích cực của chính quyền mới và tự trấn an về những tác động tiêu cực tiềm tàng”.

