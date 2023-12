Nestlé Việt Nam được vinh danh Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2023

Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® là bảng xếp hạng môi trường làm việc danh giá dựa trên kết quả Khảo sát hoàn toàn độc lập, năm nay ghi nhận ý kiến khách quan của gần 64.000 người lao động trên toàn quốc. Giải thưởng do Anphabe - Nhà tư vấn Tiên phong về Thương hiệu Nhà tuyển dụng & Môi trường làm việc Hạnh Phúc tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kết quả được kiểm chứng bởi bên thứ ba độc lập là Intage Việt Nam đảm bảo tính công bằng và minh bạch.



Năm nay, Nestlé Việt Nam vinh dự giữ vị trí #1 trên Bảng xếp hạng (Khối Doanh nghiệp Lớn) và là một trong Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam 2023. Sự ghi nhận đầy tự hào này khẳng định vị thế dẫn đầu của Nestlé trong việc thu hút, phát triển và nuôi dưỡng nhân tài, đồng thời là động lực để công ty tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững trên tinh thần #SparkYourWay (Tỏa sáng theo cách của bạn) ở 3 khía cạnh: Sẵn sàng tỏa sáng theo những cách riêng (#Spark Your Talents) tại một môi trường làm việc linh hoạt và truyền cảm hứng (#Spark Our Nest) hướng đến những giá trị chung (#Spark With Purpose).



Để nhân viên được tỏa sáng theo những cách riêng - Spark Your Talents

Với niềm tin con người là tài sản quý giá nhất, Nestlé Việt Nam hướng đến việc tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng sự khác biệt và đóng góp của mỗi cá nhân. Thông qua các buổi Họp toàn thể công ty và Khảo sát nội bộ, công ty tạo điều kiện để nhân viên được học tập, phản hồi và đóng góp ý kiến trực tiếp đến Ban lãnh đạo.

StrengthsFinder Workshop – chương trình tư vấn nội bộ giúp nhân viên trải nghiệm tìm hiểu thế mạnh của bản thân

Tại Nestlé Việt Nam, mỗi cá nhân đều được tự do tỏa sáng theo cách của riêng mình. Công ty cung cấp cho nhân viên cơ hội học tập và thăng tiến thông qua nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện, giao lưu và tham gia các dự án đa dạng. Workshop "StrengthsFinder" là một điển hình cho cam kết này, tạo cơ hội cho nhân viên được khám phá và chứng tỏ nét đặc sắc của bản thân dưới sự tư vấn của đội ngũ huấn luyện viên nội bộ.



Nestlé #SparkTheNext Leaders – Management Trainee Program 2023 Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự 2023

Không chỉ quan tâm đến nhân sự bên trong, Nestlé Việt Nam cũng đầu tư đáng kể vào việc khai phá những tài năng trẻ, nổi bật với các chương trình "Sáng kiến thanh niên toàn cầu"; #SparkTheNext Leaders và Nesternship không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp mà còn phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ.



Đầu tư cho những trải nghiệm của nhân viên – Spark Our Nest

Hiểu rằng môi trường làm việc tác động lớn đến hiệu suất và hạnh phúc của nhân viên, Nestlé Việt Nam luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường làm việc tích cực, cởi mở, gắn kết và gần gũi, thông qua nhiều các hoạt động vinh danh, thể thao, giải trí, team building...

Một buổi trao giải Spark Your Way Awards cho những cá nhân, đội nhóm có những dự án ấn tượng được bình chọn

Điển hình với giải thưởng Spark Your Way định kỳ được trao cho những cá nhân, đội nhóm có những dự án ấn tượng được bình chọn, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và gắn kết của người lao động. Công ty cũng kết hợp phát triển ứng dụng "Spark Your Way" cho phép mỗi cá nhân đều có thể tham gia đề cử và bình chọn, qua đó không chỉ hướng đến chuyển đổi số môi trường làm việc, mà còn tạo điều kiện cho nhân viên được tương tác, gửi lời cảm ơn và tặng điểm thưởng cho đồng nghiệp một cách dễ dàng.



Một tập thể cùng hướng đến những giá trị chung - Spark With Purpose

Không chỉ dừng lại ở sự phát triển cá nhân, mỗi nhân viên tại Nestlé Việt Nam đều chung tay vào một hành trình chung - "Spark With Purpose". Công ty không chỉ tập trung phát triển kinh doanh mà còn truyền cảm hứng cho nhân viên tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, như trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai, thu gom rác thải biển tại Cần Giờ, tái chế bao bì, bảo vệ nguồn nước...

Nhân viên Nestlé chung tay trên hành trình bảo vệ, tái tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên tự nhiên với hoạt động trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai

Các hoạt động thiện nguyện, san sẻ yêu thương như nuôi dưỡng trẻ em; hỗ trợ nông dân, tặng quà cho trẻ em nghèo, v.v.. cũng được khuyên khích, góp phần gia tăng sự gắn kết trong tập thể.



Với những giá trị đó, Nestlé Việt Nam xứng đáng với vị trí #1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2023, là "Tổ ấm thứ hai" cho người lao động - nơi mà mỗi cá nhân đều được tỏa sáng theo cách riêng, được nuôi dưỡng trải nghiệm và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.