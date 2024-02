Nếu không ăn khi đói, đây sẽ là những gì xảy ra với cơ thể bạn, Tết này dù bận mấy cũng đừng bỏ bữa

Nếu bỏ qua các tín hiệu đói và không cung cấp thức ăn kịp thời, cơ thể có thể thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo năng lượng. Nếu bạn đang hướng đến mục tiêu giảm cân mà làm vậy thì bạn có thể thành công phần nào rồi. Thế nhưng, nếu bạn bỏ ăn thường xuyên thì cũng đồng nghĩa với việc khiến cho cơ thể mình bị thiếu dinh dưỡng. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe.



Dưới đây là những gì xảy ra với cơ thể khi bạn thường xuyên bỏ qua các tín hiệu đói và tại sao một mô hình ăn uống đầy đủ rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn.

Mức năng lượng của bạn giảm xuống

Một trong những tác động chính của việc không ăn khi bạn đói là nó có thể làm giảm năng lượng của bạn. Thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng để duy trì mức năng lượng. Khi bạn để cơ thể đói quá lâu mà không ăn, lượng đường trong máu sẽ giảm, tạo ra sự thiếu hụt glucose - thành phần rất quan trọng cho việc sản xuất năng lượng.

Để duy trì mức năng lượng ổn định, điều quan trọng là cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể thường xuyên. Tín hiệu đói rất phức tạp, nhưng thông thường khi cảm thấy đói thì tức là vì cơ thể đang nói với bạn rằng đã đến lúc ăn. Điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể của mình và có một bữa ăn nhẹ để giữ mức năng lượng không bị "cạn kiệt".

Bạn sẽ không nhận được các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần

Cơ thể bạn đòi hỏi một lượng chất dinh dưỡng cân bằng, bao gồm carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, để hoạt động tối ưu. Ăn nhiều loại thực phẩm vào các bữa ăn trong ngày giúp bạn có được mọi thứ mình cần.

Khi bỏ bữa, có thể bạn sẽ bỏ lỡ các chất dinh dưỡng thiết yếu. Theo Healthline, thường xuyên bỏ bữa có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng hơn, với các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, kém tập trung, rụng tóc và móng giòn. Nó cũng có thể dẫn đến các tình trạng khác như thiếu máu (thiếu sắt) hoặc loãng xương (do thiếu canxi và vitamin D).

Điều quan trọng là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng với các bữa ăn thường xuyên để đảm bảo cơ thể bạn có được các chất dinh dưỡng cần thiết và giữ sức khỏe.

Bạn có thể cảm thấy thèm ăn

Nhịn ăn trong thời gian dài, lượng đường trong máu của bạn giảm xuống. Lượng đường trong máu, hoặc glucose, là nguồn năng lượng chính cho não và cơ thể. Điều này có thể làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và hay gắt gỏng. Nó cũng có thể làm cho bạn thèm ăn thực phẩm giàu chất béo và calo.

Các nhà khoa học tại Đại học Alabama tại Birmingham cho biết, khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể giải phóng hormone ghrelin, làm tăng sự thèm ăn. Đồng thời có sự giảm leptin - hormone chịu trách nhiệm báo hiệu sự no. Sự mất cân bằng nội tiết tố này làm tăng ham muốn đối với thực phẩm giàu năng lượng. Ngoài ra, khi bạn đói, hệ thống "khen thưởng" của não được kích hoạt, làm cho thực phẩm có hàm lượng calo cao có vẻ hấp dẫn hơn. Điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều sau đó.

Nguy cơ ung thư đường tiêu hóa của bạn có thể tăng lên

Bạn có thể đã biết rằng những thứ như hút thuốc, uống nhiều rượu và thừa cân làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Nhưng bạn có biết rằng bỏ bữa cũng có thể dẫn đến hậu quả này. Một nghiên cứu năm 2023 trên Tạp chí General Internal Medicine cho thấy những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nhiều khả năng phát triển ung thư đường tiêu hóa (bao gồm dạ dày, túi mật, thực quản và đại trực tràng) trong trung bình 5 năm.

Một lời giải thích cho điều này là bỏ bữa có thể làm tăng mức độ protein phản ứng C (CRP), một dấu hiệu của viêm. Viêm mãn tính có thể làm hỏng các tế bào và DNA, góp phần vào sự phát triển của ung thư.

Sự trao đổi chất của bạn sẽ chậm lại

Bỏ bữa có vẻ như là một cách nhanh chóng để giảm cân, nhưng nghiên cứu cho thấy nó thực sự có thể ngăn chặn tiến trình giảm cân của bạn.

Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Hoa Kỳ lý giải, sự trao đổi chất của bạn chịu trách nhiệm chế biến thực phẩm, biến nó thành năng lượng có thể sử dụng được. Quá trình này xảy ra liên tục, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi và đốt cháy calo ở một tốc độ cụ thể được gọi là tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR).

Bạn có thể bị rút ngắn tuổi thọ

Theo một nghiên cứu năm 2022 của Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, bỏ bữa (bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối) làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong trẻ hơn do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là bệnh tim. Nghiên cứu đã theo dõi hơn 24.000 người trưởng thành trong nhiều năm và phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn ít hơn ba bữa một ngày có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Theo kết quả nghiên cứu, chỉ ăn một bữa mỗi ngày làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch (CVD); Bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ tử vong do CVD và bỏ bữa trưa hoặc bữa tối có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.

Theo Healthdigest, Healthline