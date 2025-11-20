Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, TPBank, VPBank, MB,…bất ngờ bị dừng chuyển tiền: Khách hàng cần kiểm tra ngay lý do này!

20-11-2025 - 21:46 PM

Nếu tài khoản ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank…của bạn bất ngờ bị tạm dừng giao dịch trên mọi kênh, từ quầy, Internet Banking cho đến ATM/POS, rất có thể chủ tài khoản đang vướng vào một trong những nguyên nhân phổ biến dưới đây.

Thứ nhất, giấy tờ tùy thân hết hạn mà chưa cập nhật với ngân hàng.

Từ ngày 1/1/2025, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tài khoản gắn với giấy tờ tùy thân hết hạn sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch, bao gồm rút – chuyển tiền và thanh toán. Hệ thống ngân hàng sẽ tự động khóa giao dịch khi thông tin căn cước công dân (CCCD), chứng minh thư hoặc hộ chiếu hết hiệu lực.

Trong năm 2025, nhiều nhóm tuổi bước vào mốc phải đổi thẻ CCCD: người sinh năm 2000, 1985, 1965 lần lượt đến tuổi 25, 40 và 60 – các mốc phải làm thủ tục cấp đổi. Nếu không đổi và cập nhật với ngân hàng trước ngày diễn ra sinh nhật, tài khoản gắn với thẻ CCCD hết hạn sẽ bị tạm dừng.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ: nếu thẻ CCCD được cấp hoặc đổi trong vòng 2 năm trước thời điểm đến hạn theo mốc tuổi, thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến lần cấp đổi tiếp theo. Ví dụ: người sinh năm 2000, nếu đã làm CCCD ở tuổi 23, thẻ sẽ có hạn sử dụng đến năm 2040 (khi họ đủ 40 tuổi).

Sang năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 cũng thuộc diện phải đổi CCCD và cần hoàn thiện thủ tục sớm để tránh tài khoản ngân hàng bị dừng giao dịch.

Thứ hai, chưa cập nhật xác thực sinh trắc học.

Theo quy định mới, từ 1/1/2025, các tài khoản cá nhân sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch trực tuyến nếu chủ tài khoản chưa hoàn tất việc xác thực sinh trắc học, gồm nhận diện khuôn mặt, vân tay hoặc các phương thức xác thực nâng cao khác.

Đối với tài khoản tổ chức, thời hạn áp dụng là từ 1/7/2025. Nếu người đại diện hợp pháp chưa cập nhật sinh trắc học, hệ thống ngân hàng sẽ tự động tạm dừng giao dịch điện tử như thanh toán, chuyển tiền hay rút tiền online.

Điều này có nghĩa là: nếu sau thời điểm quy định, khách hàng mở ứng dụng ngân hàng và phát hiện tài khoản bị dừng giao dịch trực tuyến, rất có thể nguyên nhân đến từ việc chưa cập nhật sinh trắc học theo yêu cầu.

Thứ ba, tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng.

Theo quy định thông thường, nếu tài khoản không hoạt động trong vòng một năm, ngân hàng có quyền khóa tài khoản để đảm bảo an toàn.

Thứ tư, tài khoản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các ngân hàng sẽ đóng băng hoặc khóa tài khoản nếu phát hiện liên quan đến gian lận, lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc các hành vi bị pháp luật cấm.

Thứ năm, các trường hợp vi phạm khác.

Tài khoản sẽ bị khóa khi chủ tài khoản qua đời, tổ chức chấm dứt hoạt động, hoặc khi phát hiện hành vi mạo danh, mua bán thông tin tài khoản. Ngoài ra, ngân hàng có thể tạm dừng giao dịch theo các thỏa thuận đã ký giữa hai bên.

 BIDV thông báo một thay đổi quan trọng từ ngày mai 21/11: Nhiều khách hàng có thể bị tác động 

Tùng Lâm

An ninh tiền tệ

