Nếu thấy con có 3 biểu hiện này, tốt nhất bố mẹ nên tự xem lại cách dạy con!

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng tính cách và mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái.

Làm mẹ, ai cũng chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất trên đời cho con.

Nhưng sau khi nuôi hai đứa trẻ, tôi mới tỉnh ngộ: Yêu thương không có giới hạn ngược lại rất dễ làm hư con.

3 biểu hiện của trẻ được nuông chiều đến hư. Nếu con bạn có những biểu hiện ấy, đừng tự an ủi rằng lớn lên con sẽ hiểu chuyện. Hãy nhanh chóng điều chỉnh khi vẫn còn có thể hướng dẫn con.

1. Mới nói vài câu đã nổi giận: Tính khí xấu phần lớn là do được nuông chiều

Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức thường có khả năng chịu đựng cảm xúc rất yếu. Chỉ một chút không vừa ý cũng khiến trẻ nổi giận: Không có được thứ mình muốn thì ăn vạ, lăn lộn; không đúng ý thì ném đồ, gào thét. Nghiêm trọng hơn, trẻ còn cãi lại, xô đẩy người lớn. Bạn nói thêm một câu, trẻ có thể đáp trả mười câu.

Tôi nhớ đến một cậu bé trong lớp của con thứ hai. Cậu bé hơn 3 tuổi, tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh người và ném đồ, khiến các bạn không dám chơi cùng.

Theo lời giáo viên chủ nhiệm, người bố muốn dạy bảo nhưng người mẹ luôn bênh vực: “Con còn nhỏ, lớn lên tự nhiên sẽ tốt hơn thôi”.

Đứa trẻ này khiến tôi nhớ đến con đầu lòng của mình. Khi con còn nhỏ, cứ thấy con khóc lóc, quấy khóc là tôi lại không kìm được mà thỏa hiệp, nhượng bộ.

Hết lần này đến lần khác được dung túng, con tin rằng: “Chỉ cần mình nổi giận, mọi người sẽ làm theo ý mình”.

Giáo sư Lý Mai Cẩn (chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm và tâm lý học trẻ em, nuôi dạy con cái) cũng từng nói, tính khí xấu của trẻ phần lớn là do cha mẹ từng chút một nuông chiều mà thành.

Mãi đến khi con thứ hai chào đời, gia đình thiếu người chăm sóc, tôi mới học được cách giữ vững giới hạn.

Khi con ăn vạ, khóc lóc, tôi không đánh mắng, cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Tôi yên lặng ở bên, đợi con bình tĩnh rồi mới nói chuyện rõ ràng: “Có suy nghĩ gì, con có thể nói cho đàng hoàng. Ném đồ, đánh người thì tuyệt đối không được”.

2. Việc gì cũng chờ người lớn giúp: Không phải trẻ lười, mà là chưa được tập làm

Người ta thường nói: “Con đầu nuôi theo sách, con thứ nuôi như heo”. Với nhà tôi, câu này chẳng sai chút nào. Khi con đầu còn nhỏ, tôi luôn sợ con làm không tốt nên bao làm tất cả, từ mặc quần áo, ăn uống đến dọn đồ chơi. Đến 4–5 tuổi, con vẫn chờ tôi đút cơm, giúp mang giày.

Sau khi con thứ hai chào đời, tôi không thể cùng lúc lo hết mọi việc, cũng không còn đủ sức làm thay con mọi thứ. Không ngờ, đứa thứ hai dù nhỏ tuổi hơn lại sớm biết tự ăn, cất sách tranh, gặp chuyện nhỏ cũng thử tự nghĩ cách giải quyết. Cùng do tôi chăm sóc, nhưng khả năng tự lo cho bản thân của hai đứa lại khác nhau nhiều đến vậy.

Lúc ấy tôi mới hoàn toàn hiểu ra: Khả năng tự lập không tự nhiên xuất hiện theo tuổi tác, mà có được nhờ cha mẹ hết lần này đến lần khác buông tay để con luyện tập. Làm cha mẹ, chúng ta phải học cách kìm lại ý muốn đưa tay giúp con.

Hãy để trẻ tự ăn, dọn đồ chơi, sắp xếp cặp sách và tham gia những việc nhà trong khả năng của mình.

Cho phép con làm chậm, làm chưa tốt. Bản thân việc thử và mắc lỗi cũng là một phần của quá trình trưởng thành.

3. Muốn gì được nấy: Ham muốn cứ thế được nuôi lớn

Khi con đầu còn nhỏ, chỉ cần con mở miệng yêu cầu, từ đồ chơi đến đồ ăn vặt, tôi gần như đều đáp ứng. Dần dần, tôi nhận ra con có được mọi thứ quá dễ dàng nên hoàn toàn không biết trân trọng. Con đòi hỏi ngày càng nhiều, hễ bị từ chối là nổi giận.

Đến con thứ hai, tôi thay đổi ngay cách nghĩ, không còn đáp ứng vô điều kiện mọi mong muốn của con. Những đứa trẻ dễ dàng có được tất cả rất khó hiểu thế nào là trân trọng, càng khó biết ơn.

Việc cha mẹ hết lần này đến lần khác thỏa hiệp mà không có giới hạn chỉ khiến ham muốn của trẻ ngày càng tăng:

Lúc nhỏ đòi đồ chơi, đồ ăn vặt; lớn lên đòi điện thoại hàng hiệu; sau đó còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Một khi không được đáp ứng, trong lòng sẽ nảy sinh oán giận.

Không muốn nuôi nên một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi, nhất định phải phân biệt rõ “cần” và “muốn”!

Những nhu cầu thiết yếu có thể được đáp ứng. Nhưng với những thứ đơn thuần chỉ là muốn có, hoặc dùng để so bì, hãy học cách từ chối.

Trong cuộc sống thường ngày, hãy cho con trải nghiệm thực tế để hiểu kiếm tiền vất vả thế nào, biết rằng mỗi món đồ đều không dễ có được.

Yêu thương không đồng nghĩa với đáp ứng vô hạn. Cần dạy trẻ nhìn nhận vật chất một cách lý trí.

Nguồn: Sohu