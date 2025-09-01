Nếu chỉ nhìn lướt qua bức ảnh hồi bé, không ai nghĩ cậu bé 2k này lại làm nên chuyện lớn!

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi tri thức đã ghi dấu ấn của nhiều gương mặt xuất sắc trên khắp cả nước. Trong số đó, cái tên Phan Đăng Nhật Minh được mệnh danh là “cậu bé Google” chắc chắn vẫn còn in đậm trong trí nhớ của khán giả. Với bảng thành tích ấn tượng cả trước và trong chương trình, việc Nhật Minh bước lên ngôi vị quán quân Olympia năm thứ 17 (2017) không khiến mọi người quá bất ngờ.

Thần đồng với biệt danh “cậu bé Google”

Sinh năm 2000 tại Quảng Trị, Nhật Minh lớn lên trong một gia đình trí thức khi cha là kỹ sư điện, mẹ là giáo viên tiểu học. Từ rất sớm, cậu đã bộc lộ sự thông minh vượt trội. Mẹ Nhật Minh từng kể, khi mới 4 tháng tuổi, con trai đã thích xem các chương trình dạy học trên TV. Khi 6 tháng tuổi, cậu đã nhận biết được màu sắc và một số đồ vật.

"Cậu bé Google" hồi còn nhỏ

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2014, Minh khi đó đang học lớp 8 đã tham gia chương trình truyền hình Chinh Phục. Với khả năng tính nhẩm nhanh như máy cùng vốn kiến thức rộng khắp các lĩnh vực từ Toán, Sinh, Văn đến Lịch sử, cậu nhanh chóng gây bão dư luận. Từ đó, biệt danh "cậu bé Google", "vua tốc độ", hay "thần đồng" lần lượt gắn liền với tên tuổi của nam sinh xứ Quảng. Dù vậy, chính Nhật Minh từng chia sẻ rằng những danh xưng ấy khiến cậu cảm thấy áp lực nhiều hơn là tự hào.

Sau Chinh Phục, Minh tiếp tục ghi thêm nhiều thành tích khác, trong đó có giải khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh THPT năm 2014 – 2015.

Nhật Minh tham gia cuộc thi Chinh Phục.

Tạo nên kỳ tích tại Olympia

Năm 2017, Nhật Minh chính thức ghi danh tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17. Ngay trong trận thi Tháng, cậu đã lập nên kỷ lục chưa từng có trong suốt 16 năm của chương trình với 460 điểm. Màn trình diễn ấy khiến khán giả sửng sốt, đồng thời củng cố vị thế ứng viên nặng ký cho vòng Chung kết.

Và đúng như kỳ vọng, trong trận cuối cùng, Nhật Minh đã xuất sắc vượt qua ba đối thủ mạnh để trở thành nhà vô địch Olympia năm 2017. Chiến thắng mang về cho cậu suất học bổng trị giá 35.000 USD từ Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc).

Một năm sau, Nhật Minh tiếp tục khẳng định năng lực khi trở thành thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của tỉnh Quảng Trị, với điểm số nổi bật: Tiếng Anh 9,6; Hóa học 9; Toán 8,6; Vật lý 8,5; Sinh học 6,5 và Ngữ văn 6,25. Đáng nói năm 2018, đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được đánh giá khó kỷ lục.

Nhật Minh là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17.

Lựa chọn con đường du học

Sau khi đăng quang Olympia, Nhật Minh lựa chọn Úc để tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Tại đây, cậu theo đuổi ngành Hóa học, với dự định học tiếp lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ.

Từ khi đi du học, cuộc sống của Nhật Minh trở nên khá kín tiếng. Cậu hiếm khi đăng tải hình ảnh hay chia sẻ lên mạng xã hội, khác hẳn thời còn tham gia các cuộc thi trong nước.

Năm 2022, Nhật Minh bất ngờ xuất hiện lại trên sóng VTV3. Nam sinh có phát ngôn liên quan đến chuyện du học gây không ít tranh luận.

Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận rằng Phan Đăng Nhật Minh vẫn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất mà Đường Lên Đỉnh Olympia từng sản sinh. Từ "cậu bé Google" gây bão vì kho tàng kiến thức khổng lồ, đến quán quân Olympia năm 2017 rồi trở thành thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia tại Quảng Trị, hành trình học tập của Nhật Minh luôn khiến nhiều người nể phục.