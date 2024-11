New Zealand xin lỗi các nạn nhân bị hiếp dâm, triệt sản và sốc điện

Lời xin lỗi này được đưa ra sau khi kết quả điều tra phát hiện khoảng 200.000 trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong các cơ sở chăm sóc của nhà nước và tôn giáo đã phải chịu một số hình thức ngược đãi và lạm dụng như hiếp dâm, triệt sản và sốc điện từ năm 1950 đến năm 2019.

Ảnh minh họa về bạo lực tình dục: Pixabay.

Theo báo cáo điều tra, những người thuộc cộng đồng Maori bản địa, những người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần là những đối tượng dễ bị lạm dụng.

Thay mặt chính phủ, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon xin lỗi tất cả những người đã phải chịu đựng tình trạng lạm dụng, tổn hại và bỏ bê trong thời gian được chăm sóc. Thủ tướng Luxon cho biết chính phủ đã hoàn thành hoặc bắt đầu thực hiện 28 khuyến nghị từ cuộc điều tra và sẽ đưa ra phản hồi đầy đủ vào đầu năm sau. Dự kiến, một dự luật cải thiện an toàn trong dịch vụ chăm sóc của nhà nước sẽ được đọc lần đầu tiên tại quốc hội New Zealand vào hôm nay.

Thủ tướng New Zealand Luxon cho biết tổng số tiền bồi thường cho những nạn nhân có thể lên tới hàng tỷ đôla.