Nếu bấm 3212333 trên điện thoại thì sẽ nghe ra bài hát nào?

Mỗi lần gọi điện, chúng ta thường chỉ quan tâm đến việc nhập đúng số và chờ đầu dây bên kia bắt máy. Thế nhưng, nếu để ý kỹ, mỗi phím số trên bàn phím điện thoại lại phát ra một âm thanh riêng khi được nhấn. Hai tần số âm thanh khác nhau được phát đồng thời tạo nên những tiếng "tút" đặc trưng mà gần như ai từng sử dụng điện thoại cũng đã nghe qua vô số lần.

Đây là hệ thống âm thanh được gọi là DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), được sử dụng để điện thoại nhận biết phím số mà người dùng đang bấm. Mỗi con số từ 0 đến 9, cùng một số phím đặc biệt, được gán cho một tổ hợp tần số riêng. Vì thế, khi nhấn từng phím liên tiếp, điện thoại không chỉ phát ra những âm thanh khác nhau mà về mặt lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể dùng chúng để tạo thành những chuỗi âm thanh có tiết tấu.

Trên mạng xã hội từng lan truyền một câu đố khá lạ xoay quanh dãy số 3212333. Người đăng khẳng định đây không phải một chuỗi số ngẫu nhiên mà là giai điệu của một bài hát cực kỳ quen thuộc. Nghe qua, không ít người tỏ ra bán tín bán nghi, bởi nhìn thế nào thì 7 con số này cũng chẳng có vẻ gì liên quan đến âm nhạc.

Bấm dãy số "3212333" trên bàn phím quay số điện thoại, bạn sẽ nghe thấy giai điệu quen thuộc (Ảnh minh họa: AI)

Thế nhưng, khi thử chuyển dãy số thành các nốt nhạc theo quy ước 1 là Đô, 2 là Rê, 3 là Mi rồi bấm trên bàn phim điện thoại: 3212333, bạn sẽ có: Mi - Rê - Đô - Rê - Mi - Mi - Mi.

Nếu đọc nhịp và ngân nga theo chuỗi nốt này, nhiều người sẽ nhận ra ngay một giai điệu cực kỳ quen thuộc. Đó chính là phần mở đầu của Mary Had a Little Lamb, bài hát thiếu nhi nổi tiếng về cô bé Mary và chú cừu nhỏ.

Các chuyên gia nhạc thiếu nhi có nghe ra giai điệu Mary Had a Lamb không?

Cho những ai chưa biết, Mary Had a Little Lamb là một "nursery rhyme" nổi tiếng trong văn hóa nói tiếng Anh. Bài hát kể về Mary và chú cừu trắng nhỏ luôn đi theo cô bé đến trường, từ đó khiến những đứa trẻ khác và cả thầy giáo chú ý.

Điểm khiến giai điệu này đặc biệt dễ nhớ nằm ở chính sự đơn giản. Phần mở đầu chỉ xoay quanh vài nốt nhạc cơ bản và có sự lặp lại rõ ràng: Mi - Rê - Đô - Rê - Mi - Mi - Mi. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những giai điệu thường được sử dụng khi trẻ em mới bắt đầu học nhạc. Chỉ với vài nốt, người nghe đã có thể nhận ra bài hát mà không cần đến phần lời.

Nguồn gốc của Mary Had a Little Lamb cũng khá thú vị. Bài thơ được cho là xuất hiện từ thế kỷ 19, với phiên bản nổi tiếng gắn với nhà thơ người Mỹ Sarah Josepha Hale. Sau đó, bài thơ được phổ nhạc và trở thành một "nursery rhyme" quen thuộc trong các nước nói tiếng Anh.