Nền tảng Make in Vietnam thúc đẩy giao thương Vietnam - New Zealand

Theo đó, hai bên thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc xúc tiến tích hợp hai nền tảng TradeFlat (do FPT IS phát triển) với Nền tảng Thương mại toàn cầu CUBE (do TradeWindow phát triển), phát kiến mô hình số hoá hoạt động thương mại quốc tế toàn diện, đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp hai nước trong việc mở rộng cơ hội và kết nối kinh doanh xuyên biên giới hiệu quả, tin cậy. Hợp tác được chứng kiến bởi bà Ginny Chapman - Phó Đại sứ New Zealand cùng đại diện tới từ Quỹ Châu Á New Zealand tại Việt Nam.

Cụ thể, TradeFlat và TradeWindow sẽ hợp lực cùng kết nối và tích hợp hai nền tảng dựa trên: Liên kết API - kết nối các khu vực thương mại và dịch vụ liên quan để xử lý luồng giao dịch thương mại và tài trợ thương mại xuyên biên giới; Nghiên cứu và hoạch định chiến lược cho các thị trường; Hợp tác liên minh với các nền tảng thương mại trong khu vực Australasia và khu vực khác. Mục tiêu trong tương lai gần hướng tới việc thực hiện giao dịch thử nghiệm (Proof of Concept – PoC) thành công, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong hoạt động giao thương ở New Zealand và Việt Nam trải nghiệm và ứng dụng quy trình số hoá toàn diện, hướng tới mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng nhanh chóng qua các năm.

TradeFlat tích hợp với TradeWindow đánh dấu lần đầu tiên một giải pháp công nghệ Make in Vietnam hợp tác với nền tảng quốc tế New Zealand trong hoạt động thương mại hai nước. Hiện nay Việt Nam xếp thứ 17 trên 242 về giá trị xuất khẩu cao nhất (từ New Zealand sang Việt Nam), thứ 14 trên 241 về giá trị nhập khẩu cao nhất (từ Việt Nam sang New Zealand) và thứ 14 trên 244 về tổng giá trị thương mại cao nhất. Nhìn lại, thương mại hai chiều đạt 1,67 tỷ USD tính đến tháng 12/2023, hai bên đang thúc đẩy hiện thực mục tiêu đạt 2 tỷ USD vào năm nay và hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2026.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Ginny Chapman - Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam bày tỏ: “Hợp tác giữa TradeFlat và TradeWindow sẽ tạo điều kiện để Việt Nam và New Zealand cộng hưởng tiềm lực của nhau, đặc biệt trong các vấn đề về năng lực, chuyên gia và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy hoạt động thương mại của hai quốc gia".

Thành lập năm 2018, TradeWindow là một công ty công nghệ New Zealand được niêm yết công khai (NZX), dẫn đầu cả nước về số hóa các hoạt động, thông tin và quy trình liên quan đến thương mại. Nền tảng thương mại toàn cầu CUBE của TradeWindow cung cấp nhiều chức năng và thông tin chi tiết về dữ liệu để hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, chủ hàng, giao nhận vận tải và các cơ quan chính phủ liên quan đến chính sách và quy định thương mại. TradeWindow chiếm thị phần số 1 ở New Zealand với khối lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài thông qua nền tảng kỹ thuật số. Công ty cũng đang phát triển thị phần nhanh chóng tại Úc và các dự án thử nghiệm PoC với Chính Phủ Anh và Singapore.

“ Chúng tôi mong muốn sự hợp tác sẽ khai mở quy trình số hóa thương mại toàn diện giữa hai nước, nhằm xúc tiến giao thương, tăng cường hợp tác đôi bên, từ đó nhân rộng hiệu quả trên các thị trường khác , ông AJ Smith - Sáng lập kiêm Tổng Giám đốc và ông Mitchell Pham - Giám đốc Chuyển đổi số TradeWindow chia sẻ.

Về phía TradeFlat, dự án là bước nối tiếp của đơn vị trong mục tiêu mở rộng hệ sinh thái thông qua việc kết nối nền tảng thương mại hàng đầu trên thế giới. “Với định hướng trở thành một nền tảng thương mại và tài trợ thương mại trực tuyến hàng đầu của Việt Nam, kết nối các đối tác chiến lược trong hoạt động Thương Mại Quốc tế, việc hợp tác với TradeWindow chính là nền tảng then chốt hiện thực tầm nhìn trên. Với vai trò là đơn vị công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực, FPT IS mong muốn đóng góp kinh nghiệm và giải pháp Made by FPT IS - Make in Vietnam, đồng hành tháo gỡ rào cản trong quy trình xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp hai nước, tạo nên thuận lợi trong chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại quốc tế”, ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS cam kết.

Hợp tác giữa TradeFlat và TradeWindow hướng tới thúc đẩy giao thương xuyên biên giới giữa Việt Nam và New Zealand

TradeFlat là nền tảng L/C Blockchain đầu tiên tại Việt Nam giúp xử lý các nghiệp vụ L/C thống nhất và toàn trình (end-to-end). Bên cạnh hiệu quả trong xử lý quy trình giao dịch L/C, TradeFlat còn giải quyết bài toán tổng thể về tài trợ vốn trong giao dịch thương mại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF), Bảo lãnh điện tử (eGuarantee), Đánh giá và Giám sát sức khỏe tài chính doanh nghiệp (Business Financial Health Monitor).



Giải pháp hỗ trợ giảm 90% thời gian chuyển giao giấy tờ so với luồng giao dịch tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng truyền thống, giảm 50% thời gian xử lý tác nghiệp của nhân viên ngân hàng, tăng ba lần năng suất và hiệu quả công việc. Mô hình đồng hành nghiên cứu và phát triển bởi nhiều ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Năm 2023, TradeFlat đã hợp tác cùng TradeWaltz - nền tảng thương mại hàng đầu Nhật Bản, trở thành bộ đôi giải pháp đầu tiên giúp kết nối và xúc tiến hiệu quả thương mại Việt - Nhật. Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên đã tiến hành POC tích hợp nền tảng thành công với giao dịch L/C quốc tế, bắt đầu cho việc triển khai mô hình hợp tác xuyên biên giới trên nền tảng thương mại trực tuyến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam - Nhật Bản. Đây là nghiệp vụ Tài trợ thương mại xuyên biên giới với quy mô lớn trên toàn cầu, nghiệp vụ có tính phức tạp cao và có sự tham gia của nhiều bên trong giao dịch.