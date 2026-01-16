Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo nghiêm trọng về dự trữ năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt

16-01-2026 - 20:34 PM | Tài chính quốc tế

Nguồn dự trữ nhiên liệu của Ukraine hiện đủ dùng trong hơn 20 ngày, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết trước Quốc hội hôm 16/1, mô tả tình hình năng lượng của nước này là “rất khó khăn” sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng điện lực.

Theo ông Shmyhal, những khu vực thiếu năng lượng nhất là thủ đô Kiev, ngoài ra còn có các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odesa, và các thị trấn gần tiền tuyến, nơi hàng nghìn hộ gia đình đã không có điện và hệ thống sưởi trong nhiều ngày khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Với tình hình này, Bộ trưởng Shmyhal cho biết ông đã ra lệnh nhập khẩu điện khẩn cấp. Ukraine đã đạt mức nhập khẩu nhiên liệu kỷ lục trong tháng 12, mức cao nhất trong năm qua.

"Hơn 220.000 tấn nhiên liệu đã được nhập khẩu kể từ đầu năm nay. Hàng nghìn tấn xăng và dầu diesel nhập khẩu vào Ukraine mỗi ngày”, ông Shmyhal nói. “Điều này cho phép Ukraine duy trì dự trữ ổn định, đáp ứng hơn 20 ngày tiêu thụ trung bình”.

Trước đó ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng để giải quyết vấn đề gián đoạn nguồn cung cấp điện sau các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Cảnh báo nghiêm trọng về dự trữ năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt- Ảnh 1.

Cảnh báo nghiêm trọng về dự trữ năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt- Ảnh 2.

Người dân Kiev sống trong cảnh thiếu điện. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó tại Nga, một số khu vực biên giới cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc pháo kích của Ukraine.

Thống đốc tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz - cho biết nhà máy nhiệt điện Klintsovskaya và trạm biến áp Naitochovskaya đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Ukraine, khiến một số cư dân bị mất điện và sưởi ấm.

Theo thống đốc, các lực lượng đặc nhiệm đang làm việc tại hiện trường để giải quyết tình hình. "Tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để cung cấp hỗ trợ. Tình hình đang được kiểm soát", ông Bogomaz nói thêm.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Ukraine, nga

