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Cô giáo mất một chân sau khi cứu bé 2 tuổi: Gần 9.000 người cùng làm một việc trong 3 ngày

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Cô giáo mất một chân sau khi cứu bé 2 tuổi: Gần 9.000 người cùng làm một việc trong 3 ngày

Chỉ trong 3 ngày, gần 9.000 tổ chức, cá nhân đã chung tay quyên góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền – người bị tai nạn khi lao ra cứu học sinh trước chiếc xe tải.

Theo Báo Nghệ An, ngày 12/9, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 2 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm quyên góp để hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Cô Hiền là giáo viên bị tai nạn giao thông khi cứu một học sinh trước chiếc xe tải đang lao tới. Hành động quên mình của cô sau đó nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ. Trong 3 ngày, từ 9-11/9, gần 9.000 tổ chức, cá nhân đã đóng góp thông qua các kênh Fanpage Nghệ An và Mặt trận Nghệ An, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Số tiền được trao nhằm giúp cô Hiền và gia đình có thêm nguồn lực trang trải quá trình điều trị, phục hồi sau tai nạn.

Nguồn: Báo Nghệ An

Tại bệnh viện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cô Hiền và gia đình. Đại diện đoàn bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm của nữ giáo viên, đồng thời cho rằng sự sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần trong thời điểm cô đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt - Đức, hiện cô Hoàng Thị Hiền đã phải cắt bỏ chân phải, trong khi chân trái đang được điều trị phục hồi. Các chỉ số sức khỏe tiếp tục được đội ngũ y, bác sĩ theo dõi sát sao theo phác đồ điều trị.

Câu chuyện của cô Hiền không chỉ gây xúc động bởi hành động cứu học sinh trong khoảnh khắc nguy hiểm mà còn cho thấy sức lan tỏa của sự sẻ chia. Gần 9.000 lượt đóng góp trong 3 ngày đã tạo thành khoản hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, tiếp thêm nguồn lực để nữ giáo viên tiếp tục hành trình điều trị và phục hồi.

Cô giáo mất một chân sau khi cứu bé 2 tuổi: Gần 9.000 người cùng làm một việc trong 3 ngày - Ảnh 2.Nhìn hình ảnh và dòng chú thích này, không ít phụ huynh Việt phải cảm thán: Thấy thương các cô giáo quá!

Đôi khi, một dấu bút đỏ trong trang vở không phải là sự khắt khe, mà chỉ là lời nhắc đầu tiên để một đứa trẻ học cách chịu trách nhiệm với bài làm của mình.

Theo PV

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
cô giáo

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