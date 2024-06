Netizen phân tích "văn mẫu" chia tay của Xemesis: Dùng tiếng Anh để làm gì? Tại sao tiếc nhưng vẫn ly hôn?

Vừa qua, thông báo xác nhận ly hôn của Xoài Non và Xemesis trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Cả hai từng là cặp trai tài gái sắc được rất nhiều người ngưỡng mộ, do đó thông tin này khiến không ít người ngỡ ngàng và tiếc nuối. Bên cạnh đó, bài đăng chia sẻ của cặp đôi sau khi "đường ai nấy đi" cũng được dân tình phân tích, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Đầu tiên, cộng đồng mạng đặt ra một thắc mắc lớn, tại sao Xoài Non và Xemesis lại phải sử dụng tiếng Anh để thông báo?

Thắc mắc tràn ngập MXH

Có người cho rằng, cặp đôi đều là người Việt, bình thường vẫn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp nhưng tại sao khi chia tay lại phải viết bằng ngôn ngữ khác. Mặt khác, cả Xoài hay Xemesis đều không có nhiều fan từ nước ngoài, vậy phải chọn 1 ngôn ngữ khác để thông báo chia tay nhằm truyền đạt cho ai?

Một hướng ý kiến khác nêu quan điểm đôi khi cặp đôi chọn dùng tiếng Anh cho "đỡ sượng", dùng tiếng Anh để che giấu cảm xúc thực và khiến cuộc chia tay trông có vẻ "sang" hơn.

Xemesis và Xoài Non đã ly hôn sau 4 năm tổ chức đám cưới

Bài viết của nam streamer đang thu hút sự chú ý rất lớn từ netizen

Tuy nhiên, dù sử dụng ngôn ngữ nào thì bài đăng thông báo của cặp đôi vẫn bị "mổ xẻ" vì có không ít những điều "bất ổn". Đặc biệt là trong bài chia sẻ của Xemesis, nam streamer hiện đang nhận vô vàn bình luận về sự lạnh lùng, diễn giải chuẩn văn mẫu.

Theo đó, nguyên văn Xemesis chia sẻ: "Wishing you all the best, thank you for everything you have done for me for the past 6 years and everything you sacrificed during our time together, its a shame it’s not meant to be but the time together was definitely the best time of my life. Hope you will achieve everything you wanted in life and keep smiling like you always do".

Tạm dịch: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua và cả những hy sinh của em trong thời gian chúng ta bên nhau. Thật đáng tiếc cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết nhưng thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Hi vọng em sẽ luôn đạt được những điều mà em mong muốn và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé".

Đọc lướt qua, nhiều người sẽ cảm thấy đoạn status này không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là xác nhận "đường ai nấy đi". Chưa kể, dân tình còn cho rằng Xemesis vẫn giữ sự tử tế, tôn trọng đối phương khi gửi đến lời chúc và lời cảm ơn vì tất cả.

Song, đây lại chính là điểm "cấn cấn" mà cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều người cho rằng, motif của bài viết này không khác những "văn mẫu chia tay" của cánh mày râu là bao. Đa phần, đều có chung một công thức: "Cảm ơn em", "Thật tiếc vì...", "Chúc em...",...

Dân tình đặt ra câu hỏi: "Tại sao tiếc nhưng vẫn ly hôn? Thấy ai cũng cứ chia tay gì tan vỡ gì đó lại đều bảo tiếc". Đây giống như một "red flag" to đùng của một người đàn ông đã hết tình cảm, chỉ cờ ngày công khai và viết một vài dòng status để xác nhận. Thậm chí, nhiều chị em phụ nữ còn đồng cảm cho rằng: "Thì ra khi không còn yêu người ta sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn tới vậy".

Xemesis và Xoài Non không trả lời bất cứ bình luận nào dưới bài đăng thông báo ly hôn

Dẫu vậy, nói đi cũng phải nói lại, vì sự "hối tiếc" và "nuối tiếc" có thể hiểu theo 2 nghĩa khác nhau.

Thông thường những cặp đôi ly hôn, chia tay hay không thể đồng hành cùng nhau đều sẽ cảm thấy "nuối tiếc" vì những gì đã qua, những ngày tháng tốt đẹp đã từng có bên nhau. Nhưng nuối tiếc quá khứ không có nghĩa là sự kiện chia tay hay ly hôn không diễn ra. Do đó có người cho rằng, Xemesis đang nhắc đến sự nuối tiếc, nhớ về những ký ức đẹp chứ không phải hối tiếc về việc ly hôn.

Thế nhưng đây chỉ là những suy luận, bàn tán chuyện trên mạng của một số bộ phận cộng đồng mạng. Hiện tại, cả Xoài Non và đều không cập nhật gì thêm sau tin báo đã ly hôn.