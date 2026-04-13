Nga mở khóa cỗ máy có hiệu suất 240 tấn/giờ, loại bỏ "nút thắt cổ chai" trong giai đoạn cao điểm

Việc triển khai thành công hệ thống máy sấy ngũ cốc Standart S-80 tại tổ hợp thang máy hạt ở Tolyatti (Nga) không chỉ là một bước tiến về mặt kỹ thuật, mà còn là lời giải cho bài toán tối ưu hóa công suất chế biến dầu thực vật tại khu vực vùng Samara.

Nhiệm vụ không hề dễ dàng

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Nga đang đẩy mạnh tự chủ công nghệ và nâng cao năng lực chế biến sâu, các cơ sở hạ tầng cũ tại Tolyatti đối mặt với áp lực duy trì tốc độ vận hành trước sản lượng nguyên liệu ngày càng tăng. Đặc biệt là với các tập đoàn lớn như EFKO, việc đảm bảo chất lượng hạt đầu vào thông qua quy trình sấy chuẩn mực là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiết xuất dầu.

Dự án nâng cấp hệ thống tại Tolyatti được thực hiện bởi Agropromtekhnika – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị nông nghiệp. Nhà máy sản xuất thực phẩm Togliatti được trang bị thiết bị sấy ngũ cốc của Agropromtekhnika (thuộc Hiệp hội Rosspetsmash). Nhiệm vụ không hề dễ dàng: cần có các thiết bị có thể sấy khô hiệu quả hạt hướng dương, đậu nành, hạt cải dầu và hạt lanh, đồng thời tích hợp vào hệ thống điều khiển tự động.

Các chuyên gia đã lựa chọn dòng máy sấy Standart S-80. Đây là dòng thiết bị được thiết kế riêng để chịu tải cao và thích nghi hoàn hảo với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng nội địa, nơi biên độ nhiệt thay đổi lớn có thể gây ảnh hưởng đến tính ổn định của quy trình sấy truyền thống.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt: Chuyển từ vận hành thủ công, đơn lẻ sang một hệ thống tích hợp có khả năng mở rộng quy mô linh hoạt.

Standart S-80: Khi công nghệ sấy chạm ngưỡng 240 tấn/giờ

Điểm nhấn ấn tượng nhất của dự án chính là tổng công suất sấy đã được đẩy lên mức 240 tấn/giờ. Để đạt được con số kỷ lục này, nhà máy đã triển khai lắp đặt tổng cộng 6 đơn vị máy sấy Standart S-80. Quá trình này không diễn ra ồ ạt mà được chia thành hai giai đoạn chiến lược để đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện và hạ tầng kết nối sẵn có.

Ở giai đoạn đầu, việc lắp đặt các máy sấy đầu tiên đã giúp ổn định dòng lưu thông hạt vào kho chứa. Tuy nhiên, chính giai đoạn thứ hai – với việc bổ sung thêm các đơn vị sấy đồng bộ – mới thực sự tạo ra sự bứt phá về hiệu suất. Công nghệ của dòng Standart S-80 tập trung vào việc tối ưu hóa luồng khí nóng và kiểm soát độ ẩm đồng nhất, giúp hạt không bị sốc nhiệt, bảo toàn nguyên vẹn hàm lượng dinh dưỡng và các chỉ số hóa lý quan trọng.

Việc duy trì hiệu suất 240 tấn/giờ giúp hệ thống thang máy hạt tại Tolyatti loại bỏ hoàn toàn tình trạng "nút thắt cổ chai" trong mùa thu hoạch cao điểm. Điều này cho phép doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý nguyên liệu ngay lập tức, giảm thiểu rủi ro hư hỏng hạt do độ ẩm cao khi phải chờ đợi ngoài bãi chứa.

Tối ưu hóa vận hành và khả năng thích ứng linh hoạt

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của Standart S-80 trong dự án này chính là khả năng "may đo" theo nhu cầu thực tế. Các kỹ sư của Agropromtekhnika đã phân tích kỹ lưỡng điều kiện vận hành tại Tolyatti để tinh chỉnh các thông số kỹ thuật. Hệ thống được trang bị các cảm biến thông minh và bảng điều khiển tự động hóa cao, cho phép người vận hành giám sát toàn bộ quy trình từ xa.

Hơn nữa, thiết kế dạng mô-đun của dòng máy này cho phép khả năng mở rộng quy mô linh hoạt, giúp doanh nghiệp có thể nâng cấp thêm công suất trong tương lai mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc hạ tầng hiện có. Đây là một tư duy đầu tư công nghệ bền vững, giúp tối ưu hóa chi phí dài hạn cho nhà đầu tư.

Sự hiện diện của hệ thống sấy công suất lớn cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản vùng Samara. Khi quy trình sấy đạt chuẩn, sản phẩm đầu ra không chỉ phục vụ tốt cho việc ép dầu trong nước mà còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu quốc tế.

Dự án nâng cấp hệ thống sấy tại Tolyatti với dòng máy Standart S-80 là một minh chứng điển hình cho việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán logistics trong nông nghiệp. Với công suất 240 tấn/giờ, EFKO không chỉ sở hữu một trong những hệ thống sấy hiện đại nhất khu vực mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất và chất lượng. Trong kỷ nguyên nông nghiệp số, những bước tiến về hạ tầng như thế này chính là nền tảng vững chắc để thúc đẩy toàn bộ chuỗi giá trị nông sản tiến xa hơn.