Newday Media đạt giải vàng Stevie Awards lần thứ 3

Thông tin này đã nhân gấp nhiều niềm vui cho Newday Media ngay sau khi đơn vị này vừa gây tiếng vang khi thực hiện thành công Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dòng sông kể chuyện" diễn ra tối 6/8 tại Cảng Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh.



Xúc động trước chiến thắng này, nữ đạo diễn Lê Hải Yến, CEO Newday Media bày tỏ: "Đây là sự hãnh diện, tự hào của Newday Media khi lần thứ 3 vượt qua các đối thủ lớn của thế giới và giành giải Vàng Stevie Awards. Giải thưởng tiếp tục khẳng định sự sáng tạo không ngừng, ghi nhận nỗ lực, ý chí của Newday Media trong mỗi sự kiện. Giải thưởng cũng góp phần đưa tên tuổi của Newday Media cùng những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo mang trí tuệ con người Việt Nam ra với thế giới".

Trong thông tin gửi về Newday Media, Hội đồng giải thưởng đánh giá cao quá trình sản xuất tuyệt vời nhờ kế hoạch và luyện tập kỹ lưỡng để tạo nên một sự kiện hoành tráng làm thỏa mãn người xem. Hội đồng giải thưởng cũng đánh giá, sự kiện Lễ hội văn hoá, du lịch Mường Lò 2022 là sự kiện văn hóa rất sáng tạo và hấp dẫn. Nhờ sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khía cạnh, từ thiết kế sân khấu, trang trí, màu sắc và ánh sáng đều góp phần tạo nên một trải nghiệm cuốn hút và chân thực cho khán giả. Chương trình này đã cho thấy niềm đam mê và sự chuyên nghiệp trong việc tạo ra các sự kiện đáng nhớ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả của Newday Media.



Hơn 2.000 diễn viên xếp thành hình "Khau cút" – biểu tượng đặc trưng của người Thái

Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò đạt giải thưởng quốc tế danh giá

Cho đến nay, chương trình "Xoè Thái - Tinh hoa miền di sản" – điểm nhấn của Lễ hội văn hoá, du lịch Mường Lò 2022 vẫn được nhắc đến là một trong những sự kiện Lễ hội tiêu biểu khắc hoạ sâu sắc dấu ấn văn hoá bản địa, tôn vinh giá trị di sản văn hoá phi vật thể của loại hình nghệ thuật Xoè Thái ở Yên Bái cũng như của người dân tộc Thái các tỉnh Tây Bắc. Chương trình là một vở đại nhạc vũ kịch dân gian với sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên với kết cấu non-stop kể về sự ra đời của người Thái, dòng chảy lịch sử văn hoá của họ qua từng thế hệ, để từ đó làm nổi bật lên điệu Xoè di sản- điệu Xoè của sự gắn kết cộng đồng đặc sắc và trường tồn. Sự kiện có sự theo dõi trực tiếp của gần 20.000 khán giả và hàng triệu khán giả xem truyền hình.



Giải thưởng Doanh nghiệp quốc tế (một trong 8 chương trình giải thưởng của Stevie Awards) là giải thưởng về kinh doanh hàng đầu thế giới dành cho tất cả cá nhân và tổ chức trên toàn cầu. Giải thưởng hàng năm đều thu hút sự tham gia của doanh nghiệp lớn với quy mô toàn cầu như Huawei, Samsung, Toyota, PepsiCo, Unilever, Apple... hay các tổ chức vừa và nhỏ đang trong quá trình xây dựng thương hiệu của mình. Giải thưởng IBAs 2023 đã nhận được hơn 3.700 đề cử từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải thưởng này từng được tạp chí New York Post – Mỹ xem như "Giải Oscar dành cho giới kinh doanh" và là giải thưởng "Uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp".

Năm nay, những người chiến thắng sẽ tham gia Lễ kỷ niệm & trao cúp tại Khách sạn Cavalieri Waldorf Astoria, Rome, Ý vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10.

Những khoảnh khắc điểm nhấn tại chương trình nghệ thuật "Xòe Thái – Tinh hoa miền di sản"

Tính đến thời điểm này, Newday Media JSC đã sở hữu hàng loạt giải thưởng quốc tế đáng mơ ước cho các sự kiện mình thực hiện, trong đó chủ yếu dành cho các lễ hội. Các giải thưởng tiêu biểu gồm: Giải Vàng tại giải thưởng Stevie Awards cho Nữ doanh nhân 2018 (Stevie Awards for Women in Business), hạng mục PR/Truyền thồng của năm - Sự kiện & Lễ kỷ niệm – cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2018;



Giải Vàng tại giải thưởng Stevie Awards cho Nữ doanh nhân 2020 (Stevie Awards for Women in Business), hạng mục PR/Truyền thồng của năm - Sự kiện & Lễ kỷ niệm – Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2019; Giải Bạc tại giải thưởng Stevie Awards cho Nữ doanh nhân 2020 (Stevie Awards for Women in Business), hạng mục Chương trình cộng đồng của năm cho Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2019;

Cúp Bạc tại Eventex Awards 2020 hạng mục Sự kiện văn hóa cho Lễ hội Du lịch Mường Lò năm 2019; Cúp vàng tại Event Marketing Awards 2023 hạng mục Sự kiện văn hóa & nghệ thuật ấn tượng nhất cho Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2022; Giải Vàng Stevie tại Giải thưởng Doanh nghiệp quốc tế 2023 lần thứ 20, hạng mục Nghệ thuật, giải trí & cộng đồng - sự kiện văn hóa cho Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2022.

