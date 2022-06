New Real Estate xây dựng uy tín bằng những cơ hội vàng cho nhà đầu tư

Thị trường đầu tư bất động sản nhiều cơ hội nhưng đầy rủi ro

Cùng với thị trường chứng khoán thì năm 2021 vừa qua thị trường bất động sản cũng ghi nhận nhiều sự biến động lớn chưa từng có trong 10 năm trở lại đây. Giá bất động sản đất nền đã được đẩy lên rất cao. Cho đến năm 2022 hiện tại thì thì theo ghi nhận của nhiều chuyên gia cơ hội đầu tư bất động sản luôn sẵn có nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro.

Theo báo cáo Bộ xây dựng thì trong năm nay các phân khúc bất động sản đều cho thấy sự tăng giá với tâm điểm vẫn là đất nền khi con số có thể chạm ngưỡng 30%. Mặc dù giá bán tăng cao nhưng cơ hội vẫn còn đó cho những nhà đầu tư thông minh.

Điển hình như tại thị trường Hà Nội các căn hộ cao cấp tăng giá mạnh trong khi tại Hồ Chí Minh căn hộ siêu sang lại có xu hướng giảm giá cực nhanh. Tại thời điểm nhạy cảm này thì nhà đầu tư cần phải quan tâm đến các yếu tố như lạm phát. Để kiếm được cơ hội đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro thì bạn cần phải đầu tư có chiến lược, chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

New Real Estate - Đồng hành cùng nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời an toàn

Mặc dù New Real Estate vẫn còn là một thương hiệu mới trên thị trường bất động sản nhưng đây là đơn vị đã thành công trở thành đối tác phân phối chính hãng hàng loạt các dự án tên tuổi. Chính điều này đã biến New Real Estate trở thành nhà đồng hành tin cậy cùng người đầu tư trong quá trình tìm kiếm cơ hội sinh lời an toàn.

Thương hiệu đã mang đến một giao diện dễ dùng, tiện ích cho tất cả mọi người. Cụ thể các nhà đầu tư có thể nhập nội dung tìm kiếm để có thêm nhiều thông tin hữu ích về từng dự án. New Real Estate là đối tác chiến lược của New Real Estate bao gồm Novaland, Masterise Homes, VinHomes, Alpha King, Keppel Land,... nên luôn đảm bảo nguồn cung đa dạng các dự án đầu tư tiềm năng cho bạn.

New Real Estate là đơn vị có tiếng tăm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. New Real Estate được thành lập bởi 3 chuyên viên bất động sản, đã có kinh nghiệm 5 năm trên thị trường, đảm bảo an hiểu về bất động sản thuộc các khu vực. New Real Estate luôn lấy uy tín và niềm tin làm tôn chỉ hoạt động. Các thông tin mà New Real Estate đảm bảo chính xác tuyệt đối, cập nhật thông tin thị trường thường xuyên đến cho nhà đầu tư.

Hơn hết tại New Real Estate luôn có sẵn các căn hộ có kiến trúc đẹp, vị trí đắc địa, khả năng sinh lời cao cho bạn lựa chọn. Bất cứ lúc nào đến với văn phòng bất động sản của New Real Estate, quý khách cũng đều được tư vấn và nhận lời khuyên hữu ích về chuyên môn cùng quy trình làm mọi thủ tục pháp lý minh bạch, ngắn gọn.

Một số dự án mà New Real Estate đang phân phối

Công ty BĐS New Real Estate hiện đang mở bán nhiều loại hình căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse, chung cư và các loại hình BĐS nghỉ dưỡng trên thị trường. Các dự án ở nhiều tỉnh thành khác nhau như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết,…

Điển hình như An Phú New City với vị trí đắc địa ngay tại nút giao đường Vũ Tông Phan và Nguyễn Hoàng, phường An Phú, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Chính vì vậy cư dân đô thị dễ dàng tiếp cận đến các tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp khác. Đặc biệt khu đô thị nằm ngay cạnh tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên giúp cho giá trị bất động sản tăng thêm 7-20 %.

Thịnh Hưng Golden Land là một dự án đất nền nằm tại khu vực xã Long Xuyên, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Với vị trí này dự án dễ dàng tiếp cận đến Quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 cùng nhiều tiện ích khác. Phân khúc đất nền đang rất hot nên đây sẽ là cơ hội đầu tư đón sóng thị trường trước khi hạ tầng xung quanh dần hoàn thiện.

Ngoài ra tại New Real Estate quý khách hoàn toàn có thể đặt đầu tư vào các dự án như Global City tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, tp Thủ Đức. Dự án đáp ứng đủ mọi tiêu chí ‘’Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ’’, 3 tiêu chí vàng của đầu tư bất động sản.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với New Real Estate qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc New Real Estate - thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Việt Nam Property

Địa chỉ: Số 35, đường số 2, phường Bình Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM

Hotline: 0934.014.339

Email: newrealestate@gmail.com

Website: https://newrealestate.com.vn/

https://cafef.vn/new-real-estate-xay-dung-uy-tin-bang-nhung-co-hoi-vang-cho-nha-dau-tu-20220617133819256.chn