Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga "đưa" Kiev về mùa đông lạnh lẽo nhất: Không điện nước, phải dùng gạch để sưởi ấm

17-01-2026 - 07:18 AM | Tài chính quốc tế

Ánh đèn trong thành phố vụt tắt. Kiev trở thành một bức tranh băng giá với những hàng cây phủ đầy sương giá.

Cảnh tượng thường nhật ở thủ đô Kiev

Thứ Sáu tuần trước, Nga đã tấn công các trạm biến áp ở Kiev và vùng lân cận. Các cuộc tấn công đó đã cắt đứt nguồn điện của thủ đô ở những nơi khác trong cả nước. Nga cũng đã tấn công cả 3 nhà máy điện đốt khí tự nhiên và than đá ở Kiev, làm tê liệt các nguồn cung cấp điện và nhiệt nội bộ của thành phố.

Ánh đèn trong thành phố vụt tắt. Kiev trở thành một bức tranh băng giá với những hàng cây phủ đầy sương giá và những đống tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông.

Nga "đưa" Kiev về mùa đông lạnh lẽo nhất: Không điện nước, phải dùng gạch để sưởi ấm- Ảnh 1.

Ảnh: NYT

Khi nhiệt độ giảm mạnh, hệ thống sưởi cũng bị gián đoạn. Chính quyền đã chuyển hướng nước nóng từ mạng lưới nồi hơi chạy bằng khí đốt để bù đắp. Tuy nhiên, hệ thống này cung cấp lượng nhiệt ít hơn nhiều.

Một ngày gần đây tại một khu phố ở Kiev, ánh nắng mặt trời lấp lánh trên những mảnh kính vỡ như hàng ngàn tấm gương nhỏ khi người dân quét dọn và đóng bạt che phủ những cửa sổ bị vỡ. Một máy bay không người lái của Nga dường như đã bắn trượt mục tiêu và trúng một khu nhà ở.

Đây giờ là cảnh tượng thường nhật ở Kiev.

Chống chọi với mùa đông -19 độ C

Yulia Mykhailiuk và Ihor Honcharuk sống trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi ở khu phố thời thượng của Kiev, nơi họ gọi là "pháo đài nhỏ" suốt những năm chiến tranh. Ngay cả sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa, họ vẫn ở lại thủ đô Ukraine, thuê một căn hộ khác.

Nhưng tuần này, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã khiến Kiev rơi vào tình trạng mất điện và sưởi ấm tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Honcharuk đã "chế" một máy sưởi tạm thời bằng cách đặt một viên gạch lên trên bếp ga, nhưng không mấy hiệu quả. Hai vợ chồng đưa cậu con trai 1 tuổi của mình lên xe rời Kiev đến nhà một người thân.

Nga "đưa" Kiev về mùa đông lạnh lẽo nhất: Không điện nước, phải dùng gạch để sưởi ấm- Ảnh 2.

Người dân Kiev dùng viên gạch để sưởi trong mùa đông. Ảnh: NYT

Cậu bé Markiian, được quấn trong một đống áo khoác lông cừu và áo vest. "Điều này còn hơn cả khó chịu", Mykhailiuk nói.

Ngay khi Kiev bước vào đợt rét đậm của mùa đông, Nga đã tăng cường chiến dịch nhắm vào hệ thống sưởi và điện của thành phố.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiev, một thành phố 3 triệu dân, phải chịu cảnh mất điện. Tuy nhiên, năm nay, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đang gây ra tác động nghiêm trọng. Điện bị cắt trong nhiều ngày liền. Khoảng 500 tòa nhà chung cư hoàn toàn không có hệ thống sưởi, chính quyền thành phố cho biết, đây là sự cố nghiêm trọng nhất.

Trong khi phần lớn giao tranh diễn ra ở phía đông Kiev, thủ đô vẫn là một mục tiêu mang tính biểu tượng.

Thành phố này nằm ngoài tầm với của lực lượng mặt đất Nga nhưng lại nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái và tên lửa. Mặc dù Kiev đã trụ vững trong những năm chiến tranh, nhưng thành phố này dễ bị tổn thương nhất khi thời tiết trở lạnh.

Theo Minh Khôi

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
​Nga, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần Nổi bật

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới Nổi bật

Giá bạc sẽ đi về đâu sau khi tăng vọt 170%? Chuyên gia dự báo ‘tảng đá’ ngáng đà tăng trong tương lai

Giá bạc sẽ đi về đâu sau khi tăng vọt 170%? Chuyên gia dự báo ‘tảng đá’ ngáng đà tăng trong tương lai

00:19 , 17/01/2026
Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả Mỹ

Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả Mỹ

21:44 , 16/01/2026
Cảnh báo nghiêm trọng về dự trữ năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt

Cảnh báo nghiêm trọng về dự trữ năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt

20:34 , 16/01/2026
Lịch sử lạ lùng và bất ngờ của nước tăng lực

Lịch sử lạ lùng và bất ngờ của nước tăng lực

20:00 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên