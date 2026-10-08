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Tài khoản ngân hàng của anh Đỗ Đình Dân SN 1990 phát sinh giao dịch 100 triệu đồng, công an vào cuộc xác minh

| | Sống

Tài khoản ngân hàng của anh Đỗ Đình Dân SN 1990 phát sinh giao dịch 100 triệu đồng, công an vào cuộc xác minh

Anh Đỗ Đình Dân (Hưng Yên) chủ động trình báo công an sau khi tài khoản bất ngờ nhận 100 triệu đồng và tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tối 5/10, anh Đỗ Đình Dân, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn không thuộc giao dịch của mình, anh Dân đã chủ động trình báo Công an xã Tân Hưng để được xác minh, tìm người chuyển nhầm và hoàn trả số tiền.

Anh Đỗ Đình Dân và chị Đoàn Thị Dung tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hưng tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển tiền là chị Đoàn Thị Dung, sinh năm 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Qua làm việc với Công an xã Tân Hưng, chị Đoàn Thị Dung cho biết, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của anh Đỗ Đình Dân. Trên cơ sở xác minh, làm rõ thông tin từ các bên, tại trụ sở Công an xã, anh Dân đã tự nguyện thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ 100 triệu đồng cho chị Dung ngay trong sáng 06/10/2026.

Hành động của anh Đỗ Đình Dân là việc làm đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Sự việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh, hỗ trợ giải quyết những vụ việc phát sinh trong đời sống Nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Hưng khuyến cáo người dân, khi phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ là tiền người khác chuyển nhầm, không tự ý sử dụng số tiền; cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định. Việc nhanh chóng thông báo và phối hợp giải quyết không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người chuyển tiền mà còn giúp người nhận hạn chế những tranh chấp, rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Nam An

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