Nga đào sâu cuộc khủng bố gần Moscow, Mỹ nói lời dứt khoát

Người phát ngôn Svetlana Petrenko hôm 9-4 cho biết Ủy ban Điều tra Nga đã xác định những khoản tiền rót vào các tổ chức thương mại, bao gồm tập đoàn dầu khí Burisma Holdings, hoạt động ở Ukraine, đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Nga.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, ngoài vụ tấn công khu phức hợp Crocus City Hall vào tháng trước, cuộc điều tra của Nga cũng xem xét các "hành động khủng bố" khác, bao gồm vụ ám sát các nhân vật nổi tiếng và đánh bom đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Phát biểu hôm 9-4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng hành động của Nga thật "vô nghĩa". Theo ông Sullivan, Nga biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện vụ tấn công ở Moscow, Mỹ cũng biết IS là thủ phạm và cảnh báo Nga nguy cơ cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Moscow. Ông nhấn mạnh những chuyện khác không quan trọng.

Nga đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng Ukraine và những nước ủng hộ phương Tây có liên quan đến hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga sau vụ tấn công ngày 22-3. Cuộc điều tra đã xác định một số nguồn tài trợ khủng bố đã được chuyển qua các công ty Ukraine, trong đó có Burisma Holdings – nơi ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng là thành viên hội đồng quản trị.

Washington trước đó công khai cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Nga vào đầu tháng 3, chỉ vài tuần trước vụ thảm sát ở trung tâm hòa nhạc.

Sau vụ tấn công, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng ISIS-K, một nhánh của IS ở Afghanistan, là chủ mưu và thủ phạm duy nhất thực hiện vụ khủng bố.

Hồi tuần trước, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho rằng sở dĩ Mỹ phản bác khả năng Ukraine liên quan đến vụ tấn công khủng bố gần Moscow hồi tháng trước là vì Washington cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của Kiev.