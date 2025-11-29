Nga có động thái táo bạo, đầu tư cho sứ mệnh chưa từng có: Phút chót xảy ra chuyện không ngờ

Một nhóm ba phi hành gia và nhà du hành vũ trụ đã cất cánh trên tên lửa Roscosmos Soyuz MS-28 vào sáng ngày 27/11.

Cụ thể, phi hành gia NASA Chris Williams cùng các phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev đã cất cánh từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan lúc 4:27 sáng (múi giờ ET). Tàu vũ trụ Soyuz bay quanh Trái Đất hai lần trước khi kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào khoảng 7:38 sáng cùng ngày.

Phi hành gia Williams và Mikaev lần đầu tiên bay vào vũ trụ, trong khi Kud-Sverchkov bay đến ISS lần thứ hai.

Tuy nhiên, sau khi quay trở lại Baikonur, một cuộc kiểm tra định kỳ bệ phóng được tiến hành sau khi cất cánh đã phát hiện "một số bộ phận của bệ phóng bị hư hỏng". Mức độ thiệt hại đang được đánh giá, nhưng Roscosmos cho biết "tất cả các bộ phận thay thế cần thiết đều có sẵn để sửa chữa và thiệt hại sẽ sớm được khắc phục".

8 tháng sống ngoài trái đất

Khi đến ISS, Williams, Kud-Sverchkov và Mikaev sẽ gia nhập phi hành đoàn Expedition 73. Ở đây gồm có các phi hành gia NASA Mike Fincke, Zena Cardman và Jonny Kim, phi hành gia Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) Kimiya Yui, và các phi hành gia Roscosmos Sergei Ryzhikov, Alexey Zubritsky và Oleg Platonov.

Ba phi hành gia sẽ dành khoảng 8 tháng trên ISS với tư cách là thành viên của Chuyến thám hiểm ISS 73 và 74. Theo NASA, Williams sẽ thực hiện các buổi trình diễn công nghệ và nghiên cứu khoa học trên ISS. Hoạt động này bao gồm lắp đặt và thử nghiệm một hệ thống tập luyện mô-đun mới cho các sứ mệnh dài hạn và nuôi cấy tinh thể bán dẫn trên quỹ đạo.

Theo CBS News đưa tin, Williams là cựu lính cứu hỏa tình nguyện và kỹ thuật viên y tế khẩn cấp. Anh có bằng Tiến sĩ Vật lý thiên văn tại MIT và là một nhà vật lý y khoa thực hành tại Trường Y Harvard khi được NASA tuyển chọn làm phi hành gia vào năm 2021.

Trong một cuộc phỏng vấn với NASA trước khi phóng, Williams nói: "Đó là một phi hành đoàn thực sự tuyệt vời. Sergey và Sergei đều là những người tuyệt, rất tốt bụng, cực kỳ thú vị, cực kỳ ham học hỏi. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận chuyên sâu. Thật tuyệt khi được dành thời gian bên họ.”

Theo kế hoạch, bộ ba Soyuz MS-28 sẽ hỗ trợ thực hiện hàng trăm thí nghiệm khoa học và trình diễn công nghệ, cũng như thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian và bảo trì trạm vũ trụ khi cần thiết.

Williams sẽ hỗ trợ lắp đặt và thử nghiệm Thiết bị Tập luyện Thám hiểm Nâng cao Châu Âu (E4D), một hệ thống tập luyện mô-đun cho các sứ mệnh dài hạn, kết hợp khả năng đạp xe, chèo thuyền và sức bền với kéo dây và leo trèo. Anh cũng sẽ tiến hành các nghiên cứu để cải thiện hiệu suất nhiên liệu lạnh và phát triển tinh thể bán dẫn, cũng như hỗ trợ NASA phát triển các giao thức an toàn tái nhập khí quyển được sửa đổi để bảo vệ các thành viên phi hành đoàn trong các sứ mệnh tương lai.

Kud-Sverchkov và Mikaev sẽ là những phi hành gia đầu tiên được hỗ trợ bởi GigaChat, một bot trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đưa ra quyết định về hoạt động của phân khúc trạm vũ trụ của Nga thông qua cả giọng nói và máy tính bảng.

ISS đánh dấu 25 năm hoạt động liên tục của con người

Ngày 2/11 đánh dấu kỷ niệm 25 năm sự hiện diện liên tục của con người trên quỹ đạo ISS. Kể từ tháng 11/2000, NASA và các đối tác quốc tế đã duy trì sự hiện diện liên tục của con người trong không gian, luôn có ít nhất một người Mỹ, nhờ vào phòng thí nghiệm quỹ đạo. Trạm vũ trụ này đã đóng vai trò là ngọn hải đăng cho sự hợp tác của con người, và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khoảng năm 2030.

NASA và Roscosmos của Nga đều đang lên kế hoạch cho sự sống sau phòng thí nghiệm quỹ đạo mang tính biểu tượng này. ISS hiện đã bước vào giai đoạn lão hóa, và NASA tuyên bố đặt mục tiêu đưa trạm vũ trụ này ra khỏi quỹ đạo một cách an toàn vào năm 2030.

Trong một bài đăng trên trang web của mình, NASA tuyên bố đang chuyển đổi sang "các điểm đến không gian thương mại gần nhà hơn". Cơ quan vũ trụ này đã trao cho một số công ty, bao gồm cả Blue Origin của Jeff Bezos, các hợp đồng xây dựng các trạm vũ trụ thương mại, nghĩa là họ có thể sẽ đưa các phi hành gia đến nhiều địa điểm cùng một lúc. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, Nga, trong khi đó, đã công bố kế hoạch phóng trạm quỹ đạo Mir của riêng mình để kế nhiệm ISS.