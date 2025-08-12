Nền tảng số của “ông lớn” giải trí Việt hút hàng trăm triệu lượt xem, tham vọng tiếp cận thị trường toàn cầu

Đầu tư mạnh mẽ vào nội dung và công nghệ giải trí

Ra mắt năm 2020, thừa hưởng lợi thế từ tổ hợp sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC, VieON tập trung xây dựng kho nội dung tiếng Việt bản quyền cùng nền tảng công nghệ chuẩn quốc tế.

VieON hiện sở hữu kho nội dung thuần Việt với hàng ngàn phim truyền hình, điện ảnh, gameshow và chương trình thực tế, liên tục được cập nhật và sản xuất mới. Trong vài năm qua, các chương trình của VieON liên tục giữ vị trí hàng đầu thị trường Việt Nam như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Đấu Trường Gia Tốc… bên cạnh hơn 140 kênh truyền hình trong nước lẫn quốc tế; kho phim HBO Go; các giải thể thao hấp dẫn.

VieON liên tục tăng trưởng qua từng năm

Với nỗ lực đầu tư, VieON hiện đạt hơn 72 triệu thiết bị truy cập tích lũy và duy trì trung bình 5 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng chỉ sau 5 năm hoạt động.

Cánh cửa mới tiếp cận thị trường quốc tế

Không dừng lại ở thị trường trong nước, VieON định hướng mở ra cánh cửa mới cho công nghiệp giải trí Việt Nam. Năm 2024, VieON chính thức ra mắt VieON Global – phiên bản quốc tế dành cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Đây là một bước đi chiến lược, khai thác thị trường ngách giàu tiềm năng - Nội dung thuần Việt chất lượng cao dành cho 6 triệu kiều bào sinh sống tại hơn 130 quốc gia.

Hiện, VieON Global đã có mặt tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Campuchia… và đặt mục tiêu mở rộng tới 20 thị trường lớn trong tương lai gần.

Nền tảng hiện cung cấp hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt được cập nhật liên tục, kèm phụ đề song ngữ. Các chương trình giải trí thuần Việt đóng vai trò như cầu nối văn hóa, giúp cộng đồng người Việt xa xứ duy trì sự gắn kết với quê hương. Với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đây vừa là nguồn giải trí, vừa là cách trau dồi tiếng Việt và tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam.

Phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) ghi nhận 200 triệu lượt xem chỉ sau một tháng phát sóng, cho thấy sức hút của các nội dung thuần Việt trên nền tảng số.

Trong thời gian tới, VieON sẽ tiếp tục mở rộng thư viện nội dung với phụ đề đa ngữ và hợp tác với các nhà phát hành quốc tế. Qua đó, từng bước, gia tăng độ phủ và lan tỏa văn hóa Việt trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Mở rộng chiến lược tiếp cận khán giả

Khác với nhiều nền tảng OTT chủ yếu tập trung vào trải nghiệm trực tuyến, VieON mở rộng chiến lược “điểm chạm từ online đến offline” – tăng chiều sâu kết nối, với việc đưa nghệ sĩ từ không gian số đến gần hơn với khán giả qua các sự kiện trực tiếp. Cách tiếp cận này giúp mở rộng trải nghiệm, tăng mức độ tương tác và gắn kết của người dùng với nền tảng.

Tháng 6/2025 vừa qua, VieON tổ chức giải đấu VieON All-Star Championship 2025 – sự kiện kỷ niệm 5 năm ra mắt nền tảng tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ tham gia cùng hàng nghìn khán giả ủng hộ. Sự kiện đã chứng minh khả năng kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng với hiệu quả tương tác lớn, góp phần định hình một nền tảng giải trí đa chiều.

VieON All-Star Championship thu hút đông đảo khán giả quan tâm theo dõi

Theo bà Đinh Thị Nam Phương – Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC Group Holdings, sau 5 năm đầu xây dựng nền tảng vững chắc, từ năm thứ 6, VieON hướng tới việc trở thành cầu nối gần gũi đưa các nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả thông qua các chương trình và trải nghiệm tương tác.

Tiếp đà thành công, cuối tháng 7/2025, VieON Global phối hợp cùng đối tác ở Hoa Kỳ tổ chức Anh Trai “Say Hi” Concert Las Vegas. Sự kiện này đã giới thiệu âm nhạc Việt tới cộng đồng người Việt và khán giả quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để thương hiệu VieON tiếp cận thị trường toàn cầu.

Hiện, được biết, VieON Global tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất nội dung thuần Việt, tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến giữa nghệ sĩ Việt và khán giả toàn cầu, đồng thời tổ chức thêm nhiều buổi biểu diễn âm nhạc và sự kiện giao lưu văn hóa đến với kiều bào Việt khắp năm châu.